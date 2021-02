POINT MARCHÉS-Nouveau repli en Europe, en manque d'un nouvel élan

* L'indice Stoxx 600 perd 0,17%, le CAC 40 à Paris cède 0,26% * L'Oréal échappe à la baisse des marchés grâce à ses bons résultats * Nouveau record pour le bitcoin à 49.000 dollars * Premier contact tendu entre Joe Biden et Xi Jinping par Laetitia Volga PARIS, 12 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en baisse vendredi dans les premiers échanges et les futures sur les indices de Wall Street sont dans le rouge, les marchés d'actions semblant en mal de carburant en cette fin de semaine. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI cède 0,26% à 5.655,32 points vers 09h22 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI abandonne 0,65% et à Londres, le FTSE .FTSE perd 0,21%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E baisse de 0,22%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,19% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,17%. Ce dernier affiche pour l'instant une légère progression (+0,3%) sur la semaine grâce principalement aux attentes d'un soutien budgétaire massif aux Etats-Unis, aux résultats trimestriels de sociétés globalement supérieurs aux attentes et aux campagnes de vaccination contre le COVID-19. Mais le mouvement de consolidation se poursuit avec des prises de bénéfice et l'attente de nouveaux développements notamment sur le plan de relance voulu par Joe Biden alors que la journée est plus calme en matière de résultats d'entreprises et de rendez-vous macroéconomiques. Les investisseurs s'interrogent par ailleurs sur les futures relations entre les Etats-Unis et la Chine après que le premier entretien téléphonique entre Joe Biden et Xi Jinping a mis en lumière des désaccords sur la plupart des sujets. "On disait qu'il n'y avait pas de nouveau catalyseurs sur les marchés; c'est toujours vrai, cependant un nouveau risque qui n'avait pas été intégré dans les cours cette année refait surface. La guerre commerciale entre la Chine et les USA pourrait renverser la tendance", a déclaré Saxo Banque dans sa note. VALEURS La majorité des secteurs européens est en baisse dans les premiers échanges, à commencer par celui des ressources de base .SXPP (-1,06%), celui de l'automobile .SXAP (-0,93%) et celui de la distribution .SXRP (-0,87%). Avec une progression de 1,97%, l'action L'Oreal OREP.PA est en tête du CAC 40, le numéro un mondial des cosmétiques ayant annoncé la veille une croissance plus forte que prévu de ses activités au quatrième trimestre. La Française des Jeux FDJ.PA grimpe de 4,58% après des résultats solides sur l'ensemble de l'année 2020 et Eutelsat ETL.PA avance de 7,92% grâce à des résultats semestriels meilleurs que prévu. La banque néerlandaise ING INGA.AS gagne 5,83% après avoir publié un bénéfice trimestriel avant impôts meilleur qu'attendu, les provisions pour créances douteuses ayant été moins importantes qu'au début de la pandémie. Dans le rouge, Rubis RUBF.PA (-4,63%) compte parmi les plus fortes baisses du Stoxx 600 après la chute de 25% de son chiffre d'affaires annuel, à 3,9 milliards d'euros. A WALL STREET La Bourse de New York a fini sans grand changement jeudi et les futures sur les indices américains signalent encore de faibles variations à l'ouverture alors que le marché évolue proche de records historiques. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,02% à 31.430,7 points, le S&P-500 .SPX a pris 0,17% à 3.916,38 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 0,38% à 14.025,77 points. EN ASIE Les Bourses chinoises et plusieurs autres places asiatiques, comme le Kospi à Séoul .KS11 , sont fermées vendredi pour le nouvel an lunaire. L'ensemble des marchés chinois seront fermés jusqu'au 17 février. A Tokyo, le Nikkei .N225 a rouvert après une journée fériée la veille pour reculer de 0,14%, pénalisé par des prises de profits. Mais la progression de Toyota 7201.T (+3,48%) après la publication de ses résultats trimestriels a notamment permis de limiter le repli. CHANGES Le dollar reprend 0,26% contre un panier de devises internationales mais se dirige quand même vers une perte sur l'ensemble de la semaine. .DXY "L'économie américaine sera la plus performante grâce aux mesures de relance et au déploiement plus rapide des vaccins, mais la politique budgétaire et monétaire de relance en cours maintiendra l'indice dollar sur une tendance baissière soutenue à moyen terme", ont écrit les stratèges de Westpac dans une note. L'euro recule légèrement, à 1,2107 dollar. EUR= La livre cède environ 0,25% contre le billet vert alors que l'économie britannique s'est contractée de 9,9% en 2020, la plus forte baisse enregistrée dans son histoire moderne, en dépit d'une croissance supérieure aux attentes au quatrième trimestre. Le cours du bitcoin BTC=BTSP a atteint plus tôt en séance un record à 49.000 dollars au lendemain de l'annonce par Bank of New York Mellon BK.N de la création d'une nouvelle unité, destinée à aider ses clients à détenir, transférer et émettre des actifs numériques dont les cryptomonnaies. TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est quasiment inchangé à 1,1532%, de même que son équivalent allemand, référence pour la zone euro, qui se situe à -0,46%. DE10YT=RR Le rendement des BTP italiens à dix ans IT10YT=RR recule et a inscrit un plus bas niveau historique, à 0,426%, après le soutien apporté par le Mouvement 5 Etoiles à Mario Draghi pour la formation d'un gouvernement d'unité nationale. PÉTROLE Les cours du brut reculent pour la deuxième journée consécutive après les prévisions prudentes de l'Opep sur la demande en 2021. Le cartel pétrolier a prévenu jeudi que le rebond de la demande mondiale serait plus lent qu'escompté initialement. Le baril de Brent LCOc1 recule de 1,19% à 60,41 dollars et celui du brut léger américain CLc1 abandonne 1,27% à 57,5 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 FEVRIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 15h00 Indice de l'Université du Michigan février 80,8 70,9 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1580,70 -2,92 -0,18% +2,87% .FTEU3 Eurostoxx 50 3663,69 -7,99 -0,22% +3,13% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5655,10 -14,72 -0,26% +1,87% Dax 30 .GDAXI 13949,61 -91,30 -0,65% +1,68% FTSE .FTSE 6514,83 -13,89 -0,21% +0,84% SMI .SSMI 10846,83 -6,08 -0,06% +1,34% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 29520,07 -42,86 -0,14% +7,56% .N225 Topix .TOPX 1933,88 +3,06 +0,16% +7,16% Hong Kong .HSI 30173,57 fermé fermé +10,81% Taiwan .TWII 15802,40 fermé fermé +7,26% Séoul .KS11 3100,58 fermé fermé +7,90% Singapour .STI 2925,48 fermé fermé +2,87% Shanghaï .SSEC 3655,09 fermé fermé +5,24% Sydney .AXJO 6806,70 -43,40 -0,63% +3,33% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 31430,70 -7,10 -0,02% +2,69% S&P-500 .SPX 3916,38 +6,50 +0,17% +4,27% Nasdaq .IXIC 14025,77 -35,30 -0,25% +8,83% Nasdaq 100 13734,35 -32,00 -0,23% +6,56% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2107 1,2128 -0,17% -0,87% Dlr/Yen JPY= 105,13 104,72 +0,39% +1,90% Euro/Yen 127,31 127,05 +0,20% +0,29% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,8918 0,8900 +0,20% +0,76% Euro/CHF 1,0799 1,0794 +0,05% -0,07% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3784 1,3815 -0,22% +0,81% Indice $ .DXY 90,6390 90,4170 +0,25% -5,75% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1816,20 1825,36 -0,50% +19,72% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 176,44 +0,01 FGBLc1 Bund 10 ans -0,46 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,72 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,24 -0,00 +22,26 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,15 -0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,11 -0,00 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 57,50 58,24 -0,74 -1,27% -6,06% CLc1 Brent LCOc1 60,42 61,14 -0,72 -1,18% -8,50% (édité par Blandine Hénault)