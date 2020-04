Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Net repli en vue en Europe après la chute vertigineuse du pétrole Reuters • 21/04/2020 à 07:19









* Les indices européens attendus en repli de 1,5% à 2% * Le prix du baril de brut américain est tombé en territoire négatif * L'Asie dans le rouge, les futures US aussi par Blandine Henault PARIS, 21 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse mardi à l'ouverture, rattrapées par la chute vertigineuse du prix du baril de brut américain, tombé en territoire négatif pour la première fois de son histoire. Les contrats à terme signalent un repli de 2,06% pour l'EuroStoxx50 .STOXX50E , de 1,93% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 1,56% pour le FTSE à Londres .FTSE . De premières indications donnent par ailleurs le CAC 40 .FCHI en baisse de 1,9% à l'ouverture. Les places boursières européennes sont parvenues à clôturer sur une note positive lundi, grâce à des signes d'amélioration de la situation sanitaire et alors que la baisse du brut américain n'avait pas encore atteint une dimension historique. Au cours de la soirée, le plongeon s'est creusé et le prix du baril de brut américain (West Texas Intermediate, WTI) est passé pour la première fois de l'histoire en territoire négatif, un mouvement alimenté par des perspectives économiques déprimées et par la quasi-saturation des capacités de stockage aux Etats-Unis. Le cours du WTI CLc1 pour livraison en mai a fini en baisse de 306% à -37,63 dollars, c'est-à-dire que les vendeurs proposent désormais de payer les acquéreurs pour ce contrat. Le baril pour livraison en juin a quant à lui cédé 18% à 20,43 dollars CLc2 tandis que le Brent de mer du Nord à même échéance a fini en baisse de 5,22% à 29,93 dollars traduisant le déséquilibre persistant entre l'offre et la demande. Ce plongeon sans précédent est venu rappeler aux investisseurs actions l'ampleur du choc sur la demande provoqué par l'épidémie de coronavirus et suscite des craintes sur le marché du crédit pour les producteurs de pétrole lourdement endettés. PÉTROLE Le contrat du WTI pour livraison en mai, qui arrive à échéance ce mardi, rebondit mardi de 103% pour revenir à 1,38 dollar et celui pour livraison en juin gagne plus de 5% à 21,51 dollars. De son côté, le baril de Brent reste orienté à la baisse (-0,6%) à 25,41 dollars. Face à la chute des prix, le président Donald Trump a annoncé lundi que son administration envisageait la possibilité d'interrompre les livraisons de pétrole en cours en provenance d'Arabie saoudite pour soutenir l'industrie pétrolière américaine. A WALL STREET Choquée par la chute spectaculaire des cours du pétrole, la Bourse de New York a fini en forte baisse lundi. L'indice Dow Jones .DJI a chuté de 2,44% à 23.650,44 points. Le S&P-500 .SPX a perdu 1,79% à 2.823,16 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 1,03% à 8.560,73 points. Les contrats à terme sur les trois principaux indices américains signalent pour l'heure un repli compris entre 0,2% et 0,7% à l'ouverture mardi. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 recule de 1,97% à l'approche de la clôture, plombée elle aussi par la chute des cours du pétrole et un attentisme croissant avant le début des publications de résultats. La tendance est négative sur l'ensemble des places boursières asiatiques : l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC recule de 1,35% et l'indice Hang Seng .HSI de Hong Kong lâche 2,29%. TAUX Le regain d'aversion au risque favorise la demande pour la dette souveraine, ce qui fait baisser les rendements obligataires. Le taux des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule de plus de deux points de base, à 0,6004%. CHANGES Le dollar profite également de sa qualité d'actif refuge et gagne 0,2% face à un panier de devises de référence. DXY L'euro recule ainsi de 0,3% à 1,0827 dollar. EUR= LES VALEURS A SUIVRE : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 21 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 09h00 Indice ZEW du sentiment avril -42,3 -49,5 économique LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 19296,49 -372,63 -1,89% -18,43% .N225 Topix .TOPX 1414,49 -17,92 -1,25% -17,83% Hong Kong 23772,36 -557,66 -2,29% -15,67% .HSI Taiwan 10318,38 -268,33 -2,53% -13,99% .TWII Séoul .KS11 1865,80 -32,56 -1,72% -15,10% Singapour 2560,96 -36,89 -1,42% -20,54% .STI Shanghaï 2813,95 -38,60 -1,35% -7,74% .SSEC Sydney 5249,00 -104,00 -1,94% -21,47% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 23650,44 -592,05 -2,44% -17,13% .DJI S&P-500 2823,16 -51,40 -1,79% -12,62% .SPX Nasdaq 8560,73 -89,41 -1,03% -4,59% .IXIC Nasdaq 100 8726,51 -105,90 -1,20% -0,08% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1317,33 +9,20 +0,70% -18,88% .FTEU3 Eurostoxx 50 2909,50 +21,20 +0,73% -22,31% .STOXX50E CAC 40 4528,30 +29,29 +0,65% -24,25% .FCHI Dax 30 10675,90 +50,12 +0,47% -19,42% .GDAXI FTSE .FTSE 5812,83 +25,87 +0,45% -22,93% SMI .SSMI 9785,27 +172,44 +1,79% -7,83% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0827 1,0862 -0,32% -3,42% EUR= Dlr/Yen 107,45 107,61 -0,15% -1,30% JPY= Euro/Yen 116,35 116,88 -0,45% -4,59% EURJPY= Dlr/CHF 0,9708 0,9677 +0,32% +0,31% CHF= Euro/CHF 1,0515 1,0512 +0,03% -3,11% EURCHF= Stg/Dlr 1,2398 1,2435 -0,30% -6,49% GBP= Indice $ 100,1820 99,9550 +0,23% +4,17% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4520 -0,0060 Bund 2 ans -0,6890 -0,0130 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0760 +0,0020 +52,80 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6020 -0,0240 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,2014 -0,0010 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 1,65 -37,63 +39,28 -104,38% -97,30% CLc1 Brent LCOc1 25,39 25,57 -0,18 -0,70% -61,55% (édité par Patrick Vignal)

