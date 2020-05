Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Net repli attendu en Europe, les inquiétudes reprennent le dessus Reuters • 13/05/2020 à 07:29









* Les indices européens devraient perdre plus de 1% * Wall Street a perdu autour de 2% mardi * Regain d'inquiétudes face à une nouvelle vague épidémique * Discours attendu de J.Powell (Fed) à 13h00 GMT par Blandine Henault PARIS, 13 mai (Reuters) - Dans le sillage de Wall Street, les principales Bourses européennes devraient ouvrir en nette baisse mercredi sur fond de regain d'inquiétudes face à la pandémie de coronavirus qui menace de reprendre de l'élan avec la fin progressive des mesures de confinement. Les contrats à terme signalent un repli de 1,46% pour l'EuroStoxx50 .STOXX50E , de 1,53% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,99% pour le FTSE à Londres .FTSE . De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien .FCHI en baisse de 1,4% à l'ouverture. Les places boursières européennes ont fini en ordre dispersé la veille, tiraillées entre l'espoir que la levée progressive des mesures de confinement favorise une reprise économique et la crainte d'une nouvelle flambée épidémique qui viendrait mettre un nouveau coup d'arrêt à l'économie. Les propos du Dr Anthony Fauci, l'un des principaux experts médicaux de la Maison blanche, mettant en garde contre une réouverture prématurée de l'économie américaine alors que l'épidémie n'est toujours pas maîtrisée dans plusieurs régions des Etats-Unis, ont fait pencher la balance vers plus de prudence de la part des investisseurs. En Chine, sept nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été confirmés mercredi et la ville de Jilin, où ont été signalés six nouveaux cas, a décidé d'imposer de nouvelles restrictions de déplacement. Les opérateurs de marché seront également attentifs à l'intervention, prévue à 13h00 GMT, du président de la Réserve fédérale Jerome Powell qui s'exprimera sur les problèmes économiques actuels et pourrait alimenter le débat sur la perspective de taux d'intérêts négatifs aux Etats-Unis. Le sujet est devenu brûlant sur les marchés financiers depuis que des options sur le marché monétaire américain ont commencé à intégrer la semaine dernière une probabilité de taux négatifs. Mardi, Donald Trump a de nouveau poussé la Fed à adopter des taux d'intérêt négatifs. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini dans le rouge mardi, minée par l'inquiétude d'une nouvelle flambée du nouveau coronavirus à mesure que les restrictions mises en place aux Etats-Unis pour freiner la propagation de l'épidémie seront levées. L'indice Dow Jones .DJI a perdu 1,89% à 23.764,78 points et le S&P-500 .SPX a cédé 2,05%, à 2.870,12 points. De son côté, le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 2,06% à 9.002,55 points. Aux valeurs, le fonds d'investissement BlackRock BLK.N a dévissé de plus de 7% après que son principal actionnaire, PNC Financial Services PNC.N , a annoncé qu'il comptait céder l'ensemble de sa participation de 22% dans le premier gestionnaire d'actifs au monde. Les contrats à terme sur les indices américains signalent pour l'heure une ouverture positive mercredi, de l'ordre de 0,2% à 0,3%. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 recule de 0,32% à l'approche de la clôture, dans le sillage du net repli de Wall Street la veille. Aux valeurs, Toyota 7203.T , la première entreprise japonaise par la capitalisation boursière, cède 1,95% après avoir averti que son résultat opérationnel allait chuter de près de 80% sur l'année fiscale en cours. En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC recule de 0,12% tandis que l'indice Kospi .KS11 à Séoul repart de l'avant (+0,3%) après deux séances de baisse liées à l'annonce de nouvelles contaminations au coronavirus dans le pays. TAUX Le regain d'aversion au risque favorise un retour sur les obligations souveraines, ce qui fait baisser les rendements : le taux des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule de plus de deux points de base, à 0,6703%. Le rendement des emprunts d'Etat américains à deux ans US2YT=RR retombe à 0,1629% mais reste au-dessus d'un plus bas record à 0,105% touché vendredi. CHANGES Le dollar est freiné par les spéculations entourant la perspective de taux d'intérêt négatifs aux Etats-Unis et il est quasiment inchangé face à un panier de devises de référence. .DXY L'euro est stable face au billet vert, autour de 1,0850. EUR= PÉTROLE Les cours du pétrole sont orientés à la baisse avec la crainte d'une seconde "vague" de l'épidémie de coronavirus et après l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une hausse des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis. API/S Le baril de Brent de la mer du Nord LCOc1 recule de 1,4% pour évoluer sous 30 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 abandonne 0,6% à 25,60 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 06h00 PIB (1re estimation) T1 -2,5% inchangé - sur un an -2,1% +1,1% EZ 09h00 Production industrielle mars -12,1% -0,1% - sur un an -12,4% -1,9% (Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.