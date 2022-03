POINT MARCHÉS-Nouveau repli en vue en Europe, l'espoir dans la diplomatie limité (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur le CAC 40 et retournement à la hausse des futures américains, clôture des marchés en Chine, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus dans le rouge * A Wall Street, le Dow et le S&P 500 ont reculé, le Nasdaq a pris 0,41% * Aucun résultat concret des négociations entre Ukraine et Russie * Amélioration de l'activité manufacturière en Chine par Marc Angrand PARIS, 1er mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mardi après la clôture mitigée de Wall Street la veille, l'espoir ténu d'une issue diplomatique au conflit en Ukraine et les résultats encourageants des enquêtes sur l'activité du secteur manufacturier chinois semblant insuffisants pour inciter les investisseurs à repartir à l'achat. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,26% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,28% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,22% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,25% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E , mais leur repli est moins marqué qu'en tout début de journée. Le marché parisien a perdu 4,86% sur l'ensemble du mois de février, sa pire performance depuis mars 2020 et l'éclatement de la crise du coronavirus à l'échelle mondiale, après une baisse de 2,15% en janvier. Le Stoxx 600, lui, a cédé 3,36% en février et accuse un repli de 7,1% depuis le 1er janvier. Si les sanctions contre la Russie annoncées pendant le week-end ont influencé la tendance sur l'ensemble des marchés lundi, les investisseurs cherchent désormais à évaluer les chances de succès des négociations entre Ukrainiens et Russes, un exercice difficile en l'absence de résultats concrets à la première rencontre à la frontière biélorusse, en dehors de la promesse de poursuivre les pourparlers. Dans l'actualité économique, les résultats des enquêtes chinoises auprès des directeurs d'achats du secteur manufacturier montrent une légère amélioration de l'activité et une reprise des commandes, l'indice PMI Caixin-Markit remontant à 50,4 et le PMI officiel à 50,2. nL8N2V406V Les résultats définitifs des enquêtes équivalentes en Europe animeront la première partie de la séance et pourraient fournir aux investisseurs de premières indications sur l'impact du conflit en Ukraine sur l'activité, en attendant l'indice ISM manufacturier américain à 15h00 GMT. LES VALEURS A SUIVRE : nL8N2V37VK A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi une séance marquée par une forte volatilité, les investisseurs se débattant dans l'incertitude et les valeurs bancaires chutant après les sanctions occidentales contre la Russie. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,49%, soit 166,15 points, à 33.892,60 et le Standard & Poor's 500 .SPX a perdu 10,71 points (-0,24%) à 4.373,94 alors que le Nasdaq Composite .IXIC avançait de 56,78 points (+0,41%) à 13.751,40. Ce dernier a profité entre autre des hausses soutenues de Tesla TSLA.O (+7,48%) et Rivian Automotive RIVN.O (+6,51%). Citigroup C.N a en revanche perdu 4,5%, contribuant au recul de 2,35% de l'indice S&P des valeurs bancaires .SPXBK , lié à la chute des rendements obligataires. Les valeurs de la défense ont de nouveau progressé, Raytheon TRTX.N , Lockheed Martin LMT.N , General Dynamics GD.N , Northrop Grumman NOC.N et L3Harris Technologies LHX.N prenant entre 2,8% et 8%. Les contrats à terme sur indices, qui étaient initialement orientés à la baisse, préfigurent désormais une ouverture en hausse d'environ 0,5%. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a gagné 1,2%, profitant d'achats à bon compte et de l'optimisme sur l'issue des discussions engagées lundi entre l'Ukraine et la Russie. L'indice phare du marché japonais a dépassé en séance les 27.000 points pour la première fois depuis le 18 février. En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai a fini sur une progression de 0,77% et le CSI 300 .CS300 a pris 0,83% après la publication des indices PMI de février, le marché continuant de miser sur de nouvelles mesures de soutien à l'économie. CHANGES/TAUX Côté devises, le dollar se stabilise face aux autres grandes devises .DXY (+0,01%) et l'euro remonte à 1,1220 EUR= mais les fluctuations sont moins marquées que lors des séances précédentes. Le yen JPY= et le franc suisse CHF= , qui ont profité depuis jeudi de leur statut de valeur refuge, se replient. Le rouble voit quant à lui sa chute ralentir après le plus bas historique atteint lundi à 120 pour un dollar RUB= et remonte autour de 90. Sur le marché obligataire européen, les rendements de référence reculent dans les premiers échanges, le dix ans allemand DE10YT=RR revenant à 0,142%. Son équivalent américain US10YT=RR s'affiche à 1,8612% après une chute de 15 points de base lundi; il est revenu en séance à 1,835%, son plus bas niveau depuis le 4 février. PÉTROLE Sur le marché pétrolier, les craintes de voir le conflit en Ukraine réduire l'offre mondiale l'emportent, malgré les spéculations sur un possible recours aux réserves stratégiques, une tendance confortée lundi par l'annonce du retrait de Shell SHEL.L de Russie. Le Brent gagne 2,09% à 100,02 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,79% à 97,43 dollars CLc1 . MÉTAUX L'or est en légère baisse à 1.907 dollars l'once sur le marché spot XAU= et est revenu non loin de son niveau de mercredi, avant le début de l'offensive russe en Ukraine, même s'il affiche une hausse de 6,2% sur l'ensemble du mois de février. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI IHS Markit février 57,6 57,6* manufacturier définitif DE 08h55 Indice PMI IHS Markit février 58,5 58,5* manufacturier définitif EZ 09h00 Indice PMI IHS Markit février 58,4 58,4* manufacturier déf. zone euro GB 09h30 Indice PMI IHS Markit février 57,3 57,3* manufacturier définitif DE 13h00 Inflation (1re estimation) février +0,8% +0,9% - sur un an +5,4% +5,1% USA 15h00 Indice ISM manufacturier février 58,0 57,6 *première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 26844,7 +317,90 +1,20% -6,76% .N225 2 Topix 1897,17 +10,24 +0,54% -4,78% .TOPX Hong Kong 22893,9 +180,95 +0,80% -2,15% .HSI 7 Taiwan 17898,2 +246,07 +1,39% -1,76% .TWII 5 Séoul 2699,18 +22,42 +0,84% -9,35% .KS11 Singapour 3283,85 +41,61 +1,28% +5,13% .STI Shanghaï 3488,83 +26,53 +0,77% -4,15% .SSEC Sydney 7096,50 +47,40 +0,67% -4,68% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 33892,6 -166,15 -0,49% -6,73% .DJI 0 S&P-500 4373,94 -10,71 -0,24% -8,23% .SPX Nasdaq 13751,4 +56,77 +0,41% -12,10% .IXIC 0 Nasdaq 100 14237,8 +48,65 +0,34% -12,76% .NDX 1 Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1771,61 -3,65 -0,21% -6,28% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3924,23 -46,46 -1,17% -8,71% 50 <.STOXX50E > CAC 40 6658,83 -93,60 -1,39% -6,91% .FCHI Dax 30 14461,0 -106,21 -0,73% -8,96% .GDAXI 2 FTSE 7458,25 -31,21 -0,42% +1,00% .FTSE SMI 11986,7 -0,53 -0,00% -6,90% .SSMI 8 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1218 1,1219 -0,01% -1,32% EUR= Dlr/Yen 115,04 114,99 +0,04% -0,02% JPY= Euro/Yen 129,07 128,98 +0,07% -0,96% EURJPY= Dlr/CHF 0,9170 0,9166 +0,04% +0,53% CHF= Euro/CHF 1,0288 1,0283 +0,05% -0,78% EURCHF= Stg/Dlr 1,3430 1,3419 +0,08% -0,73% GBP= Indice $ 96,7120 96,7070 +0,01% +0,56% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,1400 -0,0160 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,5220 -0,0150 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,6140 -0,0210 +47,40 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 1,8612 +0,0220 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,4621 +0,0340 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 97,45 95,72 +1,73 +1,81% +59,21% US CLc1 Brent 100,02 97,97 +2,05 +2,09% +51,48% LCOc1 (Édité par Blandine Hénault) ((Rédaction de Paris; +33 1 49 49 50 00;)) ((Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR ))