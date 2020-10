Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Nouveau regain d'espoir sur la relance aux USA Reuters • 21/10/2020 à 13:13









* Wall Street attendue en légère hausse * En Europe, l'indice Stoxx 600 perd 0,71%, le CAC 40 à Paris 0,85% * L'espoir placé dans la relance aux USA reste bien présent * Les résultats d'Ericsson et de Vivendi salués * Le dollar recule encore, les rendements obligataires remontent PARIS, 21 octobre (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse mercredi après les derniers rebondissements du feuilleton des discussions sur la relance aux Etats-Unis, ce qui permet aux Bourses européennes de réduire leurs pertes à mi-séance. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais préfigurent pour l'instant une quasi-stabilité pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's 500 .SPX et une hausse de 0,1% environ pour le Nasdaq .IXIC . Ce dernier a déjà regagné 0,33% mardi après cinq séances consécutives de repli, une amorce de rebond favorisée par l'annonce de progrès dans les discussions entre le Congrès et la Maison blanche sur des nouvelles mesures de soutien à l'économie. "Les gros titres sur la politique budgétaire sont redevenus positifs, la Maison blanche et les démocrates ayant dit dans la soirée que leurs positions sur un nouveau plan de soutien s'étaient rapprochées et que de nouvelles négociations étaient prévues mercredi, certains évoquant un accord d'ici vendredi", résume Mark Haefele, directeur des investissements d'UBS Global Wealth Management. En Europe, le CAC 40 .FCHI parisien perd 0,85% à 4.887,50 points à 11h00 GMT après avoir cédé jusqu'à 1,52%. A Londres, le FTSE 100 .FTSE , pénalisé aussi par l'appréciation de la livre sterling, abandonne 1,1% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,64%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,77%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,74% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,71%. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE La quasi-totalité des grands indices sectoriels européens Stoxx évoluent dans le rouge et les replis les plus marqués touchent celui de la construction .SXOP , qui perd 1,48%, de l'immobilier .SX86P (-1,32%) et de la santé .SXDP (-0,93%). Le compartiment de la construction souffre entre autres de la baisse de 2,44% du suédois Assa Abloy ASSAb.ST après l'annonce d'une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel. A Paris, parmi les plus fortes baisses du CAC 40, Vinci SGEF.PA abandonne 1,8% après l'annonce d'un recul de 12% de son chiffre d'affaires sur janvier-septembre et la confirmation d'une baisse "significative" des résultats annuels. A la hausse, Ericsson ERICb.ST gagne 7,5% en tête du Stoxx 600 après avoir battu le consensus au troisième trimestre, le groupe suédois d'équipements de réseaux profitant à la fois du déploiement des réseaux 5G et des déboires du chinois Huawei. Vivendi VIV.PA prend 2,49% après un chiffre d'affaires supérieur aux attentes et l'annonce de son intention d'introduire en Bourse en 2022 sa "pépite", Universal Music Group. TAUX L'anticipation d'un compromis entre démocrates et républicains américains sur la relance continue de favoriser la hausse des rendements obligataires: celui des Treasuries à dix ans US10YT=RR a atteint en début de journée son plus haut niveau depuis début juin à 0,836% avant de revenir à 0,8058%. En Europe, le mouvement est comparable mais moins marqué: le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR s'affiche à -0,598% après un pic d'une semaine à -0,568% DE10YT=RR . CHANGES Les spéculations sur l'imminence d'un plan de relance aux Etats-Unis font une nouvelle fois baisser le dollar: l'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de référence .DXY recule de 0,36% après avoir touché en début de journée son plus bas niveau depuis le 4 septembre. L'euro a ainsi repassé 1,1850 dollar EUR= pour la première fois depuis un mois. Parallèlement, la livre sterling profite d'un regain d'optimisme sur le Brexit et s'apprécie de % face au dollar GBP= et de % face à l'euro EEURGBP= . Le négociateur en chef de l'Union européenne, a déclaré au Parlement européen qu'un accord était toujours "à portée de main". PÉTROLE Le marché pétrolier accuse le coup de la hausse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis annoncée mardi soir par l'American Petroleum Institute (API), qui ravive les craintes pour la demande. Le Brent perd 1,27% à 42,61 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,46% à 41,09 dollars CLc1 . L'Energy Information Administration (EIA) américaine publiera ses propres statistiques à 14h30 GMT. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 28196,00 +14,00 +0,05% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3432,50 +0,25 +0,01% Nasdaq-100 11669,25 +8,50 +0,07% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 28308,79 +113,37 +0,40% -0,80% .DJI S&P-500 .SPX 3443,12 +16,20 +0,47% +6,57% Nasdaq .IXIC 11516,49 +37,61 +0,33% +28,35% Nasdaq 100 11677,84 +43,49 +0,37% +33,72% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1404,12 -10,46 -0,74% -13,54% .FTEU3 Eurostoxx 50 3202,97 -24,90 -0,77% -14,48% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4887,44 -41,84 -0,85% -18,24% Dax 30 .GDAXI 12656,06 -80,89 -0,64% -4,48% FTSE .FTSE 5824,64 -64,58 -1,10% -22,78% SMI .SSMI 10074,90 -71,33 -0,70% -5,11% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1859 1,1821 +0,32% +5,79% Dlr/Yen JPY= 104,82 105,49 -0,64% -3,71% Euro/Yen 124,30 124,71 -0,33% +1,91% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9035 0,9069 -0,37% -6,64% Euro/CHF 1,0714 1,0722 -0,07% -1,27% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3068 1,2944 +0,96% -1,44% Indice $ .DXY 92,7350 93,0670 -0,36% -3,57% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,8200 +0,0100 FGBLc1 Bund 10 ans -0,6040 -0,0010 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7760 +0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3289 -0,0070 +27,51 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8058 +0,0090 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1492 +0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 41,09 41,70 -0,61 -1,46% -32,87% CLc1 Brent LCOc1 42,61 43,16 -0,55 -1,27% -35,47% (Marc Angrand)

