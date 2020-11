Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Nette hausse des Bourses mondiales qui misent sur une victoire de Biden Reuters • 03/11/2020 à 13:44









* Wall Street devrait ouvrir en hausse * Le CAC 40 gagne 1,99%, le Stoxx 600 1,67% * Les investisseurs parient sur une victoire de Joe Biden à la présidentielle US * Baisse du dollar, l'appétit pour le risque prend le dessus par Laetitia Volga PARIS, 3 novembre (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent nettement mardi à mi-séance, les investisseurs misant sur une victoire du démocrate Joe Biden dans la course à la Maison blanche. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,7% pour le Nasdaq, de 1,2% pour le S&P-500 et de 1,6% pour le Dow Jones. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 1,99% à 4.784,6 vers 12h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 1,78% et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 1,98%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 1,67%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 1,85% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,67%. Les Américains se rendent aux urnes ce mardi au terme d'une campagne agressive et agitée par la crise du coronavirus dans un pays profondément divisé entre partisans du président sortant Donald Trump et ceux de son adversaire Joe Biden. Le candidat démocrate fait depuis longtemps la course en tête dans les intentions de vote mesurées au niveau national mais Donald Trump semble toutefois toujours en mesure de remporter suffisamment d'Etats indécis pour obtenir les 270 grands électeurs nécessaires à sa reconduction. "Les marchés anticipent une victoire de Joe Biden et ils veulent un résultat clair et incontesté", a déclaré Michael Hewson, analyste chez CMC Markets, ajoutant qu'une victoire surprise de Donald Trump pourrait déclencher une correction. "Le contrôle du Sénat est crucial pour que le scénario d'une 'vague bleue' [une victoire de Joe Biden et la mainmise des démocrates sur les deux chambres du Congrès] se concrétise, autrement les divisions seront toujours là et les attentes en matière de relance budgétaire devront être revues à la baisse", a souligné Alvin Tan chez RBC Capital Markets. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET A Wall Street, les actions des grandes banques américaines dont Bank of America BAC.N , Citigroup C.N , JPMorgan JPM.N et Goldman Sachs GS.N , sensibles aux perspectives économiques, gagnent entre 1,4% et 2% dans les transactions avant l'ouverture. "Sous une présidence Biden, l'économie américaine devrait être plus favorable aux marchés d'actions - une économie portée par davantage de mesures de relance sera idéale pour la surperformance des cycliques," a déclaré Christian Stocker chez UniCredit. La confiance des investisseurs se traduit par un nouveau recul de l'indice du CBOE mesurant la volatilité implicite du S&P-500 .VIX . VALEURS EN EUROPE En Europe, la totalité des indices sectoriels sont en hausse à commencer par ceux au profil cyclique comme l'automobile .SXAP (+2,61%), les ressources de base .SXPP (+2,77%), l'énergie .SXEP (+2,45%) et les banques .SX7P (+3,03%). BNP Paribas BNPP.PA gagne 5,57% et signe la plus forte hausse du CAC 40 après avoir maintenu sa prévision de bénéfice net pour 2020 et fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce au rebond confirmé de ses activités de marché. A contre-courant, Mercialys MERY.PA cède 0,81% après avoir annoncé la suspension de ses objectifs annuels en raison des nouvelles mesures de confinement adoptées en France. Seul valeur du Dax en repli, Bayer BAYGn.DE lâche 1,38% à Francfort après avoir annoncé une charge de dépréciation de 9,25 milliards d'euros et avoir revu à la hausse le coût du règlement des litiges sur son herbicide Roundup. CHANGES/TAUX Le regain d'appétit pour le risque pousse les investisseurs à délaisser les actifs jugés refuge, comme le dollar et les obligations souveraines. Le billet vert recule de 0,54% face à un panier de devises de référence .DXY et l'euro en profite pour revenir à plus de 1,17, s'éloignant d'un plus bas de plus d'un mois touché la veille. EUR= Sur le marché obligataire, où les rendements évoluent à l'inverse des prix, le taux des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne deux points de base, à 0,8671% après avoir atteint en séance un plus haut depuis juin à 0,881%. Son équivalent allemand DE10YT=RR avance de plus de deux points de base, à -0,619%. PÉTROLE Le marché du pétrole poursuit sa remontée après être tombé la veille à son plus bas niveau depuis fin mai, affecté par la multiplication des mesures de confinement et les craintes liées à la présidentielle américaine. Le brut léger américain CLc1 gagne 3,7% à plus de 38 dollars le baril et le Brent LCOc1 avance de 3,41% à 40,30 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 27200,00 +404,00 +1,51% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3340,75 +40,25 +1,22% Nasdaq-100 11134,50 +71,25 +0,64% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 26925,05 +423,45 +1,60% -5,65% S&P-500 .SPX 3310,24 +40,28 +1,23% +2,46% Nasdaq .IXIC 10957,61 +46,02 +0,42% +22,12% Nasdaq 100 11084,76 +31,81 +0,29% +26,93% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1368,94 +22,46 +1,67% -15,70% .FTEU3 Eurostoxx 50 3075,17 +55,63 +1,84% -17,89% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4783,94 +92,80 +1,98% -19,98% Dax 30 .GDAXI 11997,72 +209,44 +1,78% -9,44% FTSE .FTSE 5767,12 +112,15 +1,98% -23,54% SMI .SSMI 9925,33 +133,65 +1,36% -6,51% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1705 1,1640 +0,56% +4,42% Dlr/Yen JPY= 104,70 104,71 -0,01% -3,82% Euro/Yen 122,58 121,93 +0,53% +0,52% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9146 0,9187 -0,45% -5,50% Euro/CHF 1,0706 1,0695 +0,10% -1,35% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2995 1,2912 +0,64% -1,99% Indice $ .DXY 93,6220 94,1290 -0,54% -2,65% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund 176,0600 -0,1800 FGBLc1 Bund 10 ans -0,6200 +0,0180 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7950 +0,0070 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3369 +0,0120 +28,31 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8671 +0,0190 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1624 +0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 38,16 36,81 +1,35 +3,67% -37,66% CLc1 Brent LCOc1 40,30 38,97 +1,33 +3,41% -38,97% (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.