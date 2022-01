POINT MARCHÉS-Nouveau repli en vue en Europe comme à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, clôture des marchés en Chine, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les principaux indices européens attendus dans le rouge * Le rendement à dix ans allemand est repassé en territoire positif * Les cours du pétrole au plus haut depuis sept ans par Marc Angrand PARIS, 19 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient poursuivre leur repli mercredi dans le sillage de Wall Street et de la plupart des places asiatiques, la hausse des rendements obligataires continuant de favoriser les dégagements sur les actions, technologiques en tête. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,36% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,8% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,62% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,59% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Le CAC 40, comme l'indice européen Stoxx 600, accuse déjà trois séances de baisse sur les quatre dernières. Le sentiment général sur les marchés reste dominé par l'évolution des rendements des bons du Trésor américain à une semaine des décisions de la Réserve fédérale américaine, qui pourraient marquer une accélération du resserrement de sa politique monétaire. Le rendement des Treasuries à deux ans US2YT=RR , le plus soumis à l'influence des anticipations de taux, poursuit sa hausse à 1,0694%, son plus haut niveau depuis février 2020, et le dix ans US10YT=RR , à 1,8826%, continue de se rapprocher du seuil des 2%. Ce mouvement s'appuie principalement sur l'évolution récente des anticipations concernant la Fed, qui pourrait a minima indiquer la semaine prochaine qu'elle entamera dès mars la hausse des taux d'intérêt. "On ne peut rien exclure mais pour l'instant, la Fed a le luxe de voir les marchés procéder au resserrement à sa place et elle n'a donc pas besoin de faire quoi que ce soit d'extraordinaire en janvier", estime Jim Vogel, stratège taux de FHN Financial. En Europe, le rendement à dix ans allemand DE10YT=RR est repassé au-dessus de zéro pour la première fois depuis mai 2019; les marchés monétaires anticipent désormais une première hausse de taux de la Banque centrale européenne (BCE) dès septembre prochain. Aux préoccupations liées aux politiques monétaires s'ajoutent la hausse ininterrompue du prix du baril, au plus haut depuis 2014, et les tensions géopolitiques, autour de l'Ukraine principalement. La séance sera aussi animée par une série de résultats en Europe et aux Etats-Unis, parmi lesquels ceux d'ASML ASML.AS , Richemont CFR.S , Bank of America BAC.N , Morgan Stanley MS.N et Procter & Gamble PG.N . LES VALEURS A SUIVRE : nL8N2TY4VP A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette baisse mardi, les valeurs financières ayant souffert des résultats inférieurs aux attentes de Goldman Sachs tandis que les technologiques souffraient de la remontée des rendements obligataires. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,51%, ou 543,34 points, à 35.368,47, le Standard & Poor's 500 .SPX a perdu 85,74 points (-1,84%) à 4.577,11 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 386,86 points (-2,60%) à 14.506,90 points. Le Nasdaq affiche désormais un repli de 9,7% par rapport à son record de clôture du 19 novembre et est donc très proche de la zone de correction, définie par une baisse de 10%, pour la première fois depuis le début de l'an dernier. Il a en outre fini sous sa moyenne mobile à 200 jours, un important seuil technique, pour la première fois depuis avril 2020. Goldman Sachs GS.N a chuté de 6,97% après avoir publié un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes. Dans son sillage, le S&P du secteur financier .SPSY a perdu 2,3%. Les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une poursuite du repli à l'ouverture. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a perdu 2,8% et inscrit sa plus mauvaise clôture depuis le 20 août dernier, plombé tout à la fois par la baisse de Wall Street, la chute de 12,79% de Sony 6758.T après l'annonce du rachat d'Activision Blizzard ATVI.O par Microsoft MSFT.O et celle de 4,97% de Toyota 7203.T suite à l'abandon de sa prévision de production annuelle. En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai a cédé 0,33% et le CSI 300 .CS300 0,68%. La séance a été marquée entre autres par des prises de bénéfice sur le secteur des voitures électriques et celui de la santé. CHANGES Le dollar cède quelques fractions face aux autres grandes devises .DXY (-0,05%) mais conserve l'essentiel de ses gains de mardi, favorisés par la montée des rendements obligataires. L'euro, à 1,1337 dollar EUR= , reprend un peu de terrain après une chute de 0,7% mardi, sa plus forte baisse sur une séance depuis un mois. La livre sterling recule elle aussi face au billet vert avant les chiffres de l'inflation britannique et sur fond de remise en cause de l'autorité de Boris Johnson à la tête du gouvernement britannique GBP= . PÉTROLE Les cours du pétrole montent pour la quatrième séance d'affilée et évoluent au plus haut depuis sept ans, la fermeture d'un oléoduc reliant l'Irak à la Turquie après une explosion d'origine indéterminée étant venue s'ajouter à la liste déjà longue des facteurs susceptibles de restreindre l'offre mondiale. Le Brent gagne 0,38% à 87,84 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,66% à 85,99 dollars CLc1 . L'un et l'autre ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre 2014. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUE S Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-22 27467,2 -790,02 -2,80% -4,60% 5 .N225 3 Topix 1919,72 -58,66 -2,97% -3,64% .TOPX Hong Kong 24045,4 -67,35 -0,28% +2,77% .HSI 3 Taiwan 18227,4 -151,18 -0,82% +0,05% .TWII 6 Séoul 2842,28 -21,96 -0,77% -4,55% .KS11 Singapour 3277,72 -2,32 -0,07% +4,93% .STI Shanghaï 3558,18 -11,73 -0,33% -2,24% .SSEC Sydney 7332,50 -76,30 -1,03% -1,51% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 35368,4 -543,34 -1,51% -2,67% .DJI 7 S&P-500 4577,11 -85,74 -1,84% -3,97% .SPX Nasdaq 14506,9 -386,86 -2,60% -7,27% .IXIC 0 Nasdaq 15210,7 -400,84 -2,57% -6,80% 100 6 .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1870,30 -16,27 -0,86% -1,05% 300 .FTEU3 Eurostoxx 4257,82 -44,32 -1,03% -0,94% 50 <.STOXX50 E> CAC 40 7133,83 -67,81 -0,94% -0,27% .FCHI Dax 30 15772,5 -161,16 -1,01% -0,71% .GDAXI 6 FTSE 7563,55 -47,68 -0,63% +2,42% .FTSE SMI 12529,5 -103,65 -0,82% -2,69% .SSMI 6 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1336 1,1325 +0,10% -0,28% EUR= Dlr/Yen 114,35 114,61 -0,23% -0,62% JPY= Euro/Yen 129,64 129,79 -0,12% -0,52% EURJPY= Dlr/CHF 0,9162 0,9173 -0,12% +0,44% CHF= Euro/CHF 1,0387 1,0391 -0,04% +0,17% EURCHF= Stg/Dlr 1,3598 1,3594 +0,03% +0,51% GBP= Indice $ 95,6860 95,7320 -0,05% -0,51% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,0080 +0,0250 DE10YT=RR Bund 2 -0,5560 +0,0180 ans <DE2YT=RR > OAT 10 0,3940 +0,0250 +38,60 ans <FR10YT=R R> Treasury 10 ans 1,8844 +0,0160 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,0694 +0,0290 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut 86,02 85,43 +0,59 +0,69% +40,53% léger US CLc1 Brent 87,91 87,51 +0,40 +0,46% +33,14% LCOc1 (Rédigé par Marc Angrand, avec Karen Brettell à New York) ((Rédaction de Paris; +33 1 49 49 50 00;)) ((Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR ))