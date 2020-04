Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Nette hausse en vue en Europe avant une semaine extrêmement chargée (actualisé) Reuters • 27/04/2020 à 08:33









(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture de Tokyo, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse d'autour de 2% * La BoJ a encore accru son soutien monétaire à l'économie * La Fed et la BCE attendues aussi cette semaine * Les PIB du T1 seront connus pour les USA et la zone euro * Les publications de résultats montent en puissance par Blandine Henault PARIS, 27 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en nette hausse lundi après les nouvelles mesures de soutien annoncées par la Banque du Japon à l'amorce d'une semaine extrêmement chargée en réunions de politique monétaire, indicateurs économiques et résultats d'entreprises. Les contrats à terme signalent une hausse de 2,21% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 2,17% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 1,35% pour le FTSE à Londres .FTSE . La Banque du Japon (BoJ) a encore accru lundi son soutien monétaire à l'économie japonaise en augmentant le montant maximal d'obligations d'entreprises et de billets de trésorerie qu'elle s'engage à acheter de 7.000 milliards de yens à 20.000 milliards de yens (169,2 milliards d'euros). Elle a aussi renoncé à son plafond d'achats annuel de 80.000 milliards de yens (676,8 milliards d'euros) pour les rachats d'obligations souveraines. Les annonces de la BoJ interviennent avant de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne (BCE), attendues respectivement pour mercredi et jeudi. Les grandes banques centrales ont réagi rapidement à la crise économique provoquée par le coronavirus et injecté massivement des liquidités sur les marchés. Si elles sont parvenues à rassurer dans une certaine mesure les investisseurs, elles ne devront pas faillir à leur tâche cette semaine alors que les investisseurs prendront connaissance des chiffres du produit intérieur brut (PIB) pour le premier trimestre des Etats-Unis (mercredi) et de la zone euro (jeudi). Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à une contraction de 4,0% du PIB américain en rythme annuel et de 2,9% pour celui de la zone euro. La saison de publications de résultats devrait aussi apporter son lot d'avertissements. La semaine sera particulièrement chargée aux Etats-Unis avec environ 173 sociétés du S&P 500 qui publieront cette semaine, dont Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O , Facebook FB.O , Microsoft MSFT.O ou encore Caterpillar CAT.N et Boeing BA.N . En Europe, Adidas ADSGn.DE , Bayer BAYGn.DE , UBS UBSG.S , Deutsche Bank DBKGn.DE ou encore Volkswagen VOWG_p.DE sont attendus ainsi qu'Airbus AIR.PA , Michelin MICP.PA et Orange ORAN.PA à Paris. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini vendredi une nouvelle semaine agitée par une séance plus calme conclue sur une hausse, alimentée par les géants technologiques Apple et Microsoft, alors que certains Etats américains commencent ou s'apprêtent à assouplir les restrictions imposées face à l'épidémie de nouveau coronavirus. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,11% à 23.775,27 points et le S&P-500 .SPX a pris 1,39% à 2.836,74 points. De son côté, le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 1,65% à 8.634,52 points. Apple et Microsoft ont été les principaux contributeurs à la hausse du S&P avec des gains respectifs de 2,89% et de 1,83% avant la publication cette semaine de leurs résultats trimestriels. Sur la semaine, le Dow a perdu 1,94%, le S&P-500 1,32% et le Nasdaq 0,18%. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a gagné 2,71%, soutenue par des résultats d'entreprise meilleurs que prévu et les dernières annonces de la BoJ. Les Bourses chinoises sont elles aussi orientées à la hausse grâce à l'amélioration du bilan sanitaire dans le pays et aux espoirs de soutien monétaire. La Chine a confirmé lundi avoir recensé la veille seulement trois nouveaux cas de contamination au coronavirus et aucun décès supplémentaire. L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC prend 0,42% à l'approche de la clôture et le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale avance de 0,78%. TAUX L'amélioration du sentiment sur les marchés financiers favorise une remontée des rendements obligataires: le taux des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne près de trois points de base, à 0,6226% après avoir évolué autour de 0,6% toute la semaine dernière. En Europe, le rendement du Bund allemand DE10YT=RR à dix ans gagne plus d'un point de base, à -0,461%. CHANGES Le yen n'a que peu réagi aux annonces de la BoJ, qui étaient assez largement attendues par les investisseurs. JPY= Le regain d'appétit pour le risque est défavorable au dollar, qui cède 0,5% face à un panier de devises de référence. .DXY L'euro en profite pour revenir à 1,0856 après un creux à 1,0725 vendredi et la livre sterling monte de 0,6% à 1,2449, au plus haut depuis une semaine. PÉTROLE Après une semaine dernière chaotique, les cours du brut évoluent en nette baisse lundi en raison de signes indiquant que les réserves mondiales de pétrole se remplissent rapidement, ce qui fait craindre que les réductions de production ne soient pas assez rapides pour compenser entièrement l'effondrement de la demande dû à la pandémie de coronavirus. Le contrat sur le baril de Brent LCOc1 pour livraison en juin recule de 4,2% à 20,53 dollars et celui sur le baril de brut léger américain CLc1 de même échéance lâche 11,7% à moins de 15 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 19783,22 +521,22 +2,71% -16,37% .N225 Topix .TOPX 1447,25 +25,96 +1,83% -15,92% Hong Kong 24264,42 +433,09 +1,82% -13,92% .HSI Taiwan 10567,27 +219,91 +2,13% -11,92% .TWII Séoul .KS11 1922,77 +33,76 +1,79% -12,51% Singapour 2554,39 +36,23 +1,44% -20,74% .STI Shanghaï 2818,75 +10,22 +0,36% -7,59% .SSEC Sydney 5321,40 +78,80 +1,50% -20,39% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 23775,27 +260,01 +1,11% -16,69% .DJI S&P-500 2836,74 +38,94 +1,39% -12,20% .SPX Nasdaq 8634,52 +139,77 +1,65% -3,77% .IXIC Nasdaq 100 8786,60 +145,11 +1,68% +0,61% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1292,32 -14,65 -1,12% -20,42% .FTEU3 Eurostoxx 50 2809,07 -43,39 -1,52% -24,99% .STOXX50E CAC 40 4393,32 -57,68 -1,30% -26,51% .FCHI Dax 30 10336,09 -177,70 -1,69% -21,99% .GDAXI FTSE .FTSE 5752,23 -74,38 -1,28% -23,74% SMI .SSMI 9625,65 +0,17 +0,00% -9,34% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0854 1,0820 +0,31% -3,18% EUR= Dlr/Yen 107,13 107,50 -0,34% -1,59% JPY= Euro/Yen 116,30 116,35 -0,04% -4,63% EURJPY= Dlr/CHF 0,9719 0,9730 -0,11% +0,42% CHF= Euro/CHF 1,0550 1,0528 +0,21% -2,78% EURCHF= Stg/Dlr 1,2440 1,2367 +0,59% -6,16% GBP= Indice $ 99,9110 100,3800 -0,47% +3,89% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4620 +0,0080 Bund 2 ans -0,6910 +0,0140 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0190 -0,0080 +48,10 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6194 +0,0230 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,2283 +0,0120 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 15,09 16,94 -1,85 -10,92% -75,35% CLc1 Brent LCOc1 20,66 21,44 -0,78 -3,64% -68,71% (édité par Patrick Vignal)

