POINT MARCHÉS-Net repli des actions, la Fed peine à convaincre

* Net repli en vue pour les indices américains * En Europe, le Stoxx 600 cède 0,57%, le CAC 40 à Paris 0,61% * La Fed a déçu une partie des investisseurs * La BoE et les inscriptions au chômage à surveiller PARIS, 17 septembre (Reuters) - Wall Street est attendue dans le rouge et les Bourses européennes reculent à mi-séance jeudi, la Réserve fédérale ayant déçu une partie des investisseurs en promettant de maintenir les taux à leur niveau actuel sans pour autant prendre la moindre mesure concrète. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli de 0,8% environ pour le Dow Jones et de près de 1% pour le Standard & Poor's 500 .SPX comme pour le Nasdaq .IXIC . À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,61% à 5.043,37 points vers 10h40 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,83% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,53%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,76%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,56% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,57%. Ce dernier met ainsi fin à une série de quatre séances consécutives de hausse au cours de laquelle il a gagné au total 1,54% et qui lui a permis d'inscrire mercredi sa meilleure clôture depuis le 12 août. Si la Fed a clairement laissé entendre mercredi qu'elle ne relèverait très probablement pas les taux avant 2023 au plus tôt, elle n'a pas semblé disposée à prendre de nouvelles mesures alors que son président, Jerome Powell, a évoqué une tendance au ralentissement de la reprise économique aux Etats-Unis. "Si le FOMC est resté accommodant, il s'est moins accommodant que certains sur le marché ne s'y attendaient", expliquent les stratèges devises de Nomura dans une note, estimant que "certains investisseurs avaient anticipé des indications plus fortes sur l'évolution future de la politique monétaire". A cette déception s'ajoute le regain de tension des dernières heures entre les Etats-Unis et la Chine sur le dossier TikTok, Donald Trump ayant exclu que le groupe chinois ByteDance conserve la majorité du capital des activités américaines du réseau social. Les investisseurs attendent par ailleurs le communiqué de politique monétaire de la Banque d'Angleterre à 11h00 GMT et les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis une demi-heure plus tard. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE La tendance à la baisse en Europe touche la majorité des secteurs et la seule hausse notable est pour celui de la santé et de la pharmacie, dont l'indice Stoxx .SXDP gagne 0,23%. Les replis les plus marqués touchent des compartiments sensibles à l'évolution de la conjoncture comme les matières premières .SXPP (-1,70%) et les banques .SX7P (-1,46%), tandis que les technologiques .SX8P abandonnent 1,08%. A Paris, la lanterne rouge du CAC 40 est pour le spécialiste de l'immobilier commercial Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS , qui cède 6,95% après l'annonce d'un plan de renforcement de son bilan de neuf milliards d'euros, dont 3,5 milliards d'augmentation de capital. Dans son sillage, Klépierre LOIM.PA perd 4,08%. A la hausse, le spécialiste de la santé animale Virbac VIRB.PA bondit de 10,05% après des prévisions encourageantes pour le second semestre. TAUX Les rendements obligataires de référence sont en baisse des deux côtés de l'Atlantique après les déclarations de la Fed et celles de responsables de la Banque centrale européenne (BCE) soulignant leur préoccupation face à l'évolution de l'inflation dans la zone euro, dont Eurostat a justement confirmé le passage en territoire négatif en août. Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR revient à -0,483% et son équivalent américain US10YT=RR à 0,6789%. CHANGES Le rebond amorcé par le dollar en début de journée a tourné court et le billet vert est désormais inchangé face à un panier de devises de référence .DXY . L'euro a ainsi regagné du terrain après être tombé à 1,1738 dollar mais il peine à remonter durablement au-dessus de 1,18 EUR= , freiné entre autres par les chiffres de l'inflation en zone euro. La livre sterling, elle, est quasi stable en attendant les annonces de la Banque d'Angleterre mais reste sur une baisse de plus de 3,5% en une semaine face au dollar comme à la monnaie unique. GBP= EURGBP= PÉTROLE Le marché pétrolier est en très légère hausse après avoir été rattrapé en début de journée par les craintes pour la demande, éclipsées la veille par l'arrivée de l'ouragan Sally sur les côtes des Etats-Unis. Le Brent gagne 0,07% à 42,25 dollars le baril après être revenu à 41,50 LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,05% à 40,18 dollars CLc1 contre 39,42 en début de séance. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 850.000 884.000 12/9 USA 13h30 Indice d'activité "Philly septembre 15,0 17,2 Fed" LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 27816,00 -238,00 -0,85% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3355,50 -34,00 -1,00% Nasdaq-100 11151,75 -117,00 -1,04% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 28032,38 +36,78 +0,13% -1,77% .DJI S&P-500 .SPX 3385,49 -15,71 -0,46% +4,79% Nasdaq .IXIC 11050,47 -139,86 -1,25% +23,16% Nasdaq 100 11247,60 -191,28 -1,67% +28,79% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1438,19 -7,97 -0,55% -11,44% .FTEU3 Eurostoxx 50 3313,38 -25,46 -0,76% -11,53% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5042,63 -31,79 -0,63% -15,65% Dax 30 .GDAXI 13186,41 -68,96 -0,52% -0,47% FTSE .FTSE 6029,44 -49,04 -0,81% -20,06% SMI .SSMI 10519,86 -32,18 -0,30% -0,91% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1794 1,1814 -0,17% +5,21% Dlr/Yen JPY= 104,73 104,94 -0,20% -3,79% Euro/Yen 123,54 123,99 -0,36% +1,30% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9106 0,9092 +0,15% -5,91% Euro/CHF 1,0741 1,0744 -0,03% -1,01% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2963 1,2965 -0,02% -2,23% Indice $ .DXY 93,2320 93,2140 +0,02% -3,06% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,0200 +0,1000 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4840 -0,0050 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6890 -0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2214 -0,0020 +26,26 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6789 -0,0080 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1350 -0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 40,22 40,16 +0,06 +0,15% -34,29% CLc1 Brent LCOc1 42,24 42,22 +0,02 +0,05% -36,03% (Marc Angrand)

