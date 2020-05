Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Nette hausse attendue en Europe avec le rebond du pétrole (actualisé) Reuters • 18/05/2020 à 08:32









(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse de 1,4% à 1,8% * Le pétrole monte avec les signes de reprise de la demande * Les futures US sont en nette hausse, l'Asie dans le vert * La livre sterling pénalisée par la perspective de taux négatifs par Blandine Henault PARIS, 18 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes se dirigent vers une nette hausse lundi à l'ouverture, encouragées par le rebond des cours du pétrole et la hausse des futures de Wall Street. Les contrats à terme sur les indices européens signalent une hausse de 1,39% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 1,81% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 1,47% pour le FTSE à Londres .FTSE . Les indices européens ont souffert la semaine dernière, le CAC 40 ayant perdu environ 6% sur la semaine, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars, les investisseurs redoutant une seconde vague de contamination au coronavirus susceptible de freiner le redémarrage attendu de l'économie. Parallèlement, la levée progressive des mesures de confinement en Europe comme aux Etats-Unis continue de susciter l'espoir d'une reprise économique qui soutient les marchés d'actions en dépit des craintes toujours très présentes. "Les économies de l'Europe et des États-Unis ont probablement atteint le creux de la vague en avril et commencent lentement à se réveiller", écrit Christian Keller, économiste chez Barclays, dans une note. "Toutefois, les données reçues de la plupart des économies mettent en évidence l'ampleur de la contraction, ce qui augmente les risques de cicatrices à plus long terme qui pourraient compromettre la reprise". Dernière donnée en date, l'économie japonaise a plongé en récession pour la première fois depuis quatre ans et demi, selon des données officielles publiées lundi. Le produit intérieur brut (PIB) du Japon s'est contracté au premier trimestre de 3,4% en rythme annualisé, après un déclin de 7,3% en lecture définitive sur la période octobre-décembre. LES VALEURS A SUIVRE : PÉTROLE Les cours du brut grimpent de plus d'un dollar lundi pour revenir à des plus hauts d'un mois, soutenus par les réductions de production et les signes d'une reprise progressive de la demande. Le baril de Brent LCOc1 grimpe de 3,3% à 33,59 dollars et le baril de brut léger américain (WTI) CLc1 bondit de 4,5% à 30,77 dollars. Le contrat du WTI pour livraison juin expire mardi et ne montre donc pas de signes pour l'instant d'une répétition du plongeon historique en territoire négatif que le contrat pour mai avait connu à son échéance. A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains signalent pour l'heure une hausse de plus de 1% à l'ouverture, après la progression in extremis observée en fin de semaine. La Bourse de New York a connu vendredi une séance marquée par des retournements de tendance, les investisseurs mettant en balance les tensions commerciales renouvelées entre les Etats-Unis et la Chine et les mauvaises statistiques sur l'économie américaine face à l'optimisme croissant sur une reprise de l'activité. A la clôture, l'indice Dow Jones .DJI s'est inscrit en hausse de 0,25% à 23.685,42 points. Le S&P-500 .SPX a pris 0,39%, à 2.863,7 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,79% à 9.014,56 points. Sur la semaine, le S&P-500 a reculé de 2,3%, soit sa baisse la plus marquée en pourcentage depuis la fin mars. EN ASIE La hausse attendue à Wall Street soutient les indices asiatiques. A Tokyo, le Nikkei .N225 a gagné 0,48%, soutenu en outre par des signes de ralentissement des contaminations au coronavirus dans le pays qui contrebalancent l'annonce d'une entrée en récession de l'économie nippone. De leur côté, les Bourses chinoises avancent après l'annonce d'une accélération de la hausse des prix des maisons neuves en Chine qui soutient les espoirs d'une reprise de l'activité économique. L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC progresse de 0,54% et le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations gagne 0,65%. CHANGES Le dollar est quasiment stable lundi face à un panier de devises alors que l'optimisme des investisseurs concernant la réouverture des économies du monde entier fait monter les prix des matières premières et les devises des pays exportateurs de brut. .DXY L'euro avance légèrement à 1,082. EUR= De son côté, la livre sterling est tombée à un plus bas de près de deux mois face à l'euro EURGBP= et au dollar GBP= alors que les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur leur future relation, notamment commerciale, restent au point mort. La livre sterling est aussi pénalisée par les propos de l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre Andy Haldane qui n'a pas exclu la possibilité de taux d'intérêt négatifs dans un entretien au Telegraph publié samedi. TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est peu changé lundi, à 0,6525%. En Europe, le taux du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR évolue peu dans les premiers échanges, à -0,517%. Voir aussi : POINT HEBDO-Les marchés tanguent dans la crainte d'une deuxième vague AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 20133,73 +96,26 +0,48% -14,89% .N225 Topix .TOPX 1459,29 +5,52 +0,38% -15,22% Hong Kong 23879,95 +82,48 +0,35% -15,29% .HSI Taiwan 10740,55 -74,37 -0,69% -10,47% .TWII Séoul .KS11 1936,68 +9,40 +0,49% -11,88% Singapour 2543,79 +20,24 +0,80% -21,07% .STI Shanghaï 2882,85 +14,39 +0,50% -5,48% .SSEC Sydney 5460,50 +55,70 +1,03% -18,31% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 23685,42 +60,08 +0,25% -17,01% .DJI S&P-500 2863,70 +11,20 +0,39% -11,36% .SPX Nasdaq 9014,56 +70,84 +0,79% +0,47% .IXIC Nasdaq 100 9152,64 +58,21 +0,64% +4,80% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1283,36 +4,61 +0,36% -20,97% .FTEU3 Eurostoxx 50 2770,70 +10,47 +0,38% -26,02% .STOXX50E CAC 40 4277,63 +4,50 +0,11% -28,44% .FCHI Dax 30 10465,17 +128,15 +1,24% -21,01% .GDAXI FTSE .FTSE 5799,77 +58,23 +1,01% -23,10% SMI .SSMI 9483,10 +34,96 +0,37% -10,68% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0820 1,0815 +0,05% -3,48% EUR= Dlr/Yen 107,19 107,02 +0,16% -1,53% JPY= Euro/Yen 116,01 115,84 +0,15% -4,87% EURJPY= Dlr/CHF 0,9714 0,9714 +0,00% +0,37% CHF= Euro/CHF 1,0514 1,0512 +0,02% -3,11% EURCHF= Stg/Dlr 1,2103 1,2104 -0,01% -8,72% GBP= Indice $ 100,3270 100,4020 -0,07% +4,32% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5200 +0,0080 Bund 2 ans -0,7290 +0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0010 +0,0220 +52,10 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6509 +0,0110 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1471 -0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 30,72 29,43 +1,29 +4,38% -49,81% CLc1 Brent LCOc1 33,58 32,50 +1,08 +3,32% -49,14% (avec Wayne Cole à Sydney, édité par Patrick Vignal)

