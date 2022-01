POINT MARCHÉS-Net repli attendu en Europe, la Fed inquiète (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, clôture des marchés en Chine, ouverture de l'obligataire en Europe) * Forte baisse en vue pour les indices européens * La Fed pourrait commencer à resserrer sa politique en mars * Wall Street et Tokyo ont fini dans le rouge * Le dollar et le rendement US à 2 ans grimpent par Laetitia Volga PARIS, 27 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse jeudi à l'ouverture tandis que le dollar grimpe au lendemain des annonces de la Réserve fédérale américaine qui font craindre un resserrement monétaire plus rapide qu'attendu par les marchés. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en repli de 1,99% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 1,83% pour le Dax à Francfort .GDAXI , de 1,39% pour le FTSE à Londres .FTSE et de 2,08% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Mercredi soir, la Fed a annoncé après la réunion de deux jours de son comité de politique monétaire qu'elle relèverait probablement ses taux d'intérêt en mars et réaffirmé son intention de mettre fin, en mars également, à ses achats d'obligations sur les marchés, avant de commencer à réduire son bilan de manière "significative". nL8N2U65ZJ Son président, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale ajusterait sa politique en gardant l'esprit ouvert, avec pour objectif d'éviter de favoriser l'ancrage d'une inflation durablement élevée. Le ton jugé restrictif de la Fed a fait monter les rendements des emprunts d'Etat américains et le dollar tout en faisant céder Wall Street mercredi, puis les places asiatiques. "La conférence de presse de Powell a laissé entendre que la Fed pourrait bien relever les taux à chaque réunion ou même envisager une hausse de 50 points de base si le besoin s'en faisait sentir, car il n'a pas saisi l'occasion d'exclure l'une de ces possibilités (...) ce n'était pas le message que les marchés de plus en plus nerveux voulaient entendre", a déclaré Michael Hewson, analyste chez CMC Markets. BNP Paribas estime que la Fed pourrait relever ses taux à six reprises en 2022 contre quatre auparavant. Au programme de la journée, les investisseurs attendent, en plus de plusieurs résultats d'entreprises, la publication à 13h30 GMT de la première estimation du produit intérieur brut (PIB) pour les Etats-Unis au quatrième trimestre. Les économistes interrogés par Reuters misent sur une accélération de la croissance américaine à 5,5% lors du dernier trimestre, après 2,3% au troisième trimestre 2021. LES VALEURS A SUIVRE : nL8N2U65PH A WALL STREET Les contrats à terme suggèrent une ouverture de Wall Street en baisse de plus de 1% après que la Bourse de New York a abandonné tous ses gains mercredi en réaction aux annonces restrictives de la Fed. Le Dow Jones .DJI a terminé en repli de 0,38%, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 0,15% et le Nasdaq Composite .IXIC a fini à l'équilibre, à 13.542,12 points. .NFR Côté résultats d'entreprises, Microsoft MSFT.O a progressé de 2,8% au lendemain de l'annonce d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes tandis que Boeing BA.N a chuté de 4,8% après avoir indiqué qu'il enregistrait une charge de 3,5 milliards de dollars au T4 en raison des retards de livraisons pour son 787 Dreamliner. Après la clôture, Tesla TSLA.O a dit anticiper cette année une augmentation de plus de 50% sur un an de ses livraisons de véhicules malgré les problèmes de la chaîne d'approvisionnement qui, selon le constructeur automobile, ne seront résolus qu'en 2023. Le géant Intel INTC.O a fait état d'un chiffre d'affaires record au quatrième trimestre mais prévoit un bénéfice du premier trimestre en dessous des attentes de Wall Street. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei .N225 a chuté de 3,11% - au plus bas depuis novembre 2020 - plombé par les valeurs technologiques à la perspective d'une hausse de taux aux Etats-Unis dès le mois de mars. En Chine, le CSI 300 des grandes capitalisations .CSI300 a perdu 1,96% et l'indice composite SSE de Shanghai .SSEC a reculé de 1,78%. CHANGES/TAUX Le rendement des emprunts d'Etat américains à deux ans US2YT=RR , plus sensible à l'évolution des taux, a inscrit ce jeudi un plus haut de près de deux ans, à 1,196%. Celui des Treasuries à dix ans US10YT=RR revient pour sa part à 1,8388%, mais reste proche du pic d'une semaine touché la veille à 1,88%. "Le marché pensait que quatre hausses de taux étaient quasiment acquises pour cette année, c'est-à-dire une par trimestre (...) Mais Jerome Powell n'a pas exclu qu'il aurait plus de quatre relèvements", a déclaré Moh Siong Sim, stratège chez Bank of Singapore. Dans les premiers échanges, le rendement du Bund à dix ans DE10YT=RR avance de plus de trois points de base, à -0,036%. Le niveau élevé des rendements des bons du Trésor fait grimper le dollar qui s'apprécie de 0,77% face à un panier de devises de référence .DXY . L'euro recule à son plus bas niveau en deux mois, à 1,1211 EUR= . PÉTROLE Les cours du pétrole sont orientés en baisse avec le renchérissement du dollar: le baril de Brent LCOc1 cède 0,48% à 89,53 dollars et le brut léger américain CLc1 0,58% à 86,84 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 JANVIER PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 13h30 PIB (1re estimation) T4 +5,5% +2,3% US 13h30 Inscriptions au chômage semaine au 260.000 286.000 22 janvier LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 26170,30 -841,03 -3,11% -9,10% .N225 Topix .TOPX 1842,44 -49,41 -2,61% -7,52% Hong Kong 23690,03 -599,87 -2,47% +1,25% .HSI Taiwan .TWII 17674,40 -26,72 -0,15% -2,99% Séoul .KS11 2614,49 -94,75 -3,50% -12,20% Singapour 3249,74 -21,83 -0,67% +4,04% .STI Shanghaï 3394,25 -61,42 -1,78% -6,75% .SSEC Sydney .AXJO 6838,30 -123,30 -1,77% -8,14% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 34168,09 -129,64 -0,38% -5,97% .DJI S&P-500 .SPX 4349,93 -6,52 -0,15% -8,73% Nasdaq .IXIC 13542,12 +2,82 +0,02% -13,44% Nasdaq 100 14172,76 +23,64 +0,17% -13,16% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1824,16 +30,48 +1,70% -3,50% .FTEU3 Eurostoxx 50 4164,60 +86,34 +2,12% -3,11% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6981,96 +144,00 +2,11% -2,39% Dax 30 .GDAXI 15459,39 +335,52 +2,22% -2,68% FTSE .FTSE 7469,78 +98,32 +1,33% +1,15% SMI .SSMI 12098,26 +152,57 +1,28% -6,04% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1211 1,1237 -0,23% -1,38% Dlr/Yen JPY= 114,72 114,63 +0,08% -0,30% Euro/Yen 128,62 128,91 -0,22% -1,30% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9251 0,9239 +0,13% +1,41% Euro/CHF 1,0375 1,0385 -0,10% +0,06% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3423 1,3461 -0,28% -0,78% Indice $ .DXY 96,6980 95,9480 +0,78% +0,55% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,0390 +0,0320 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6220 +0,0200 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,3770 +0,0350 +41,60 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,8370 -0,0090 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,1723 +0,0810 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 86,76 87,35 -0,59 -0,68% +41,74% CLc1 Brent LCOc1 89,42 89,96 -0,54 -0,60% +35,42%