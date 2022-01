POINT MARCHÉS-Nette baisse en vue en Europe après les "minutes" de la Fed

* Les grands indices européens attendus en baisse de 1,5% à 2% * La perspective d'une hausse des taux plus rapide évoquée par la Fed * Wall Street a fini dans le rouge, les Bourses d'Asie se replient * Les rendements des Treasuries grimpent par Laetitia Volga PARIS, 6 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse jeudi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street la veille, à la suite du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale indiquant que la banque centrale pourrait commencer à relever ses taux plus que tôt que prévu. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait perdre 1,74% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI reculerait de 1,66%, le FTSE à Londres .FTSE de 1,48% et l'EuroStoxx 50 .STOXX50E de 1,95%. Dans les "minutes" de la réunion de décembre publiées mercredi, la Fed indique qu'elle pourrait être amenée à relever ses taux plus tôt que précédemment envisagé et à commencer à réduire son bilan compte tenu d'un marché de l'emploi "très tendu" et du niveau élevé de l'inflation. nL8N2TL4JG "Certains participants ont noté qu'il pourrait être approprié de commencer à réduire la taille du bilan de la Réserve fédérale relativement peu de temps après avoir commencé à augmenter le taux des fonds fédéraux", est-il écrit dans le compte-rendu de la banque centrale. L'institution avait annoncé le 15 décembre qu'elle mettrait fin dès mars à ses achats d'obligations sur les marchés et avait ouvert la voie à trois hausses de taux d'ici la fin 2022. nL8N2T05Y3 "Ce qui semble avoir effrayé les marchés, ce sont les discussions sur la réduction du bilan (...) en suscitant des inquiétudes quant au resserrement des conditions de liquidité", a déclaré Michael Hewson chez CMC Markets. "Le fait de parler d'un changement de politique reste éloigné de sa mise en oeuvre. Il serait surprenant que la Fed commence à réduire la taille de son bilan si peu de temps après la fin de son programme d'achat d'obligations. Cela suggérerait un certain degré de panique à un moment où les pressions inflationnistes commencent à montrer des signes précoces d'apaisement", a poursuivi l'analyste dans une note. LES VALEURS A SUIVRE : nL8N2TL476 A WALL STREET Après la publication des "minutes" de la Fed considérée plus "hawkish" que prévu, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont rapidement accentué leur repli tandis que le Dow Jones .DJI s'est retourné à la baisse. Ce dernier, qui avait atteint un nouveau record en séance, a finalement cédé 1,07% à 36.407,11 points. Le S&P-500 .SPX a perdu 1,94% à 4.700,58 points, sa plus forte baisse journalière depuis le 26 novembre, et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 3,34% à 15.100,17 points, sa plus mauvaise performance depuis février. Les contrats à terme indiquent pour le moment une ouverture en baisse de 0,3% à 0,5%. EN ASIE L'indice Nikkei à Tokyo .N225 a chuté de 2,88%, les investisseurs ayant délaissé les valeurs de croissance aux valorisations tendues après le compte rendu de dernière réunion de la Réserve fédérale américaine. La tendance baissière à l'oeuvre également en Chine est atténuée par l'annonce d'une accélération de la croissance dans le secteur des services nL8N2TM06A L'indice CSI300 .CSI300 recule de 0,99% et l'indice SSEC composite de Shanghai .SSEC perd 0,21%. TAUX Le ton plus restrictif de la banque centrale américaine pousse les rendements du Trésor vers de nouveaux plus hauts. Celui du dix ans US10YT=RR prend encore près de trois points de base à 1,7317%, au plus haut depuis avril dernier, et le deux ans gagne 3,4 points à 0,8636%, évoluant à son plus haut niveau depuis mars 2020. "Après avoir tergiversé pendant des mois sur le début de la réduction progressive des achats d'obligations sur les marchés, la Fed a rapidement changé de thème pour passer à un 'tapering' plus rapide et à des hausses de taux plus nombreuses et plus rapides", a déclaré Philip Marey chez Rabobank. CHANGES Sur le marché des changes, le dollar avance très légèrement face à un panier de devises de référence et l'euro se traite autour de 1,13 dollar .DXY , EUR= . PÉTROLE Les cours du pétrole sont en baisse après l'annonce par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) d'une augmentation des stocks d'essence de plus de 10 millions de barils aux Etats-Unis la semaine dernière, la plus forte augmentation hebdomadaire depuis avril 2020, alors que le consensus Reuters tablait sur une hausse de 1,8 million de barils. "La demande s'est effondrée, ce qui suggère une prudence en matière de voyages à la suite de la montée en flèche du variant Omicron. Ces craintes sont susceptibles de persister pendant quelques semaines encore", a déclaré Caroline Bain, économiste en chef en matières premières chez Capital Economics Le baril de Brent LCOc1 perd 0,94% à 80,04 dollars et le brut léger américain CLc1 0,95% à 77,11 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI 6 JANVIER PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Commandes à l'industrie novembre +2,1% -6,9% GB 09h30 Indice PMI IHS Markit des décembre 53,2 53,2* services définitif DE 13h00 Inflation (1re estimation) décembre +0,2% +0,3% - sur un an +5,7% +6,0% US 13h30 Inscriptions au chômage semaine au 197.000 198.000 1er janvier US 15h00 Indice d'activité ISM des décembre 66,9 69,1 services * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 28487,87 -844,29 -2,88% -1,06% .N225 Topix .TOPX 1997,01 -42,26 -2,07% +0,23% Hong Kong 22813,24 -94,01 -0,41% -2,50% .HSI Taiwan .TWII 18367,92 -132,04 -0,71% +0,82% Séoul .KS11 2919,23 -34,74 -1,18% -1,96% Singapour 3180,09 +16,65 +0,53% +1,81% .STI Shanghaï 3587,32 -7,85 -0,22% -1,44% .SSEC Sydney .AXJO 7358,30 -207,50 -2,74% -1,16% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 36407,11 -392,54 -1,07% +0,19% .DJI S&P-500 .SPX 4700,58 -92,96 -1,94% -1,38% Nasdaq .IXIC 15100,17 -522,54 -3,34% -3,48% Nasdaq 100 15771,78 -507,96 -3,12% -3,36% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1917,39 +1,09 +0,06% +1,44% .FTEU3 Eurostoxx 50 4392,15 +24,53 +0,56% +2,18% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 7376,37 +58,96 +0,81% +3,12% Dax 30 .GDAXI 16271,75 +119,14 +0,74% +2,44% FTSE .FTSE 7516,87 +11,72 +0,16% +1,79% SMI .SSMI 12906,37 +5,40 +0,04% +0,24% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1300 1,1313 -0,11% -0,60% Dlr/Yen JPY= 115,83 116,10 -0,23% +0,67% Euro/Yen 130,90 131,36 -0,35% +0,45% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9182 0,9168 +0,15% +0,66% Euro/CHF 1,0379 1,0374 +0,05% +0,10% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3526 1,3554 -0,21% -0,02% Indice $ .DXY 96,2470 96,1710 +0,08% +0,08% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,1150 +0,0100 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6130 +0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,2440 +0,0110 +35,90 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,7334 +0,0300 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,8636 +0,0340 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 77,08 77,85 -0,77 -0,99% +25,93% CLc1 Brent LCOc1 80,01 80,80 -0,79 -0,98% +21,17% (édité par Blandine Hénault) ((Rédaction de Paris; +33 1 49 49 50 00;)) ((Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR ))