POINT MARCHÉS-Les marchés tentent un retour au calme après un lundi "noir" (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, clôture en Asie, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse à l'ouverture * L'Asie mitigée mais les futures US signalent un rebond * La propagation du coronavirus chinois se poursuit par Blandine Henault PARIS, 25 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse mardi, encouragées par le rebond des futures sur les indices américains, après la forte baisse accusée la veille sur fond de craintes d'une possible pandémie de coronavirus. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner 0,75% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI progresserait de 0,54% et le FTSE à Londres .FTSE gagnerait 0,74%. Les indices européens ont connu lundi leur plus mauvaise séance depuis juin 2016 avec des replis autour de 4%. La multiplication du nombre de contaminations par le nouveau coronavirus hors de Chine, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Corée du Sud, a ravivé les craintes des investisseurs qui se sont repliés massivement vers les actifs refuges. A Wall Street, le Dow Jones .DJI a perdu plus de 1.000 points sur la séance de lundi et affiche désormais une performance négative depuis le début de l'année. Les contrats à terme sur les indices américains évoluent en nette hausse mardi, laissant entrevoir un relatif retour au calme. Sur le front du coronavirus, l'épidémie continue de se propager. Les autorités sanitaires chinoises ont déclaré mardi avoir recensé la veille 508 nouveaux cas de contamination au coronavirus, portant à 77.658 le nombre de personnes atteintes en Chine continentale depuis le début de l'épidémie. La Corée du Sud a pour sa part recensé 60 cas supplémentaires de contamination au coronavirus, portant à 893 le nombre de patients diagnostiqués dans le pays. En Espagne, un troisième cas a été enregistré. En France, il n'y avait mardi aucune personne atteinte du nouveau coronavirus, la dernière personne encore hospitalisée étant désormais guérie. A WALL STREET L'indice Dow Jones .DJI a cédé 3,56% à 27.960,80 points lundi et le S&P 500 .SPX a lâché 3,35% à 3.225,90 points, soit leur plus fort repli journalier depuis février 2018. De son côté, le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a reculé de 3,71% à 9.221,280 points, plombé notamment par Apple AAPL.O (-4,75%) alors que les ventes de smartphones en Chine ont baissé de plus d'un tiers en janvier. Les "futures" sur les trois indices laissent espérer pour mardi un rebond de l'ordre de 0,8% à plus de 1% à Wall Street. EN ASIE L'indice Kospi .KS11 de la Bourse de Séoul a rebondi de 1,18% après avoir chuté la veille à la suite du déclenchement de l'état d'alerte sanitaire maximal dans le pays. Les Bourses continentales chinoises, qui avaient échappé au vent de panique lundi, ont fini en légère baisse. Le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations a reculé de 0,22%. Fermée lundi, la Bourse de Tokyo .N225 a été rattrapée par le mouvement de vente général de la veille et a baissé de 3,34%. TAUX L'aversion au risque a poussé les investisseurs vers la dette souveraine dont les rendements ont nettement baissé lundi. Celui des Treasuries à dix ans US10YT=RR revient mardi à 1,3905% après un creux la veille à 1,3520%, non loin de son plus bas historique à 1,321% touché en juillet 2016. Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, évolue à -0,479%, après un plus bas de -0,50% la veille. CHANGES La forte baisse des rendements obligataires américains pèse sur le dollar, ce qui permet à l'euro de revenir au contact de 1,0850 EUR= et au yen de s'éloigner des plus bas de près d'un an touchés en fin de semaine dernière. JPY= L'indice dollar .DXY , qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, recule de 0,05%. PÉTROLE Le retour au calme est aussi perceptible sur le marché pétrolier après la chute de 4% des prix du brut lundi. Le baril de Brent LCOc1 regagne 1% à 56,87 dollars et le baril de brut léger américain (WTI) CLc1 avance aussi de 1% à près de 52 dollars. MÉTAUX L'or XAU= est victime de prises de bénéfices mardi après avoir touché un pic de sept ans la veille à 1.688,62 dollars l'once, dopé par le vif mouvement d'aversion au risque. Le métal jaune retombe mardi autour de 1.640 dollars l'once. LES VALEURS A SUIVRE : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 FÉVRIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 - sur un an +0,4% +0,4% US 14h00 Indice des prix immobiliers décembre +0,5% +0,5% S&P/Case-Shiller - sur un an +2,8% +2,6% US 15h00 Indice de confiance du février 132,0 131,6 consommateur LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22605,41 -781,33 -3,34% -4,44% .N225 Topix .TOPX 1618,26 -55,74 -3,33% -5,99% Hong Kong 26876,07 +55,19 +0,21% -4,66% .HSI Taiwan 11540,23 +5,36 +0,05% -3,81% .TWII Séoul .KS11 2103,61 +24,57 +1,18% -4,28% Singapour 3161,42 +19,22 +0,61% -1,91% .STI Shanghaï 3013,05 -18,18 -0,60% -1,22% .SSEC Sydney 6866,60 -111,70 -1,60% +2,73% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27960,80 -1031,61 -3,56% -2,02% .DJI S&P-500 3225,89 -111,86 -3,35% -0,15% .SPX Nasdaq 9221,28 -355,31 -3,71% +2,77% .IXIC Nasdaq 100 9079,63 -367,06 -3,89% +3,97% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1605,22 -62,67 -3,76% -1,15% .FTEU3 Eurostoxx 50 3647,98 -152,40 -4,01% -2,59% .STOXX50E CAC 40 5791,87 -237,85 -3,94% -3,11% .FCHI Dax 30 13035,24 -544,09 -4,01% -1,61% .GDAXI FTSE .FTSE 7156,83 -247,09 -3,34% -5,11% SMI .SSMI 10712,84 -397,94 -3,58% +0,90% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0854 1,0852 +0,02% -3,18% EUR= Dlr/Yen 110,74 110,71 +0,03% +1,73% JPY= Euro/Yen 120,21 120,15 +0,05% -1,43% EURJPY= Dlr/CHF 0,9789 0,9787 +0,02% +1,15% CHF= Euro/CHF 1,0627 1,0625 +0,02% -2,07% EURCHF= Stg/Dlr 1,2935 1,2927 +0,06% -2,44% GBP= Indice $ 99,3050 99,3590 -0,05% +3,26% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4790 +0,0020 Bund 2 ans -0,6690 +0,0050 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2290 +0,0060 +25,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,3922 +0,0150 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,2782 +0,0120 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 51,95 51,43 +0,52 +1,01% -15,13% CLc1 Brent LCOc1 56,88 56,30 +0,58 +1,03% -13,86% (édité par Patrick Vignal)

