POINT MARCHÉS-Nouveau repli en vue faute d'amélioration sur le coronavirus (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, ouverture du marché obligataire en Europe) * Baisse de près de 1% attendue pour les principaux indices européens * Le bilan du coronavirus s'alourdit encore, nouvelle réunion à l'OMS * Powell évoque un problème "très sérieux" * Le dollar monte, le pétrole baisse PARIS, 30 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse jeudi à l'ouverture, la multiplication des cas d'infection au coronavirus apparu en Chine et les craintes de conséquences économiques importantes et durables favorisant de nouveau l'aversion au risque. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,84% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 1,09% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,88% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 1,01% pour le Stoxx 600 .STOXX . Le coronavirus apparu à Wuhan a fait 170 morts dans le pays selon un nouveau bilan et les autorités sanitaires avaient recensé 7.711 cas mercredi soir, soit environ 1.700 de plus que la veille. Des cas d'infection ont été annoncés dans 15 autres pays d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu ou réduit leurs liaisons vers la Chine continentale et plusieurs pays organisent le rapatriement de leurs ressortissants résidant à Wuhan. Selon un économiste chinois, l'épidémie pourrait amputer d'un à cinq points la croissance du pays au premier trimestre. De son côté, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a évoqué le sujet mercredi soir lors d'une conférence de presse après le maintien de la politique monétaire de l'institution, jugeant que l'épidémie constituait un problème "très sérieux". "En quelques jours seulement, le virus a rebattu les cartes et la gestion de la politique de la Fed n'est plus aussi confortable", explique Alan Ruskin, stratège international de Deutsche Bank. "La Fed, comme tout le monde, aura du mal à quantifier l'ampleur du choc potentiellement important en provenance de Chine." Plusieurs grandes banques ont revu en baisse leurs prévisions de croissance pour la Chine au premier trimestre, à 5,6% seulement sur un an par exemple pour JPMorgan. L'Organisation mondiale de la santé doit tenir dans la journée une nouvelle réunion pour déterminer si l'épidémie constitue une "urgence de santé publique de portée internationale". Les indicateurs économiques attendus dans la journée ne devraient pas encore refléter l'impact de l'épidémie mais les investisseurs surveilleront quand même avec attention la première estimation du produit intérieur brut (PIB) américain au quatrième trimestre, attendue à 13h30 GMT. La Banque d'Angleterre aura auparavant (à 12h00 GMT) annoncé sa dernière décision de politique monétaire avant le Brexit. Le consensus Reuters table sur un taux directeur inchangé à 0,75% mais certains économistes n'excluent pas une baisse d'un quart de point LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi après les propos tenus par Jerome Powell dans la foulée de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 11,6 points (+0,04%) à 28.734,45 et le Nasdaq Composite .IXIC a pris 5,48 points (+0,06%) à 9.275,16 mais le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 2,84 points, soit -0,09%, à 3.273,4. Orientés à la hausse au cours de l'essentiel de la séance, les principaux indices de Wall Street ont considérablement réduit leurs gains après les propos de Jerome Powell sur le coronavirus. Dans les transactions hors séance après la clôture, Facebook FB.O chutait de plus de 7% après avoir dit s'attendre à un ralentissement de sa croissance alors que Microsoft MSFT.O inscrivait un plus haut historique, le marché saluant la croissance de ses activités d'informatique dématérialisée ("cloud") . EN ASIE A Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a perdu 1,72%, clôturant sous 23.000 points pour la première fois depuis le 21 novembre. A Hong Kong, le Hang Seng cède 2,52%, portant à plus de 8% sa baisse sur les dix dernières séances. Et la chute est plus marquée encore à Taiwan, qui a cédé 5,75%, sa plus forte baisse depuis octobre 2018, pour sa première séance après les congés du nouvel an lunaire. Les marchés de Chine continentale ne rouvriront que lundi. TAUX Les rendements obligataires repartent à la baisse avec le repli sur les valeurs refuges: celui des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR est revenu dans les échanges en Asie sous 1,56%, son plus bas niveau depuis le 10 octobre. Il avait déjà cédé cinq points de base mercredi à 1,59%, l'impact du coronavirus éclipsant largement celui des annonces de la Fed. Dans les premiers échanges en Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR recule de 2,5 points à -0,397%. CHANGES Sur le marché des devises, animé lui aussi par l'aversion au risque, le dollar américain évolue au plus haut depuis deux mois face à un panier de devises de référence .DXY mais cède du terrain face au yen JPY= , valeur refuge ultime des cambistes. L'euro reste quasi stable à 1,1013 dollar EUR= , au-dessus du plus bas de deux mois touché mercredi à 1,0992 sur le marché américain. Le yuan chinois, après avoir repris du terrain mercredi, est reparti à la baisse: il est tombé face au dollar à son plus bas niveau depuis le 30 décembre sur le marché "onshore", à 6,9934 CNH= . PÉTROLE Le prix du baril est pénalisé à la fois par les craintes sur la demande liées au coronavirus et par l'annonce mercredi par l'Energy Information Administration (EIA) d'une hausse de 3,5 millions de barils, plus marquée qu'anticipé, des stocks de brut aux Etats-Unis. Le Brent abandonne 1,2% à 59,09 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,24% à 52,67 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 08h55 Demandeurs d'emploi janvier +5.000 +8.000 Taux de chômage 5,0% 5,0% EZ 10h00 Indice du climat des affaires janvier -0,19 -0,25 Indice du sentiment 101,8 101,5 économique DE 13h00 Inflation IPCH (1re janvier -0,8% +0,6% estimation) - sur un an +1,7% +1,5% USA 13h30 PIB (1ère estimation) T4 +2,1%* +2,1%* Inscriptions au chômage sem. au 215.000 211.000 25/01 * en rythme annualisé LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22977,75 -401,65 -1,72% -2,87% .N225 Topix 1674,77 -25,18 -1,48% -2,71% .TOPX Hong Kong 26467,90 -692,73 -2,55% -6,11% .HSI Taiwan 11421,74 -696,97 -5,75% -4,80% .TWII Séoul 2148,00 -37,28 -1,71% -2,26% .KS11 Singapour 3160,87 -21,70 -0,68% -1,92% .STI Shanghaï Marché .SSEC fermé Sydney 7008,40 -23,10 -0,33% +4,85% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 28734,45 +11,60 +0,04% +0,69% .DJI S&P-500 3273,40 -2,84 -0,09% +1,32% .SPX Nasdaq 9275,16 +5,48 +0,06% +3,37% .IXIC Nasdaq 100 9101,61 +10,68 +0,12% +4,22% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1639,11 +6,48 +0,40% +0,93% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3736,36 +17,14 +0,46% -0,23% 50 .STOXX50E CAC 40 5954,89 +29,07 +0,49% -0,39% .FCHI Dax 30 13345,00 +21,31 +0,16% +0,72% .GDAXI FTSE 7483,57 +2,88 +0,04% -0,78% .FTSE SMI .SSMI 10859,88 +77,90 +0,72% +2,29% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1008 1,1009 -0,01% -1,80% EUR= Dlr/Yen 108,83 108,99 -0,15% -0,03% JPY= Euro/Yen 119,79 120,01 -0,18% -1,77% EURJPY= Dlr/CHF 0,9720 0,9730 -0,10% +0,43% CHF= Euro/CHF 1,0700 1,0714 -0,13% -1,40% EURCHF= Stg/Dlr 1,3002 1,3020 -0,14% -1,94% GBP= Indice $ 98,0600 97,9910 +0,07% +1,96% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3980 -0,0260 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6510 -0,0140 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1430 -0,0260 +25,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,5599 -0,0340 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,3989 -0,0200 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 52,66 53,33 -0,67 -1,26% -13,97% US CLc1 Brent 59,08 59,81 -0,73 -1,22% -10,53% LCOc1 (Marc Angrand, avec Tom Westbrook à Singapour, édité par Simon Carraud)

