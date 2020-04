Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Net repli en vue en Europe, les craintes reprennent le dessus (actualisé) Reuters • 24/04/2020 à 08:47









(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture de Tokyo, marché obligataire en Europe) * Les futures sur les indices européens en repli de 1% à 2% * L'Asie dans le rouge, les futures US aussi * Les craintes sur l'économie et les doutes sur la reprise ressurgissent * Le pétrole poursuit son rebond par Blandine Henault PARIS, 24 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en nette baisse vendredi dans la foulée du repli des places asiatiques et de Wall Street, rattrapées par les craintes sur l'économie face à la crise du coronavirus. Les contrats à terme signalent un repli de 1,53% pour le CAC 40 .FCHI , de 2,06% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 1,22% pour le FTSE à Londres .FTSE . Les indices européens ont terminé en hausse jeudi, tirés par l'accélération du rebond du pétrole et les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis moins mauvais que prévu. La tendance haussière s'est toutefois renversée en fin de séance à Wall Street, avec une annonce décevante sur un vaccin contre le coronavirus. Les futures sur les indices américains évoluent vendredi en baisse, ce qui pèse sur les Bourses asiatiques. Par ailleurs, les dirigeants européens se sont entendus jeudi pour constituer un fonds d'urgence de l'ordre de 1.000 milliards d'euros afin de faire face aux conséquences économiques de la crise du coronavirus, tout en reportant à l'été les décisions sur les points de divergences. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur les indices américains signalent pour l'instant un repli de 0,4% à 0,7% à l'ouverture vendredi après une clôture en ordre dispersé la veille. L'indice Dow Jones .DJI a fini en hausse de 0,17% à 23.515,26 points mais le S&P-500 .SPX a reculé de 0,05%, à 2.797,8 points et le Nasdaq Composite .IXIC a fini quasiment inchangé (-0,01%) à 8.494,75 points. La fin de séance a été plombée par des informations du Financial Times selon lesquelles un essai chinois a montré que le Remdesivir mis au point par le laboratoire Gilead Science GILD.O n'avait pas amélioré l'état des patients ni réduit la présence de l'agent pathogène dans la circulation sanguine. Gilead a réagi en indiquant que cette étude n'était pas concluante car elle s'était terminée prématurément. La sensibilité des marchés aux nouvelles relatives à des traitements médicaux contre le coronavirus reflète l'attente des investisseurs d'un signe montrant un retour prochain à la normale pour l'économie mondiale, a fait remarquer Tim Ghriskey, directeur des investissements chez Inverness Counsel. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a reculé de 0,86%, pénalisée par les craintes sur l'économie et les incertitudes élevées sur le calendrier de la sortie de crise. En Chine, l'indice CSI des grandes capitalisations .CSI300 abandonne 0,81%, un repli limité par une nouvelle baisse de taux de la banque centrale. La Banque populaire de Chine (BPC) a baissé vendredi le taux d'intérêt à un an de la facilité de crédit ciblée à moyen terme (TMLF), dernière mesure en date prise par la banque centrale pour alléger les coûts de financement et soutenir l'économie face à l'impact de la crise sanitaire liée au coronavirus. CHANGES Le dollar est en passe de signer sa meilleure semaine depuis début avril, alors que les monnaies liées aux matières premières souffrent et que l'euro est pénalisé par les divisions européennes sur le fonds commun d'urgence face au coronavirus. Le billet vert évolue au plus haut depuis le 7 avril face à un panier de devises de référence et affiche un gain de 0,9% sur la semaine. .DXY De son côté, l'euro s'apprête à aligner une seconde semaine consécutive de baisse face au dollar et est retombé à 1,0764. EUR= Le yen est quant à lui quasiment stable face au dollar alors que le ministre japonais des Finances a dit vendredi que la Banque du Japon et le ministère des Finances ne discutaient pas de la possibilité d'abandonner le plafond fixé par la banque centrale pour ses achats annuels d'obligations après des informations de presse parues en ce sens. JPY= TAUX Signe du regain de prudence des investisseurs, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR se replie de près de trois points de base vendredi, à 0,5867%. En Europe, le taux du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, recule de plus de quatre points de base, à -0,466% après un pic à -0,376% la veille. PÉTROLE Après une semaine chaotique, les cours du pétrole poursuivent vendredi leur rebond alors que certains producteurs, comme le Koweit, annoncent des baisses de production et que le Congrès américain a approuvé jeudi soir un nouveau plan de soutien de 484 milliards de dollars pour contrer les conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus. Le baril de Brent LCOc1 avance de 1,3% à 21,61 dollars et le baril de brut léger américain CLc1 gagne plus de 2% à 16,91 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 08h00 Indice Ifo du climat des avril 80,0 86,1 affaires USA 14h00 Indice de confiance du avril 68,0 71,0* Michigan définitif * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 19262,00 -167,44 -0,86% -18,58% .N225 Topix .TOPX 1421,29 -4,69 -0,33% -17,43% Hong Kong 23852,90 -124,42 -0,52% -15,38% .HSI Taiwan 10347,36 -19,15 -0,18% -13,75% .TWII Séoul .KS11 1889,01 -25,72 -1,34% -14,04% Singapour 2521,19 -21,18 -0,83% -21,77% .STI Shanghaï 2807,16 -31,34 -1,10% -7,97% .SSEC Sydney 5242,60 +25,50 +0,49% -21,57% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 23515,26 +39,44 +0,17% -17,60% .DJI S&P-500 2797,80 -1,51 -0,05% -13,40% .SPX Nasdaq 8494,75 -0,63 -0,01% -5,33% .IXIC Nasdaq 100 8641,50 -23,14 -0,27% -1,05% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1306,97 +11,05 +0,85% -19,52% .FTEU3 Eurostoxx 50 2852,46 +17,56 +0,62% -23,84% .STOXX50E CAC 40 4451,00 +39,20 +0,89% -25,54% .FCHI Dax 30 10513,79 +98,76 +0,95% -20,64% .GDAXI FTSE .FTSE 5826,61 +55,98 +0,97% -22,75% SMI .SSMI 9625,48 -5,08 -0,05% -9,34% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0756 1,0776 -0,19% -4,05% EUR= Dlr/Yen 107,62 107,58 +0,04% -1,14% JPY= Euro/Yen 115,76 115,94 -0,16% -5,08% EURJPY= Dlr/CHF 0,9774 0,9758 +0,16% +0,99% CHF= Euro/CHF 1,0517 1,0517 +0,00% -3,09% EURCHF= Stg/Dlr 1,2328 1,2342 -0,11% -7,02% GBP= Indice $ 100,6110 100,4330 +0,18% +4,61% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4680 -0,0410 Bund 2 ans -0,7040 -0,0160 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0650 -0,0130 +53,30 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,5867 -0,0240 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,2225 +0,0030 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 16,99 16,50 +0,49 +2,97% -72,24% CLc1 Brent LCOc1 21,78 21,33 +0,45 +2,11% -67,01% (Édité par Patrick Vignal)

