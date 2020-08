Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les marchés toujours dans l'attente d'un plan de relance US, la BoE pèse à Londres Reuters • 06/08/2020 à 10:56









* Le CAC perd 0,5%, le Dax efface ses gains * Le FTSE plombé par le pessimisme de la BoE sur l'économie britannique * Axa baisse après ses résultats et Eurofins brille par Laetitia Volga PARIS, 6 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont dans le rouge jeudi matin après une nouvelle série de résultats d'entreprises et les annonces pessimistes de la Banque d'Angleterre dans un climat prudent face aux incertitudes sur le plan de relance américain. Vers 08h35 GMT, l'indice CAC 40 à Paris .FCHI cède 0,5% à 4.908,88 points, freiné par Axa, et à Francfort, le Dax .GDAXI efface ses gains et abandonne 0,03%. À Londres, le FTSE .FTSE perd 1,35%, la Banque d'Angleterre ayant averti que la reprise de l'économie britannique serait plus lente que prévu initialement tout en laissant sa politique monétaire inchangée. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E recule de 0,3%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,27% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,33%. Les indices actions européens effacent ainsi une partie des gains de mercredi, favorisés par des indicateurs confirmant la reprise de l'économie en Europe et par l'espoir d'un accord aux Etats-Unis sur un nouveau plan de relance. Mais les investisseurs s'inquiètent de voir démocrates et républicains camper sur leurs positions après plusieurs jours de négociations du Congrès. Des désaccords subsistent notamment sur des points clés comme l'indemnisation des dizaines de millions de personnes au chômage à cause de la crise sanitaire. "Les marchés attendent de voir quelle forme aura ce plan, actuellement soumis à des querelles politiques à Washington. Les actions ont vraiment du mal à trouver une direction en attendant. L'horloge tourne", a déclaré Hugh Gimber chez JPMorgan AM. Le climat de marché est également assombri par l'affrontement entre Pékin et Washington sur le terrain diplomatique et technologique. Les Etats-Unis veulent que les applications chinoises "non fiables" soient retirées des "App Stores" à disposition des utilisateurs américains de smartphones, a déclaré le secrétaire d'Etat Mike Pompeo. VALEURS A Paris, la banque Crédit agricole CAGR.PA gagne 0,54%, après avoir pris 2,4% à l'ouverture, à la suite de résultats trimestriels jugés solides par les analystes. L'assureur Axa AXAF.PA perd 3,17% après avoir indiqué qu'il renonçait à deux de ses objectifs financiers pour 2020 en raison de la crise économique et sanitaire et décidé de ne pas verser de dividende supplémentaire cette année. Eurofins Scientific EUFI.PA bondit de 15,79% à un plus haut record après avoir publié des semestriels solides et un flux de trésorerie supérieur aux attentes. A Francfort, la compagnie aérienne Lufthansa LHAG.DE gagne 2,9% et l'équipementier sportif Adidas ADSGn.DE 3,25% après leurs résultats. Le groupe industriel Siemens SIEGn.DE prend 2,73%, le marché saluant un bénéfice trimestriel meilleur que prévu. Le groupe minier Glencore GLEN.L lâche 4,15 à Londres après avoir annoncé une perte et renoncé à un dividende annuel. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, portée par le bénéfice trimestriel inattendu de Disney DIS.N (+8,86%) et les espoirs d'un accord à Washington sur un plan de soutien à l'économie américaine face à la pandémie de coronavirus. .NFR Le géant du divertissement a surpris en publiant mardi soir après la clôture des résultats trimestriels moins mauvais que prévu pour le deuxième trimestre. A la cloche, mercredi, l'indice Dow Jones .DJI gagnait 1,39%, le S&P-500 .SPX 0,65% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,53%. Ce dernier a franchi en séance pour la première fois la barre des 11.000 points avant de se replier très légèrement. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei .N225 a reculé de 0,43%, plombé par les craintes concernant les bénéfices des entreprises dans le contexte de la crise du coronavirus. Honda 7267.T a abandonné 6,31% après avoir dit anticiper une chute de 68% de son bénéfice d'exploitation sur l'année, le constructeur automobile ayant enregistré sa pire perte d'exploitation trimestrielle depuis 2009. Les marchés chinois ont fini dans le désordre entre la progression des valeurs financières et du secteur minier et les inquiétudes liées aux tensions entre Pékin et Washington. L'indice composite .SSEC de Shanghai a pris 0,3% et le CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale .CSI300 a reculé de 0,3%. CHANGES/TAUX L'"indice dollar" .DXY , qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de six autres devises internationales, se stabilise à proximité d'un creux de deux ans. L'euro recule de 0,08% à 1,1852 dollar EUR= . La livre GBP= a atteint un pic de cinq mois face au dollar, à 1,3182, après que la Banque d'Angleterre a mis en garde contre les risques d'un recours à des taux d'intérêt négatifs. "Dans l'ensemble, les perspectives économiques de la BoE sont relativement moins accommodantes que prévu et l'absence d'un signal fort en faveur de taux négatifs ouvre la porte à de nouveaux gains pour la livre à court terme", ont déclaré les analystes de MUFG dans une note. Sur le marché obligataire, le rendement du Gilt à dix ans a augmenté ses gains avant de reculer. Il cède moins d'un point de base à 0,129%. GB10YT=RR Le dix ans allemand DE10YT=RR recule légèrement à -0,514% et son équivalent américain US10YT=RR est quasiment stable à 0,5395%. Les taux et les changes pourraient par ailleurs réagir à la publication à 12h30 GMT (14h30 heure de Paris) des inscriptions au chômage aux Etats-Unis. PÉTROLE Les cours pétroliers évoluent en baisse en raison des craintes persistantes pour la demande. Le brut américain CLc1 recule de 1% à 41,77 dollars le baril et le Brent LCOc1 terme sur le Brent LCOc1 perd 0,42% à 44,98 dollars. Les deux contrats à terme ont atteint mercredi un plus haut de cinq mois après que l'Energy Information Administration a annoncé une baisse beaucoup plus importante que prévu des stocks de brut américain. (-7,4 millions de barils contre -3 millions attendus par le consensus) MÉTAUX L'or poursuit sa hausse, se rapprochant de son record absolu signé la veille à 2.055,10 dollars l'once, avec l'affaiblissement continu du dollar américain et les espoirs de nouvelles mesures de relance aux Etats-Unis pour atténuer les retombées économiques de la pandémie. XAU= PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 1er août +1,414 mls +1,434 mlns LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1410,04 -7,01 -0,49% -13,17% .FTEU3 Eurostoxx 50 3256,79 -11,59 -0,35% -13,04% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4904,54 -28,80 -0,58% -17,96% Dax 30 .GDAXI 12661,79 +1,54 +0,01% -4,43% FTSE .FTSE 6009,63 -95,09 -1,56% -20,32% SMI .SSMI 10081,06 -16,91 -0,17% -5,05% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 22418,15 -96,70 -0,43% -5,24% .N225 Topix .TOPX 1549,88 -4,83 -0,31% -9,96% Hong Kong 24930,58 -171,96 -0,69% -11,56% .HSI Taiwan .TWII 12913,50 +111,20 +0,87% +7,64% Séoul .KS11 2342,61 +30,75 +1,33% +6,60% Singapour 2557,02 +24,33 +0,96% -20,66% .STI Shanghaï 3386,46 +8,90 +0,26% +11,03% .SSEC Sydney .AXJO 6042,20 +40,90 +0,68% -9,60% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 27201,52 +373,05 +1,39% -4,68% .DJI S&P-500 .SPX 3327,77 +21,26 +0,64% +3,00% Nasdaq .IXIC 10998,40 +57,23 +0,52% +22,58% Nasdaq 100 11125,44 +28,90 +0,26% +27,39% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1844 1,1861 -0,14% +5,66% Dlr/Yen JPY= 105,66 105,57 +0,09% -2,94% Euro/Yen 125,15 125,25 -0,08% +2,62% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9083 0,9083 +0,00% -6,15% Euro/CHF 1,0759 1,0775 -0,15% -0,86% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3159 1,3112 +0,36% -0,75% Indice $ .DXY 92,9370 92,8680 +0,07% -3,36% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 2047,15 2039,40 +0,38% +34,95% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 177,33 +0,23 FGBLc1 Bund 10 ans -0,52 -0,02 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,70 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,21 -0,01 +30,69 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,54 -0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,12 +0,00 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 41,67 42,19 -0,52 -1,23% -31,92% CLc1 Brent LCOc1 44,92 45,17 -0,25 -0,55% -31,97% (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

