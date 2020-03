Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les investisseurs sont encore loin d'avoir repris confiance Reuters • 23/03/2020 à 17:58









* Le Stoxx 600 a perdu 4,3%, le CAC 40 à Paris 3,32% * Nouvelles mesures exceptionnelles de la Fed * L'Allemagne dévoile un plan qui pourrait atteindre €750 mds * Mais les marchés attendent encore plus PARIS, 23 mars (Reuters) - Les Bourses européennes ont de nouveau fini sur un net repli lundi, les nouvelles mesures monétaires exceptionnelles annoncées par la Réserve fédérale américaine et le méga-plan de soutien du gouvernement allemand n'ayant pas suffi à rassurer les marchés face à l'ampleur du choc économique provoqué par la pandémie de coronavirus. À Paris, le CAC 40 .FCHI affiche en clôture un repli de 3,32% (134,49 points) à 3914,31. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a perdu 4,34% et à Francfort, le Dax .GDAXI a reculé de 2,1%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a cédé 2,47%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 4,32% et le Stoxx 600 .STOXX 4,3%. Ce dernier a ainsi effacé la majeure partie du rebond amorcé sur les deux séances précédentes. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi dans le rouge, le Dow Jones .DJI abandonnant 1,18%, le Standard & Poor's 500 1,13% et le Nasdaq Composite .IXIC 1,4%. Le Dow est brièvement passé sous 18.500 points pour la première fois depuis novembre 2016. Alors que la pandémie de coronavirus continue de s'étendre sur tous les continents et que son bilan continue de monter, l'Allemagne a présenté un plan de soutien à l'économie dont le montant global, crédits et garanties confondus, pourrait dépasser 750 milliards d'euros. La Fed, elle, a dévoilé de nouvelles mesures et un dispositif sans précédent pour soutenir le crédit au entreprises et aux ménages. Mais le Congrès et la Maison blanche peinent toujours à s'accorder sur un plan de relance budgétaire. "Voir la Fed agir rapidement en apportant un soutien essentiel à des compartiments du marché et de l'économie sous tension est encourageant", commente Anna Stupnytska, directrice Macro chez Fidelity International. "Mais à ces efforts doivent correspondre des paquets budgétaires bien plus importants, qui devront eux aussi soutenir l'économie dans la crise actuelle mais aussi - et c'est important - lors de la reprise." "Pour que l'économie américaine soit en mesure de sortir sans trop de séquelles de la crise et de la récession en cours, des interventions plus radicales seront nécessaires dans les mois à venir", ajoute-t-elle. VALEURS En Europe, la baisse n'a épargné aucun secteur, les replis les plus marqués touchant le compartiment du transport et du tourisme .SXTP (-7,67%), celui de l'alimentation et des boissons .SX3P (-5,61%) et celui de l'industrie .SXNP (-6,08%). Safran SAF.PA (-13,84%) et Airbus AIR.PA (-13,77%) accusent les plus fortes baisses de l'EuroStoxx 50. L'avionneur a suspendu ses prévisions, renoncé à sa proposition de dividende et augmenté ses lignes de crédit disponibles de 15 milliards d'euros. Parmi les rares hausses du CAC 40, Total TOTF.PA a pris 6% après l'annonce d'une réduction de ses investissements et du gel de ses rachats d'actions. LES INDICATEURS DU JOUR En Europe, l'indice de confiance du consommateur pour la zone euro ressort en baisse de cinq points à -11,6 en première estimation et en repli de 4,5 points dans l'ensemble de l'Union à -10,4. CHANGES Les nouvelles annonces de la Fed ont fait reculer le dollar, jusqu'alors orienté à la hausse: l'indice mesurant les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence .DXY , qui progressait de 0,3%, a ensuite cédé jusqu'à 0,8% avant d'effacer ses pertes. Au moment de la clôture en Europe, il était pratiquement à l'équilibre et l'euro se traitait en hausse de près de 0,4% à 1,0735 après être tombé sous 1,0640 en début de journée. La livre sterling, reste orientée en forte baisse, de plus de 1,4% face au dollar GBP= et de près de 2% face à l'euro EURGBP= . TAUX Sur les marchés obligataires, le repli vers les valeurs refuges se traduit par une baisse des rendements américains: celui des Treasuries américains à dix ans US10YT=RR chute de 15 points à 0,761% après un bref passage sous 0,7%. En Europe, celui du Bund allemand de même échéance a cédé trois points à 0,37% DE10YT=RR . PÉTROLE La multiplication des mesures de confinement, aux Etats-Unis notamment, continue de peser sur le marché pétrolier, brut et produits raffinés confondus: le Brent abandonne 4,67% à 25,72 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,46% à 22,30 dollars CLc1 . Quant au contrat à terme sur l'essence américain, il chute de plus de 20% RBc1 et a inscrit un nouveau plus bas historique à 0,4676 dollar le gallon. A SUIVRE MARDI : La journée de mardi sera marquée entre autres par la publication des premiers résultats des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats (PMI), qui devraient permettre de mesurer plus précisément l'ampleur de la dégradation de l'activité des entreprises. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1101,62 -49,75 -4,32% -32,16% .FTEU3 Eurostoxx 50 2485,54 -62,96 -2,47% -33,63% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 3914,31 -134,49 -3,32% -34,52% Dax 30 .GDAXI 8741,15 -187,80 -2,10% -34,02% FTSE .FTSE 4965,58 -225,20 -4,34% -34,16% SMI .SSMI 8160,79 -463,07 -5,37% -23,13% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 18883,84 -290,14 -1,51% -33,83% S&P-500 .SPX 2269,50 -35,42 -1,54% -29,75% Nasdaq .IXIC 6794,29 -85,23 -1,24% -24,28% Nasdaq 100 .NDX 6944,26 -50,04 -0,72% -20,48% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0748 1,0694 +0,50% -4,12% Dlr/Yen JPY= 111,31 110,80 +0,46% +2,24% Euro/Yen EURJPY= 119,63 118,52 +0,94% -1,89% Dlr/CHF CHF= 0,9811 0,9865 -0,55% +1,35% Euro/CHF EURCHF= 1,0544 1,0543 +0,01% -2,82% Stg/Dlr GBP= 1,1474 1,1641 -1,43% -13,46% Indice $ .DXY 102,5380 102,8170 -0,27% +6,62% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1550,88 1497,64 +3,56% +2,23% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 171,07 +0,65 FGBLc1 Bund 10 ans -0,37 +0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,68 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,11 +0,01 +48,40 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,77 -0,17 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,23 -0,13 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 22,36 22,63 -0,27 -1,19% -63,47% CLc1 Brent LCOc1 25,81 26,98 -1,17 -4,34% -60,91% (Marc Angrand)

