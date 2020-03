Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Nouveau repli à Wall Street malgré l'activisme de la Fed Reuters • 23/03/2020 à 21:21









* Le Dow Jones cède 3,04%, le S&P-500 2,93% et le Nasdaq 0,27% * Les nouvelles mesures de la Fed n'ont pas réussi à rassurer 23 mars (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette baisse lundi, la propagation de la pandémie de coronavirus à travers les Etats-Unis ayant contrebalancé les nouvelles mesures de soutien à l'économie annoncée par la Réserve fédérale (Fed). L'indice Dow Jones .DJI a cédé 582,05 points, soit un repli de 3,12%, à 18.591,93 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 67,52 points, soit une baisse de 2,93%, à 2.237,4 points. De son côté, le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 18,84 points (-0,27%) à 6.860,67 points. Après avoir abaissé ses taux directeurs à près de zéro, la Fed a dévoilé lundi un nouveau plan de mesures d'exception pour tenter de compenser les "graves perturbations" que va subir l'économie des Etats-Unis en raison de la pandémie de coronavirus, en ciblant spécifiquement le crédit aux particuliers, aux PME et aux grandes entreprises. Les annonces de la banque centrale ont brièvement soutenu les futures sur les indices américains avant l'ouverture de la Bourse de New-York mais l'aggravation du bilan lié au coronavirus aux Etats-Unis et la multiplication des mesures de confinement à travers le pays ont fait replonger les indices dans le rouge. "Ce qu'a fait la Fed est important parce que cela aide le marché du crédit. Mais ce n'est pas assez du point de vue du marché actions", a déclaré Willie Delwiche, stratège chez Robert W. Baird. L'indice S&P de l'énergie .SPNY a plongé de 6,65%, dans le sillage de la chute des cours du pétrole. De son côté, Boeing BA.N a grimpé de 11,7%, dopé par le relèvement du conseil de Goldman Sachs à "achat". * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE LUNDI : (Noel Randewich, Blandine Hénault pour la version française)

