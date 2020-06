Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Net repli en vue en Europe, un retour du coronavirus inquiète Reuters • 15/06/2020 à 07:49









* Les indices européens attendus en baisse de 1,3% à 1,7% * Pékin annonce de nouvelles contaminations au coronavirus * 25.000 nouveaux cas ont été comptabilisés samedi aux USA * Les futures US en forte baisse, l'Asie dans le rouge par Blandine Henault PARIS, 15 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en nette baisse lundi, pénalisées par la crainte d'une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus avec une hausse des nouvelles contaminations en Chine et aux Etats-Unis. Les contrats à terme signalent un repli de 1,72% pour l'EuroStoxx50 .STOXX50E , de 1,74% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 1,33% pour le FTSE à Londres .FTSE . De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien .FCHI en baisse de 1,77% à l'ouverture. Sur l'ensemble de la semaine dernière, le CAC 40 a accusé une baisse de 6,9% après trois semaines consécutives de hausse soutenue au cours desquelles le marché parisien avait repris 21,55%. Les prévisions plus prudentes que prévu de la Réserve fédérale pour l'économie des Etats-Unis et les signes faisant craindre une résurgence des contaminations par le coronavirus dans plusieurs Etats américains ont alimenté ces prises de bénéfices. Le dernier bilan en Chine paru ce lundi n'est pas de nature à rassurer : la capitale Pékin a fait état de 36 nouveaux cas de coronavirus lors de la journée du 14 juin, un bilan identique à la journée précédente, qui était le plus élevé dans la capitale chinoise depuis la fin mars. Ces cas sont tous liés à un important marché de produits alimentaires, qui a été fermé par les autorités, celles-ci ayant aussi décidé de placer sous confinement les quartiers résidentiels voisins. Aux Etats-Unis, 25.000 nouveaux cas ont été comptabilisés samedi, le bilan le plus élevé depuis le 2 mai, en raison notamment d'une hausse du nombre de personnes testées. Selon un bilan établi par Reuters, le coronavirus a touché 7,86 millions de personnes à travers le monde et causé 430.501 décès. En Europe, la situation sanitaire semble toutefois maîtrisée. Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé dimanche une accélération du déconfinement dès ce lundi afin de relancer une économie mise à genoux par la crise sanitaire liée au coronavirus. Premier signe tangible de cette accélération du déconfinement, la réouverture des bars et des restaurants à Paris, une mesure attendue par le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, particulièrement touché par les semaines de confinement. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur les indices américains signalent pour l'heure une ouverture en baisse de 1,6% à 2,5% lundi après une séance pour le moins volatile vendredi. La Bourse de New York est néanmoins parvenue à clôturer dans le vert en fin de semaine dernière à la faveur d'achats à bon compte après la chute des indices la séance précédente. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,9% à 25.605,54 points, le S&P-500 .SPX a pris 1,31% à 3.041,31 points et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 1,01% à 9.588,81 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 abandonne 2,5% à l'approche de la clôture, pénalisée elle aussi par les craintes d'une résurgence de l'épidémie avec la hausse du nombre de cas en Chine et aux Etats-Unis. Les Bourses chinoises sont parvenues de leur côté à effacer une partie de leurs pertes initiales, à la faveur de la hausse du compartiment à forte composante technologique des start-up après que la Chine a finalisé de nouvelles règles pour les entreprises souhaitant se coter sur le ChiNext à Shenzhen. L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC recule de 0,49% et le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale abandonne 0,64%. Les indicateurs chinois du jour n'aident pas à relancer l'appétit pour le risque. La production industrielle chinoise a progressé de 4,4% en mai sur un an, là où les économistes attendaient une hausse de 5% et les ventes au détail ont reculé plus que prévu, de 2,8% le mois dernier. CHANGES/TAUX Le yuan chinois offshore, le dollar australien et le dollar néo-zélandais évoluent en baisse face au dollar américain sous l'effet de la hausse du nombre de cas de coronavirus annoncée à Pékin. CNY=CFXS AUD= NZD= La livre sterling reste pénalisée pour sa part par l'absence d'avancées dans les négociations entre Londres et Bruxelles sur leurs relations futures post-Brexit. GBP= L'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, recule toutefois de 0,15% alors que le yen monte et que l'euro est stable. .DXI EUR= JPY= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR abandonne près de quatre points de base, à 0,6625%. PÉTROLE Les cours du brut reculent de plus de 2%, prolongeant leurs pertes de la semaine précédente, la hausse du nombre de cas de coronavirus en Chine et aux Etats-Unis faisant craindre pour la demande en pétrole. Le baril de Brent LCOc1 se replie de 2,8% à 37,64 dollars et le baril de brut léger américain (WTI) lâche 4,1% à 34,78 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Indice d'activité "Empire juin -30,00 -48,50 State" LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21771,49 -533,99 -2,39% -7,97% .N225 Topix .TOPX 1544,07 -26,61 -1,69% -10,30% Hong Kong 23887,06 -414,32 -1,70% -15,26% .HSI Taiwan 11319,90 -110,04 -0,96% -5,65% .TWII Séoul .KS11 2061,02 -71,28 -3,34% -6,22% Singapour 2622,52 -62,11 -2,31% -18,63% .STI Shanghaï 2903,71 -16,04 -0,55% -4,80% .SSEC Sydney 5739,00 -108,80 -1,86% -14,14% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25605,54 +477,37 +1,90% -10,28% .DJI S&P-500 3041,31 +39,21 +1,31% -5,86% .SPX Nasdaq 9588,81 +96,08 +1,01% +6,87% .IXIC Nasdaq 100 9663,78 +75,30 +0,79% +10,66% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1381,50 +3,34 +0,24% -14,93% .FTEU3 Eurostoxx 50 3153,74 +9,17 +0,29% -15,79% .STOXX50E CAC 40 4839,26 +23,66 +0,49% -19,05% .FCHI Dax 30 11949,28 -21,01 -0,18% -9,81% .GDAXI FTSE .FTSE 6105,18 +28,48 +0,47% -19,06% SMI .SSMI 9796,37 -32,21 -0,33% -7,73% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1240 1,1254 -0,12% +0,28% EUR= Dlr/Yen 107,13 107,34 -0,20% -1,59% JPY= Euro/Yen 120,43 120,83 -0,33% -1,25% EURJPY= Dlr/CHF 0,9516 0,9523 -0,07% -1,67% CHF= Euro/CHF 1,0698 1,0718 -0,19% -1,42% EURCHF= Stg/Dlr 1,2482 1,2540 -0,46% -5,85% GBP= Indice $ 97,1670 97,3190 -0,16% +1,03% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4450 +0,0000 Bund 2 ans -0,6730 +0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0426 -0,0050 +40,24 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6592 -0,0400 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1810 -0,0100 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 34,65 36,26 -1,61 -4,44% -43,39% CLc1 Brent LCOc1 37,51 38,73 -1,22 -3,15% -43,19% (Édité par Patrick Vignal)

