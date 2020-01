Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les investisseurs rassurés par l'OMS et par les PMI Reuters • 24/01/2020 à 09:59









* L'indice Stoxx 600 gagne 1,22%, le CAC 40 1,4% * Pas d'urgence internationale liée au coronavirus pour l'OMS * Les PMI "flash" européens encourageants * Carrefour monte, Rémy Cointreau et Ericsson sanctionnés après leurs publications PARIS, 24 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes progressent vendredi matin et effacent leurs pertes de la veille, la décision de l'Organisation mondiale de la santé de ne pas décréter de situation d'urgence internationale liée à l'épidémie de coronavirus en Chine ayant apaisé momentanément la crainte d'une pandémie mondiale, tandis que les premiers résultats des enquêtes PMI suggèrent une amélioration de l'activité en Allemagne. À Paris, le CAC 40 .FCHI , qui avait fini sous les 6.000 points jeudi pour la première fois depuis le 31 décembre, gagne 1,4% à 6.055,58 vers 08h50 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 1,28% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,4%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 1,44%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,06% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,22%. Le coronavirus identifié à Wuhan, dans le centre de la Chine, a fait 25 morts et infecté 830 personnes dans tout le pays selon le dernier décompte publié par Pékin, mais aucun décès n'est survenu dans les autres pays (sept pour l'instant) où des cas ont été signalés. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a renoncé à déclarer une situation d'urgence de santé publique à l'échelle internationale. Les autorités chinoises, elles, continuent d'annoncer des mesures de restriction de la circulation pour tenter de limiter les risques d'extension de l'épidémie. En Europe, les résultats provisoires des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats suggèrent une amélioration de l'activité en Allemagne et un impact mesuré des grèves sur le sentiment des directeurs d'achats en France. VALEURS Carrefour CARR.PA gagne 5,23%, la plus forte hausse du CAC 40, au lendemain de l'annonce d'une accélération de la croissance de ses ventes au quatrième trimestre et d'une prévision de croissance du résultat opérationnel courant annuel. A Francfort, Bayer BAYGn.DE gagne 3,79% et tire le Dax après un article de presse évoquant un possible règlement amiable à dix milliards d'euros de plaintes visant le Roundup. A la baisse, Rémy Cointreau RCOP.PA cède 8,84%, le marché sanctionnant une baisse de 4,1% du chiffre d'affaires sur neuf mois et la suspension de ses objectifs pour l'exercice en cours et à moyen terme. Ericsson ERICb.ST perd près de 6%. Le groupe suédois d'équipements de réseaux de télécommunications a annoncé vendredi une forte hausse de son bénéfice d'exploitation ajusté au quatrième trimestre 2019 tout en expliquant que la période avait été affectée par le ralentissement de ses activités aux Etats-Unis. Ipsen IPN.PA chute de 20,63% après l'arrêt d'essais cliniques d'un traitement expérimental d'une maladie osseuse rare. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a terminé en hausse de 0,13% une séance hésitante entre les préoccupations liées au virus chinois et le soulagement procuré par Intel. Les indicateurs japonais du jour ont montré par ailleurs une atténuation de la contraction de l'activité dans le secteur manufacturier en janvier et une accélération de l'inflation en décembre, encore loin toutefois de l'objectif de la Banque du Japon . Sur l'ensemble de la semaine, le Nikkei affiche un recul de 0,89% après deux semaines de hausse. Les marchés de Chine continentale, de Hong Kong, de Taiwan et de Corée du Sud sont fermés en raison du nouvel an lunaire. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé et sans grande variation jeudi, au terme d'une séance au cours de laquelle elle aura eu du mal à suivre durablement une tendance au gré des informations sur la propagation d'un coronavirus en Chine et à la suite de résultats d'entreprise mitigés. L'indice Dow Jones .DJI a perdu 26,18 points (-0,09%) à 29.160,09, le Standard & Poor's 500 .SPX a gagné 3,79 points, soit 0,11%, à 3.325,54 et le Nasdaq Composite .IXIC a pris 18,71 points (0,20%) à 9.402,48 points, battant de peu son record de clôture. Intel INTC.O gagnait 7% dans les échanges hors séance après la clôture, les investisseurs saluant des prévisions 2020 supérieures aux attentes qui confortent le scénario d'une reprise du marché des semi-conducteurs. TAUX Conséquence du regain d'appétit pour les actifs à risque, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR remonte de plus d'un point de base à -0,29% après trois séances consécutives de baisse qui l'ont ramené jeudi sous -0,3%, au plus bas depuis mi-décembre. CHANGES L'euro reste proche du plus bas de sept semaines touché jeudi pendant la conférence de presse de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), marquée par un ton plus prudent qu'anticipé par la majorité des observateurs. La monnaie unique se traite autour de 1,1050 dollar EUR= contre 1,1036 au plus bas jeudi. PÉTROLE Les cours du brut sont en légère hausse après l'annonce d'une baisse des stocks aux Etats-Unis la semaine dernière, mais ils s'acheminent vers une baisse de près de 5% sur l'ensemble de la semaine, due principalement aux craintes d'un recul de la demande chinoise. Le Brent gagne 0,37% à 62,27 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI 0,43% à 55,83 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Indice PMI flash janvier 46,8 46,3 manufacturier Indice PMI flash des services 52,8 52,8 Indice PMI flash composite 51,2 50,9 GB 09h30 Indice PMI flash janvier 48,9 47,5 manufacturier Indice PMI flash des services 51,0 50,0 Indice PMI flash composite 50,6 49,3 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1659,95 +17,52 +1,07% +2,22% .FTEU3 Eurostoxx 50 3788,89 +52,04 +1,39% +1,17% .STOXX50E CAC 40 6052,39 +80,60 +1,35% +1,24% .FCHI Dax 30 13574,89 +186,47 +1,39% +2,46% .GDAXI FTSE .FTSE 7603,00 +95,33 +1,27% +0,80% SMI .SSMI 10868,48 +54,54 +0,50% +2,37% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 23827,18 +31,74 +0,13% +0,72% .N225 Topix .TOPX 1730,44 -0,06 -0,00% +0,53% Hong Kong Marché .HSI fermé Taiwan Marché .TWII fermé Séoul .KS11 Marché fermé Singapour 3240,02 +5,46 +0,17% +0,53% .STI Shanghaï Marché .SSEC fermé Sydney 7090,50 +2,50 +0,04% +6,08% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 29160,09 -26,18 -0,09% +2,18% .DJI S&P-500 3325,54 +3,79 +0,11% +2,93% .SPX Nasdaq 9402,48 +18,71 +0,20% +4,79% .IXIC Nasdaq 100 9216,98 +28,41 +0,31% +5,54% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1046 1,1052 -0,05% -1,46% EUR= Dlr/Yen 109,64 109,48 +0,15% +0,72% JPY= Euro/Yen 121,10 121,03 +0,06% -0,71% EURJPY= Dlr/CHF 0,9700 0,9687 +0,13% +0,24% CHF= Euro/CHF 1,0716 1,0711 +0,05% -1,24% EURCHF= Stg/Dlr 1,3128 1,3121 +0,05% -0,99% GBP= Indice $ 97,7060 97,6930 +0,01% +1,59% .DXY OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1557,55 1563,03 -0,35% +2,67% XAU= TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,71 -0,32 FGBLc1 Bund 10 ans -0,29 +0,02 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,60 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,04 +0,02 +24,90 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,76 +0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,53 +0,02 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger US 55,84 55,59 +0,25 +0,45% -8,77% CLc1 Brent LCOc1 62,26 62,04 +0,22 +0,35% -5,71% (Marc Angrand)

