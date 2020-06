Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les investisseurs rassurés sur l'économie et le commerce Reuters • 23/06/2020 à 18:06









* L'indice Stoxx 600 a gagné 1,3%, le CAC 40 à Paris 1,39% * Les marchés rassurés sur le redémarrage en Europe et le commerce USA-Chine * L'euro profite des chiffres meilleurs qu'attendu des PMI flash PARIS, 23 juin (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, des chiffres meilleurs qu'attendu sur la reprise de l'activité économique en Europe étant venus s'ajouter aux déclarations rassurantes de l'administration Trump sur l'accord commercial liant les Etats-Unis et la Chine. À Paris, le CAC 40 .FCHI affiche en clôture une progression de 1,39% (68,98 points) à 5.017,68 points, sa première clôture à plus de 5.000 points depuis le 10 juin. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a gagné 1,21% et à Francfort, le Dax .GDAXI a avancé de 2,13%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a pris 1,76%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 1,38% et le Stoxx 600 .STOXX 1,3%. Les premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats (PMI) en Europe, qui suggèrent une reprise de l'activité plus rapide qu'anticipé, ont été le principal moteur de la hausse du jour. L'indice PMI flash composite pour la zone euro ressort ainsi à 47,5 après 31,9 en mai alors que le consensus le donnait à seulement 42,4. "Les chiffres des PMI d'aujourd'hui suggèrent une atténuation marquée du rythme de contraction de l'activité économique", résument les économistes de Barclays dans une note, tout en maintenant leur prévision d'une chute de 13,4% du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au deuxième trimestre "avant une reprise graduelle jusqu'à la fin d'année". Aux Etats-Unis, le PMI flash composite est remonté à 46,8 après 37,0 en mai. Autre facteur positif aux yeux des investisseurs: les déclarations de l'administration Trump réaffirmant la validité de l'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, un démenti aux propos de Peter Navarro, conseiller de Donald Trump, selon lequel cet accord était "terminé". A WALL STREET Les assurances données par la Maison blanche soutiennent aussi la tendance sur les marchés actions américains: au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI gagnait 0,82%, le Standard & Poor's 500 0,93% et le Nasdaq Composite .IXIC 1,28%. Ce dernier a inscrit un nouveau record en séance à 10.190,02 points, grâce entre autres à la progression d'Apple AAPL.O (+2,19%). L'indice de volatilité du CBOE .VIX est revenu à son plus bas niveau depuis le 10 juin à 29,26. VALEURS En Europe, le mouvement quasi-général de hausse a profité en premier lieu aux secteurs les plus sensibles aux aléas conjoncturels: celui de l'automobile .SXAP a pris 3,01% sur la journée, celui des banques .SX7P 2,63% et celui des matières premières .SXPP 1,96%. A Paris, les meilleures performances au sein du CAC ont été pour PSA PEUP.PA (+7,48%) et Renault RENA.PA (+6,40%), devant ArcelorMittal MT.AS (+4,93%) et Société générale SOGN.PA (+4,39%). La plus forte hausse de l'EuroStoxx 50 est pour Bayer BAYGn.DE , qui a bénéficié de la perspective d'un accord amiable pour solder des milliers de plaintes visant le glyphosate. Wirecard WDIG.DE , après avoir chuté de 87% en trois séances, a repris 18,82%. L'ex-président du directoire a été interpellé dans l'enquête sur l'apparente falsification des comptes du groupe. CHANGES Les indices PMI flash dans la zone euro profitent à l'euro, qui s'apprécie de près de 0,6% face au dollar à 1,1324 EUR= , au plus haut depuis une semaine. Le billet vert cède par ailleurs du terrain face à plusieurs devises sensibles à l'évolution des tensions commerciales, comme le dollar australien AUD= (0,720,71%). Résultat: l'"indice dollar", qui mesure les fluctuations de la monnaie américaine face à un panier de référence, recule de 0,52% .DXY , portant à plus de 1% son repli sur les deux dernières séances. TAUX La hausse marquée des actions a une nouvelle fois favorisé la remontée des rendements obligataires de référence: celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a pris plus de trois points de base sur la journée à -0,405% et son équivalent américain est en hausse de points à 0,7217%. PÉTROLE Le marché pétrolier ne fait pas exception à la tendance générale positive pour les actifs risqués, les assurances américaines sur l'accord commercial avec la Chine apaisant les craintes pour la demande. Le Brent gagne 1,25% à 43,62 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,2% à 41,22 dollars CLc1 . Le Brent est monté jusqu'à 43,93 dollars, son plus haut niveau depuis le 6 mars. A SUIVRE MERCREDI : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1434,24 +19,56 +1,38% -11,68% .FTEU3 Eurostoxx 50 3298,83 +57,14 +1,76% -11,92% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5017,68 +68,98 +1,39% -16,07% Dax 30 .GDAXI 12523,76 +260,79 +2,13% -5,47% FTSE .FTSE 6320,12 +75,50 +1,21% -16,21% SMI .SSMI 10246,56 +95,43 +0,94% -3,49% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 26243,96 +219,00 +0,84% -8,04% S&P-500 .SPX 3147,03 +29,17 +0,94% -2,59% Nasdaq .IXIC 10182,62 +126,14 +1,25% +13,49% Nasdaq 100 .NDX 10261,82 +131,49 +1,30% +17,51% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1324 1,1258 +0,59% +1,02% Dlr/Yen JPY= 106,42 106,87 -0,42% -2,24% Euro/Yen EURJPY= 120,53 120,36 +0,14% -1,16% Dlr/CHF CHF= 0,9436 0,9475 -0,41% -2,50% Euro/CHF EURCHF= 1,0686 1,0670 +0,15% -1,53% Stg/Dlr GBP= 1,2525 1,2461 +0,51% -5,54% Indice $ .DXY 96,5390 97,0390 -0,52% +0,38% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1766,54 1754,46 +0,69% +16,45% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,54 -0,57 FGBLc1 Bund 10 ans -0,41 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,67 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,08 +0,00 +32,73 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,72 +0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,19 +0,00 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 41,22 40,73 +0,49 +1,20% -32,66% CLc1 Brent LCOc1 43,59 43,08 +0,51 +1,18% -33,98% (Marc Angrand)

