POINT MARCHÉS-Modeste rebond en vue en Europe dans l'attente de la Fed

* Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse * Les marchés prudents avant les annonces de la Fed * Les prévisions de la banque centrale sont très attendues par Patrick Vignal PARIS, 10 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse modérée mercredi dans les premiers échanges dans l'attente des annonces de la Réserve fédérale, dont la posture et les prévisions aideront à déterminer la tendance pour les actifs risqués. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner autour de 0,6% à l'ouverture après avoir perdu mardi 1,55%. Le Dax à Francfort .GDAXI prendrait 0,5% et le FTSE à Londres .FTSE progresserait de 0,2%. Avant de marquer le pas dernièrement sur des prises de profits, les actions avaient fortement rebondi depuis la dislocation des marchés au mois de mars, portées par le soutien massif apporté par les banques centrales et par des signes de redémarrage de l'économie avec la levée des mesures de confinement prises pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. La Fed, qui a déjà fait beaucoup, ne devrait rien annoncer de fracassant mais ses prévisions et les indications qu'elle donnera sur l'évolution de sa politique sont très attendues sur les marchés. Le communiqué de politique monétaire tombera à 18h00 GMT et sera suivi 30 minutes plus tard par la conférence de presse du président de l'institution, Jerome Powell. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Le Dow Jones et le S&P 500 ont fini mardi en baisse à Wall Street mais le Nasdaq Composite a continué à grimper, franchissant pour la première fois en séance les 10.000 points avant de signer un record de clôture. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 300,14 points (-1,09%) à 27.272,30 points et le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 25,21 points, soit 0,78%, à 3.207,18. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 29,01 points (0,29%) à 9.953,75 points. Les intervenants de marché ont observé près de neuf minutes de silence, la durée pendant laquelle un policier a pressé son genou contre le cou de George Floyd, entraînant sa mort il y a deux semaines à Minneapolis. Les contrats à terme sur les indices américains signalent pour l'instant une ouverture en hausse modérée. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 évolue prudemment à l'approche de la clôture et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS progresse très légèrement. TAUX L'attentisme est sensible également sur le marché obligataire, où le rendement des Treasuries à 10 ans US10YT=RR est stable à 0,8254%, et sur le marché des changes, le dollar variant à peine face à un panier de référence .DXY . PÉTROLE Les cours du pétrole reculent, pénalisés par la surabondance de l'offre. Le Brent de mer du Nord LCOc1 perd 1,31% à 40,64 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,69% à 38,28 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Production industrielle avril -20,0% -16,2% US 12h30 Indice des prix à la mai 0,0% -0,8% consommation - sur un an +0,2% +0,3% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23086,62 -4,41 -0,02% -2,41% .N225 Topix .TOPX 1625,29 -3,14 -0,19% -5,58% Hong Kong 25082,79 +25,57 +0,10% -11,02% .HSI Taiwan 11703,26 +66,15 +0,57% -2,45% .TWII Séoul .KS11 2192,88 +3,96 +0,18% -0,22% Singapour 2791,34 -2,83 -0,10% -13,39% .STI Shanghaï 2941,25 -14,86 -0,50% -3,57% .SSEC Sydney 6167,60 +22,70 +0,37% -7,73% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27272,30 -300,14 -1,09% -4,44% .DJI S&P-500 3207,18 -25,21 -0,78% -0,73% .SPX Nasdaq 9953,75 +29,01 +0,29% +10,93% .IXIC Nasdaq 100 9967,17 +65,65 +0,66% +14,13% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1441,48 -16,11 -1,11% -11,24% .FTEU3 Eurostoxx 50 3320,71 -45,58 -1,35% -11,33% .STOXX50E CAC 40 5095,11 -80,41 -1,55% -14,77% .FCHI Dax 30 12617,99 -201,60 -1,57% -4,76% .GDAXI FTSE .FTSE 6335,72 -136,87 -2,11% -16,00% SMI .SSMI 10184,82 +32,05 +0,32% -4,07% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1342 1,1340 +0,02% +1,18% EUR= Dlr/Yen 107,54 107,72 -0,17% -1,21% JPY= Euro/Yen 121,98 122,15 -0,14% +0,02% EURJPY= Dlr/CHF 0,9504 0,9506 -0,02% -1,80% CHF= Euro/CHF 1,0780 1,0781 -0,01% -0,66% EURCHF= Stg/Dlr 1,2740 1,2729 +0,09% -3,91% GBP= Indice $ 96,2970 96,3240 -0,03% +0,13% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,3070 +0,0020 Bund 2 ans -0,6130 +0,0000 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0859 +0,0120 +39,29 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8254 -0,0040 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,2065 +0,0000 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 38,27 38,94 -0,67 -1,72% -37,48% CLc1 Brent LCOc1 40,64 41,18 -0,54 -1,31% -38,45% (édité par)

