POINT MARCHÉS-Nette hausse en vue à Wall Street avec les M&A, l'Europe hésite

* Les indices américains attendus en nette progression * Les Bourses européennes évoluent sans tendance claire * Nvidia va racheter Arm et Gilead reprendre Immunomedics * AstraZeneca reprend les essais de son candidat-vaccin contre le COVID-19 par Marc Angrand PARIS, 14 septembre (Reuters) - Wall Street est attendue en vive hausse lundi, grâce entre autres à l'actualité nourrie des fusions-acquisitions, mais les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en dépit d'un regain d'espoir sur le front de la pandémie. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,8% pour le Dow Jones .DJI , de 1,2% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,6% pour le Nasdaq .IXIC . Les actions américaines devraient notamment saluer le rachat annoncé d'Arm par Nvidia NVDA.O pour 40 milliards de dollars dans le secteur des semi-conducteurs , celui d'Immunomedics IMMU.O par Gilead Sciences GILD.O dans la pharmacie et la perspective d'une alliance entre Oracle ORCL.N et le réseau social TikTok aux Etats-Unis. Cette activité soutenue du marché des fusions-acquisitions s'ajoute au regain d'espoir dans l'évolution de la pandémie de coronavirus suscité par la reprise des essais du candidat-vaccin d'AstraZeneca AZN.L et la proposition du tandem Pfizer PFE.N -BioNTech 22UAy.F d'élargir les leurs. Les investisseurs européens se montrent toutefois plus prudents face aux nouvelles mesures de confinement ou de restrictions annoncées ou attendues dans plusieurs pays, du Royaume-Uni à Israël en passant par la France, d'autant que la baisse du pétrole pèse sur la tendance. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,2% à 5.044,21 points vers 11h05 GMT mais à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,23% et à Francfort, le Dax .GDAXI est pratiquement inchangé. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est lui aussi quasi stable, tout comme le FTSEurofirst 300 .FTEU3 mais le Stoxx 600 .STOXX avance de 0,1%. La semaine qui commence sera animée entre autres par les réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale, de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon. La Fed ne devrait pas modifier son arsenal anti-crise mais elle pourrait détailler la nouvelle stratégie esquissée fin août, marquée par une tolérance accrue en matière d'inflation. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE La plus forte hausse sectorielle en Europe est pour le compartiment des transports et du tourisme, qui profite des espoirs de progrès dans le développement d'un ou plusieurs vaccins contre le COVID-19. Son indice Stoxx .SXTP gagne 1,09%, IAG ICAG.L 9,31%, Airbus AIR.PA 1,96%. A la baisse, le compartiment du pétrole et du gaz .SXEP (-0,66%)souffre du repli des cours du brut; Eni ENI.MI recule de 1,76% et Total TOTF.PA de 1,08%. Les valeurs des semi-conducteurs profitent en revanche du rachat d'Arm par Nvidia: STMicroelectronics STM.PA s'adjuge 2,64%, Soitec SOIT.PA 5,2% et l'allemand Infineon IFXGn.DE 1,82%. A la baisse, Euronext ENX.PA perd 3,74%, la plus forte baisse du Stoxx 600, après les informations de Reuters selon lesquelles le suisse SIX a fait, selon plusieurs sources, la meilleure offre pour reprendre la Bourse de Milan. TAUX Les rendements de référence de la zone euro sont de nouveau en baisse, celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR revenant autour de -0,5%, le marché obligataire continuant de digérer les multiples déclarations de dirigeants de la Banque centrale européenne (BCE) en fin de semaine dernière en attendant la réunion de la Fed. Le rendement du Bund affiche désormais un repli de près de huit points de base par rapport au pic (-0,417%) inscrit jeudi pendant la réunion de la BCE. Le dix ans américain US10YT=RR est stable à 0,667%. CHANGES Le dollar cède du terrain face aux autres grandes devises .DXY (-0,34%), l'optimisme nourri sur les marchés par la série de fusions-acquisitions annoncée ces dernières heures le privant de son attrait de valeur refuge. L'euro en profite pour remonter à plus de 1,1870 dollar (+0,22%) EUR= . La livre sterling, elle, est repartie à la hausse face au billet vert GBP= comme face à la monnaie unique EURGBP= avant l'examen par les députés britanniques du projet de loi du gouvernement de Boris Johnson visant à affranchir Londres de certaines clauses de l'accord de Brexit négocié avec l'Union européenne. PÉTROLE Le marché pétrolier recule, l'annonce d'une prochaine reprise des livraisons de brut de la Libye avec la fin du blocus des installations par les forces de Khalifa Haftar étant venue s'ajouter aux inquiétudes liées à la pandémie et à son impact sur la demande. Le Brent abandonne 0,5% à 39,63 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,51% à 37,14 dollars CLc1 . AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE AMÉRICAIN MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 27833,00 +221,00 +0,80% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3374,00 +40,25 +1,21% Nasdaq-100 11242,50 +181,00 +1,64% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 27665,64 +131,06 +0,48% -3,06% .DJI S&P-500 .SPX 3340,97 +1,78 +0,05% +3,41% Nasdaq .IXIC 10853,55 -66,05 -0,60% +20,96% Nasdaq 100 11087,40 -66,72 -0,60% +26,96% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1427,69 -0,26 -0,02% -12,09% .FTEU3 Eurostoxx 50 3315,70 -0,11 +0,00% -11,47% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5042,41 +8,27 +0,16% -15,65% Dax 30 .GDAXI 13196,66 -6,18 -0,05% -0,40% FTSE .FTSE 6019,17 -12,92 -0,21% -20,20% SMI .SSMI 10429,53 -9,99 -0,10% -1,77% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1871 1,1845 +0,22% +5,90% Dlr/Yen JPY= 105,93 106,14 -0,20% -2,69% Euro/Yen 125,77 125,75 +0,02% +3,13% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9065 0,9086 -0,23% -6,33% Euro/CHF 1,0764 1,0764 +0,00% -0,81% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2871 1,2793 +0,61% -2,93% Indice $ .DXY 93,0200 93,3330 -0,34% -3,28% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,1600 +0,2000 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4870 -0,0040 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7000 -0,0110 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2032 -0,0120 +28,38 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6690 +0,0020 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1330 +0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 37,13 37,33 -0,20 -0,54% -39,34% CLc1 Brent LCOc1 39,65 39,83 -0,18 -0,45% -39,95% (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

