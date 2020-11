Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les "techs" en vedette, 4e semaine de hausse des actions européennes Reuters • 27/11/2020 à 18:01









* L'indice Stoxx 600 a gagné 0,41%, le CAC 40 à Paris 0,56% * Les valeurs technologiques en pointe, record du Nasdaq * Séance écourtée à Wall Street au lendemain de Thanksgiving * Sur la semaine, le Stoxx 600 a pris 0,83%, le CAC 40 1,86% * Le dollar au plus bas depuis trois mois PARIS, 27 novembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, tirées entre autres par les valeurs technologiques, et affichent désormais quatre semaines consécutives de progression grâce à la confiance des investisseurs dans un rebond en 2021, au-delà des inquiétudes sanitaires et économiques du moment. À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 0,56% (31,39 points) à 5.598,18 points après avoir dépassé les 5.600 points pour la première fois depuis le 27 février. A Londres, le FTSE 100 .FTSE , qui a passé une bonne partie de la séance dans le rouge, grappille 0,17% en clôture et à Francfort, le Dax .GDAXI a progressé de 0,37%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a avancé de 0,48%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,41% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,41%. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi en territoire positif, le Dow Jones .DJI s'adjugeant 0,08%, le Standard & Poor's 500 0,25% et le Nasdaq Composite .IXIC 1,02%. Ce dernier a inscrit un record à 12.236,231 et l'indice S&P des valeurs technologiques .SPLRCT est en hausse de 0,55%. Les marchés américains fermeront à 18h00 GMT en ce lendemain de Thanksgiving. Les "techs", qui avaient pâti ces derniers temps du mouvement de rotation sectorielle en faveur de secteurs comme l'industrie, les matières premières ou les banques, profitent ainsi de l'optimisme dominant lié aux progrès de la recherche de vaccins contre le coronavirus d'une part, à la situation politique américaine d'autre part. L'appétit pour le risque a ainsi été conforté par les propos de Donald Trump assurant qu'il respecterait le vote du collège électoral américain , Sur l'ensemble de la semaine, le Stoxx 600 et le CAC 40 ont gagné 0,93% et 1,86% respectivement, enregistrant leur quatrième performance hebdomadaire positive d'affilée pour la première fois depuis novembre 2019. VALEURS Comme à Wall Street, les technologiques ont soutenu la tendance en Europe: leur indice Stoxx .SX8P a pris 1,4% sur la journée et à Paris, Capgemini CAPP.PA (+2,00%), STMicroelectronics STM.PA (+2,09%) et Atos ATOS.PA (+2,09%) figurent dans le peloton de tête du CAC. Le compartiment bancaire a quant à lui gagné 0,79% .SX7P profitant des propos de François Villeroy de Galhau (BCE) laissant entendre que la Banque centrale européenne pourrait donner un feu vert au moins partiel à la reprise du paiement de dividendes et de la hausse de 4,99% de BBVA BBVA.MC après l'abandon des discussions en vue d'un rapprochement avec Sabadell SABE.MC (-13,58%) En tête du Stoxx 600, EDF EDF.PA a bondi de 11,03% après plusieurs articles de presse évoquant des progrès dans les discussions entre Paris et Bruxelles sur la restructuration des activités du groupe et la tarification de l'électricité nucléaire. LES INDICATEURS DU JOUR L'indice du sentiment économique dans la zone euro a subi en novembre sa première baisse en sept mois, conséquence des nouvelles mesures de confinement prises par plusieurs pays de la région: il est revenu à 87,6 après 91,1 en octobre. Le consensus Reuters le donnait à 86,5. En Chine, les bénéfices du secteur industriel ont augmenté en octobre pour le sixième mois consécutif et affichent même leur plus forte hausse depuis début 2017 (+28,2% sur un an). CHANGES L'optimisme ambiant continue de nuire au dollar, qui est revenu à son plus bas niveau depuis le 1er septembre face à un panier de devises de référence .DXY et accuse désormais une baisse de plus de 2,3% depuis le début du mois. L'euro a amplifié sa hausse en fin de séance pour dépasser 1,1950 dollar, au plus haut depuis début septembre. EUR= La livre sterling, pénalisée en début de journée par de nouvelles déclarations sur le risque d'un échec des discussions entre Londres et Bruxelles sur l'après-Brexit a réduit ses pertes en fin de séance et reste proche de ses récents plus hauts de trois mois. GBP= EURGBP= TAUX Les rendements de référence de la zone euro ont fini la journée pratiquement inchangés, les mouvements restant limités par les anticipations liés à la politique de la Banque centrale européenne, qui annoncera très probablement de nouvelles mesures de soutien le 10 décembre. Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR finit la semaine à 0,585%, quasi stable sur la journée comme sur la semaine. Le dix ans américain recule d'un peu plus de deux points de base à 0,8504%, après avoir pris cinq points sur les trois séances précédentes. PÉTROLE Les cours du pétrole évoluent sans tendance mais s'acheminent vers un bilan hebdomadaire une fois de plus nettement positif avant la réunion de l'Opep et de ses alliés lundi et mardi, qui pourrait entériner une nouvelle prolongation des mesures visant à limiter l'offre de brut. Le Brent gagne 0,36% à 47,97 dollars le baril LCOc1 alors que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,81% à 45,34 dollars CLc1 . Tous deux affichent un bond de plus de 7% sur la semaine et de plus de 25% depuis le début du mois. A SUIVRE LUNDI: LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1518,63 +6,26 +0,41% -6,49% .FTEU3 Eurostoxx 50 3527,79 +16,85 +0,48% -5,80% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5598,18 +31,39 +0,56% -6,35% Dax 30 .GDAXI 13335,68 +49,11 +0,37% +0,65% FTSE .FTSE 6373,84 +10,91 +0,17% -15,49% SMI .SSMI 10501,18 +3,39 +0,03% -1,09% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 29889,31 +16,84 +0,06% +4,73% S&P-500 .SPX 3636,52 +6,87 +0,19% +12,56% Nasdaq .IXIC 12214,49 +120,09 +0,99% +36,13% Nasdaq 100 .NDX 12280,50 +128,28 +1,06% +40,62% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1951 1,1913 +0,32% +6,62% Dlr/Yen JPY= 104,06 104,25 -0,18% -4,41% Euro/Yen EURJPY= 124,39 124,18 +0,17% +2,00% Dlr/CHF CHF= 0,9049 0,9061 -0,13% -6,50% Euro/CHF EURCHF= 1,0817 1,0796 +0,19% -0,32% Stg/Dlr GBP= 1,3299 1,3355 -0,42% +0,30% Indice $ .DXY 91,8100 91,9940 -0,20% -4,54% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1785,56 1810,57 -1,38% +17,70% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,54 +0,03 FGBLc1 Bund 10 ans -0,59 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,75 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,35 -0,01 +24,01 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,85 -0,03 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,15 -0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 45,36 45,71 -0,35 -0,77% -25,89% CLc1 Brent LCOc1 47,96 47,80 +0,16 +0,33% -27,37% (Marc Angrand)

