Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les investisseurs peinent à mesurer l'impact de l'accord USA-Chine Reuters • 16/01/2020 à 13:12









* A Wall Street, des records de nouveau à portée de main * Les Bourses européennes plus hésitantes * La signature de l'accord USA-Chine ne répond pas à toutes les questions * Le risque de taxation de l'automobile européenne refait surface * Le compte rendu de la BCE et les ventes au détail US à surveiller PARIS, 16 janvier (Reuters) - Wall Street se dirige vers de nouveaux records dès l'ouverture jeudi mais les principales Bourses européennes reculent à mi-séance, les investisseurs semblant avoir du mal à évaluer avec précision les retombées de l'accord commercial signé la veille par les Etats-Unis et la Chine. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais préfigurent une progression de 0,3% environ pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's 500 .SPX , qui pourraient donc inscrire de nouveaux plus hauts historiques, et hausse de près de 0,4% pour le Nasdaq .IXIC . À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,11% à 6.025,88 points à 12h00 GMT alors qu'il prenait plus de 0,4% en début de séance. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,43% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,17%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,14%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,07% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,05%. L'indice mondial MSCI .MIWD00000PUS est quant à lui proche de l'équilibre, tout près du record inscrit mercredi. Si la signature de l'accord commercial de "phase 1" entre Washington et Pékin a rassuré les marchés, elle ne répond pas à toutes les interrogations sur ses retombées concrètes et sur l'issue des discussions entre les deux premières économies mondiales, qui risquent de se prolonger jusqu'à la fin de l'année. "Nous pensons que l'accord contribue à créer un climat favorable aux actifs à risque, notamment les actions des marchés émergents. Mais les investisseurs doivent aussi comprendre les limites de l'accord. Nous considérons donc l'accord comme un facteur d'apaisement partiel plutôt que comme la fin des tensions commerciales", résume dans une note Mark Haefele, directeur des investissements d'UBS Global Wealth Management. La perspective de l'ouverture la semaine prochaine du procès en destitution de Donald Trump à Washington constitue un élément supplémentaire incitant à la prudence. La séance à Wall Street sera animée par ailleurs par une série d'indicateurs économiques, dont les chiffres des ventes au détail de décembre. En Europe, les investisseurs étudieront le compte rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne (BCE), attendu à 12h30 GMT et qui pourrait fournir des indications sur les débats du premier Conseil des gouverneurs présidé par Christine Lagarde. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE La plus forte baisse sectorielle en Europe est pour l'automobile, dont l'indice Stoxx .SXAP cède 1,54% en raison notamment des craintes de voir Donald Trump taxer les importations de voiture aux Etats-Unis . Le repli n'épargne aucun des grands acteurs du secteur: Volkswagen VOWG_p.DE perd 2%, BMW BMWG.DE 1,99%, Renault RENA.PA 1,85%, Valeo VLOF.PA 2,65%. Le recul le plus marqué du Stoxx 600 est pour l'éditeur britannique Pearson PSON.L , dont le cours chute de 6,53%, au plus bas depuis 2008, après la révision à la baisse de son objectif de bénéfice d'exploitation. A la hausse, le compartiment des services aux collectivités ("utilities") .SX6P (+0,41%) est tiré entre autres par l'allemand RWE RWEG.DE , qui prend 1,94% après l'annonce par Berlin d'un plan d'indemnisation d'environ 40 milliards d'euros pour les régions, les entreprises et les salariés touchés par la sortie annoncée du charbon d'ici 2038. A Paris, Alstom ALSO.PA gagne 0,32% bien que le groupe ait réduit ses prévisions de croissance et de rentabilité pour l'exercice en cours. JPMorgan a relevé son objectif de cours, jugeant les perspectives du secteur et du groupe toujours porteuses. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR est pratiquement inchangé à 1,7847% dans l'attente des indicateurs américains du jour. Dans la zone euro, l'heure est à la pause sur le marché obligataire, les rendements de référence évoluant un peu en dessous des récents pics de deux semaines, à -0,217% pour le Bund allemand à dix ans et 0,041% pour l'OAT française de même échéance. CHANGES Les écarts restent faibles sur le marché des devises après les récents plus hauts: le dollar recule de 0,06% face à un panier de référence .DXY et l'euro oscille autour de 1,1160 EUR= , tout près du plus haut de la semaine inscrit mercredi à 1,1163. Le yen, considéré comme un bon baromètre de l'appréciation du risque par les cambistes, recule face à l'euro et au dollar. JPY= EURJPY= Le yuan chinois, l'une des monnaies les plus sensibles aux tensions commerciales, s'apprécie face au billet vert à 6,8820, non loin du pic de six mois atteint mardi à 6,8662 CNY=CFXS . PÉTROLE Le marché pétrolier monte, soulagé par la signature de l'accord USA-Chine, qui doit favoriser les importations chinoises d'hydrocarbures. Sa progression est cependant limitée par les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui voit la production mondiale dépasser la demande et juge le marché à l'abri d'un choc géopolitique. Le Brent gagne 0,39% à 64,25 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,19% à 57,92 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 JANVIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 11 216.000 214.000 janvier Indice d'activité "Philly janvier 3,8 0,3 Fed" Ventes au détail décembre +0,3% +0,2% - hors automobiles +0,5% +0,1% 15h00 Indice NAHB du marché janvier 75 76 immobilier LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 29110,0 +81,00 +0,28% 1YMc1 0 S&P-500 3304,50 +10,75 +0,33% ESc1 Nasdaq-100 9097,50 +37,50 +0,41% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 29030,2 +90,55 +0,31% +1,72% .DJI 2 S&P-500 3289,29 +6,14 +0,19% +1,81% .SPX Nasdaq 9258,70 +7,37 +0,08% +3,19% .IXIC Nasdaq 100 9035,67 +2,25 +0,02% +3,46% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1639,62 -1,29 -0,08% +0,96% .FTEU3 Eurostoxx 50 3764,12 -4,84 -0,13% +0,51% .STOXX50E CAC 40 6026,11 -6,50 -0,11% +0,80% .FCHI Dax 30 13411,5 -20,74 -0,15% +1,23% .GDAXI 6 FTSE .FTSE 7611,23 -31,57 -0,41% +0,91% SMI .SSMI 10663,4 -7,32 -0,07% +0,44% 2 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1158 1,1149 +0,08% -0,46% EUR= Dlr/Yen 109,96 109,88 +0,07% +1,01% JPY= Euro/Yen 122,71 122,52 +0,16% +0,62% EURJPY= Dlr/CHF 0,9627 0,9641 -0,15% -0,53% CHF= Euro/CHF 1,0743 1,0748 -0,05% -1,00% EURCHF= Stg/Dlr 1,3059 1,3036 +0,18% -1,51% GBP= Indice $ 97,1640 97,2290 -0,07% +1,03% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 171,670 +0,2100 FGBLc1 0 Bund 10 ans -0,2160 -0,0090 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,5960 -0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0410 -0,0080 +25,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,7847 -0,0030 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,5617 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD nt Brut léger US 57,90 57,81 +0,09 +0,16% -5,41% CLc1 Brent LCOc1 64,26 64,00 +0,26 +0,41% -2,68% (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.