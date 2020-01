POINT MARCHÉS-Nouveau repli en vue pour les actions, le pétrole monte encore (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, nouveau commentaire, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe, ventes au détail en Allemagne) * Nouveau repli en vue pour les actions européennes * USA et Iran continuent d'échanger des menaces * Le secteur chinois des services a ralenti en décembre * Le pétrole poursuit sa hausse, le Brent a franchi les 70 dollars * L'or au plus haut depuis 2013 PARIS, 6 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient poursuivre leur recul lundi face aux nouveaux risques de montée de la tension au Moyen-Orient et à un nouveau signe de ralentissement de l'économie chinoise. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,8% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,71% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,53% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,58% pour le Stoxx 600 .STOXX . Deux jours après l'assassinat ciblé à Bagdad du général iranien Qassem Soleimani, ordonné par Donald Trump, le parlement irakien a adopté dimanche une résolution demandant la fin de la présence de troupes étrangères dans le pays, un vote qui a conduit les Etats-Unis à brandir la menace de sanctions contre Bagdad. Parallèlement, Washington a menacé l'Iran de frappes militaires en cas de représailles à la mort de Qassem Soleimani, Donald Trump évoquant 52 sites iraniens constituant des cibles potentielles. Téhéran a en outre annoncé s'affranchir totalement de l'accord de 2015 sur son programme nucléaire, avec pour conséquence la fin de toute limitation à ses activités d'enrichissement d'uranium. Comme vendredi, ces nouvelles favorisent à la fois la hausse du pétrole et l'aversion au risque, donc le repli sur les valeurs refuges, sur fond de montée de la volatilité. "Certes, il y a la possibilité d'une escalade des tensions USA-Iran qui mènerait à un mouvement d'aversion au risque, mais il faut noter qu'historiquement, des campagnes militaires limitées, comme les incidents terroristes, tendent à n'avoir qu'un impact temporaire sur les actions", commente Mislav Matejka, stratège de JPMorgan, dans une note. Les investisseurs peinent par ailleurs à trouver des motifs de soulagement dans l'actualité économique: en Chine, la croissance de l'activité du secteur des services a ralenti plus qu'attendu en décembre, son indice PMI reculant à 52,5 après 53,5 le mois précédent. La matinée en Europe sera animée par les chiffres définitifs des PMI des services et composites. En Allemagne, les ventes au détail ont dépassé les attentes en novembre avec une hausse de 2,1% sur un mois et 2,8% sur un an. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a reflué vendredi après ses records de la veille, les investisseurs étant incités à la prudence après l'assassinat ciblé de Qassem Soleimani et l'annonce d'une contraction plus forte que prévu de l'activité du secteur manufacturier aux Etats-Unis en décembre. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 233,92 points, soit 0,81%, à 28.634,88. Le S&P-500 .SPX , plus large et principale référence des investisseurs, a perdu 23 points, soit 0,71%, à 3.234,85. Le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a reculé de son côté de 71,42 points (-0,79%) à 9.020,77 points. Les tensions USA-Iran et la hausse du pétrole ont notamment pénalisé les compagnies aériennes et les constructeurs automobiles. A l'inverse, les groupes de défense Northrop Grumman NOC.N et Lockheed Martin LMT.N ont gagné respectivement 5,43% et 3,58%. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en baisse de 1,91% sa première séance de l'année 2020 puisque les marchés japonais étaient restés fermés depuis une semaine. .TFR Les secteurs du transport maritime .ISHIP.T et du transport aérien .IAIRL.T , particulièrement exposés aux risques de montée de la tension au Moyen-Orient, ont cédé respectivement 3,51% et 2,79%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai .SSEC a fini inchangé, la progression des valeurs de l'énergie compensant le repli des autres compartiments. Le CSI 300 .CSI300 des principales capitalisations de Chine continentale a toutefois cédé 0,38%. TAUX Les rendements de référence de la zone euro restent orientés à la baisse dans les premiers échanges, à -0,294% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR . Sur le marché américain vendredi, la crainte d'un embrasement au Moyen-Orient a fait reculer les rendements des emprunts du Trésor, le 10 ans US10YT=RR cédant près de 10 points de base pour revenir sous 1,79%, au plus bas depuis le 12 décembre. CHANGES Sur le marché des devises, les risques géopolitiques continuent de favoriser le repli sur les monnaies jugées les plus sûres comme le yen, qui se traite au plus haut depuis trois mois JPY= EURJPY= , ou le franc suisse CHF= EURCHF= . Le dollar est pratiquement inchangé face à un panier de devises de référence .DXY et l'euro s'échange autour de 1,1160 dollar EUR= . PÉTROLE Le prix du baril poursuit la hausse entamée vendredi après la mort de Qassem Soleimani, avec la perspective de représailles iraniennes et la menace de sanctions américaines contre l'Irak. Le Brent gagne 1,98% à 69,96 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,74% à 64,15 dollars CLc1 . Le Brent, dont le cours avait déjà progressé de 3,5% vendredi, a franchi le seuil des 70 dollars pour la première fois depuis septembre, après les attaques contre des installations pétrolières saoudiennes, et le WTI a atteint son plus haut niveau depuis avril. OR En hausse de plus de 1,5%, le cours de l'or évolue au plus haut depuis avril 2013 à 1.571,10 dollars l'once XAU= (+1,27%). PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 janvier : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI des services décembre 52,4 52,4* définitif Indice PMI Markit composite 52,0 52,0* DE 08h55 Indice PMI Markit des décembre 52,0 52,0* services définitif Indice PMI Markit composite 49,5 49,4* définitif EZ 09h00 Indice PMI Markit des décembre 52,4 52,4* services définitif Indice PMI Markit composite 50,6 50,6* définitif GB 09h30 Indice PMI Markit des décembre 49,1 49,0* services définitif Indice PMI Markit composite 48,6 48,5* définitif EZ 09h30 Indice Sentix janvier +2,6 +0,7 10h00 Prix à la production novembre +0,1% +0,1% -sur un an -1,5% -1,9% * estimation "flash" LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % points Nikkei-225 23204,86 -451,76 -1,91% .N225 Topix 1697,49 -23,87 -1,39% .TOPX Hong Kong 28170,58 -280,92 -0,99% .HSI Taiwan 11953,36 -157,07 -1,30% .TWII Séoul 2155,07 -21,39 -0,98% .KS11 Singapour 3216,09 -22,73 -0,70% .STI Shanghaï 3083,41 -0,38 -0,01% .SSEC Sydney 6735,70 +2,20 +0,03% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 28634,88 -233,92 -0,81% +0,34% .DJI S&P-500 3234,85 -23,00 -0,71% +0,13% .SPX Nasdaq 9020,77 -71,42 -0,79% +0,54% .IXIC Nasdaq 100 8793,90 -78,31 -0,88% +0,70% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1635,34 -2,78 -0,17% +0,70% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3773,37 -19,87 -0,52% +0,75% 50 .STOXX50E CAC 40 6044,16 +2,66 +0,04% +1,11% .FCHI Dax 30 13219,14 -166,79 -1,25% -0,23% .GDAXI FTSE 7622,40 +18,10 +0,24% +1,06% .FTSE SMI .SSMI 10699,82 +82,88 +0,78% +0,78% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1163 1,1158 +0,04% -0,42% EUR= Dlr/Yen 108,11 108,08 +0,03% -0,69% JPY= Euro/Yen 120,68 120,60 +0,07% -1,04% EURJPY= Dlr/CHF 0,9710 0,9725 -0,15% +0,33% CHF= Euro/CHF 1,0840 1,0846 -0,06% -0,11% EURCHF= Stg/Dlr 1,3090 1,3086 +0,03% -1,30% GBP= Indice $ 96,8620 96,8380 +0,02% +0,72% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3020 -0,0190 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6240 -0,0050 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0110 -0,0110 +31,30 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,7829 -0,0050 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,5365 +0,0120 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 64,14 63,05 +1,09 +1,73% +4,79% US CLc1 Brent 69,98 68,60 +1,38 +2,01% +5,98% LCOc1 (Marc Angrand)