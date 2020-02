Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Net repli en vue en Europe, craintes accrues sur le coronavirus Reuters • 24/02/2020 à 07:22









* Inquiétudes grandissantes sur la propagation du coronavirus en dehors de Chine * Les indices européens pourraient perdre plus de 1,5% à l'ouverture * L'Asie chute, les futures US en nette baisse * Le pétrole perd plus de 2% par Blandine Henault PARIS, 24 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en nette baisse lundi, dans le sillage des places en Asie et des futures sur les indices américains alors que les investisseurs s'inquiètent de la propagation de l'épidémie de coronavirus hors de Chine qui fait craindre un impact plus prononcé de cette crise sanitaire sur l'économie mondiale. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait perdre 1,65% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI reculerait de 1,9% et le FTSE à Londres .FTSE abandonnerait 1,3%. Les inquiétudes grandissent à travers le monde sur la propagation du coronavirus en dehors de Chine alors que les cas de contamination sont montés en flèche au cours du week-end en Corée du Sud, en Iran ainsi qu'en Italie. La Corée du Sud a recensé 161 nouveaux cas de contamination au coronavirus, portant à 763 le nombre total de cas dans le pays, ont déclaré lundi les autorités sanitaires locales, au lendemain de l'état d'alerte sanitaire maximal déclaré par le gouvernement à Séoul. En Italie, les autorités ont déclaré une troisième victime du virus et le nombre de cas confirmés est monté à plus de 150 personnes, une ampleur sans équivalent en Europe. De son côté, l'Iran, qui a annoncé mercredi ses deux premiers cas, en recense désormais 43 et compte huit décès. L'Arabie saoudite, le Koweït, l'Irak, la Turquie et l'Afghanistan ont imposé des restrictions de voyage et flux de personnes avec l'Iran tandis que l'Arménie a fermé ses frontières avec le pays. En Chine continentale, le coronavirus a causé 150 décès supplémentaires dimanche, ont rapporté lundi les autorités sanitaires chinoises, portant à 2.592 le nombre de cas mortels dans le pays depuis le début de l'épidémie. Dans son point quotidien, la Commission nationale de la santé a fait état de 409 nouveaux cas de contamination. "Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles sur le front du coronavirus avec un nombre total de nouveaux cas toujours en croissance", a résumé Shane Oliver, économiste chez AMP dans une note. Face à l'ampleur de la crise, les grands argentiers des pays du G20 se sont engagés à surveiller l'impact du coronavirus sur la croissance économique mondiale et à agir si nécessaire, estimant qu'un assouplissement monétaire et une baisse des tensions commerciales devraient entraîner une rebond en 2020 et 2021. Dimanche, le président chinois Xi Jinping a prévenu que l'épidémie de coronavirus aurait "inévitablement un impact relativement important sur l'économie et la société", ajoutant que l'impact serait temporaire et contrôlable. EN ASIE L'indice Kospi à Séoul .KS11 accélère sa chute des derniers jours et perd lundi 3,74% après le déclenchement de l'état d'alerte sanitaire maximal dans le pays. En Australie, l'indice ASX 200 .AXJO a clôturé en baisse de 2,25% tandis que la Bourse de Hong Kong .HSI recule de 1,55%. En Chine continentale, l'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations perd 0,23%. La Bourse de Tokyo .N225 est fermée en raison d'un jour férié. A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains signalent une ouverture lundi en repli de l'ordre de 1,4% à 1,8%, ce qui devrait peser sur la tendance en Europe. La Bourse de New York a déjà fini vendredi en net repli dans la foulée d'indicateurs économiques américains jugés préoccupants et d'une réactivation des inquiétudes liées à l'épidémie de coronavirus. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,78% à 28.992,41 points. Le S&P-500 .SPX a perdu 1,05% à 3.337,69 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 1,79% à 9.576,59 points. Outre les craintes sur le coronavirus, les investisseurs ont été incités à la prudence par l'annonce d'une contraction de l'activité dans le secteur privé en février au Etats-Unis. CHANGES Pénalisé vendredi par la déception sur le PMI américain, le dollar reprend quelques couleurs lundi, le billet vert faisant office de valeur refuge dans le contexte de crise sanitaire actuel. L'euro revient ainsi à 1,0818 après un pic à 1,0863 vendredi. EUR= . Le yen est quasi-stable face au dollar, autour de 111,56. JPY= TAUX Les inquiétudes liées au coronavirus poussent les investisseurs sur la dette américaine, actif refuge par excellence. Le rendement des Treasuries à 30 ans US30YT=RR a touché vendredi un plus bas historique à 1,886% et celui des emprunts à 10 ans US10YT=RR évolue sous le seuil de 1,5%. PÉTROLE Les cours du brut chutent de 2,5% lundi, rattrapés par les craintes sur l'épidémie de coronavirus qui pourrait peser sur la demande mondiale en pétrole de la Chine, premier consommateur mondial de matières premières. Le baril de Brent LCOc1 revient à 57,08 dollars et le brut léger américain CLc1 à 52,14 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 février: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 09h00 Indice Ifo du climat des février 95,1 95,9 affaires (Édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.