Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les investisseurs craignent une reprise lente et une pandémie longue Reuters • 14/05/2020 à 10:16









* L'indice européen Stoxx 600 perd 1,42%, le CAC 40 à Paris 1,64% * Les déclarations de Powell et de l'OMS plombent le sentiment de marché * Bouygues recule après ses résultats, Euronext brille * Les inscriptions au chômage aux USA, principal rendez-vous du jour par Marc Angrand PARIS, 14 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes poursuivent leur repli en début de séance jeudi face à la double perspective d'une reprise économique plus lente qu'anticipé et d'une pandémie de coronavirus plus difficile que prévu à endiguer. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 1,64% à 4.271,82 points après une heure d'échanges, en baisse pour la quatrième séance d'affilée et au plus bas depuis le 6 avril. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 1,4% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 1,42%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 1,63%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,9% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,42%, au plus bas depuis dix jours. Si le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a promis mercredi que la Fed amplifierait encore son soutien à l'économie en cas de besoin (tout en excluant des taux négatifs), les marchés ont surtout retenu de son intervention l'évocation du risque d'une reprise plus lente et donc plus longue qu'anticipé initialement. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a par la suite porté un nouveau coup au moral des investisseurs en soulignant que le coronavirus SARS-CoV-2 pourrait ne jamais totalement disparaître. Ce risque s'ajoute à celui, plus immédiat, d'une nouvelle vague de contaminations dans les pays ayant récemment levé une partie des mesures de confinement prises pour freiner la pandémie. La séance sera par ailleurs animée par les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, attendues en baisse mais toujours à un niveau historiquement élevé puisque le consensus Reuters les donne à 2,5 millions. VALEURS La baisse touche une nouvelle fois tous les secteurs de la cote et les replis les plus marqués affectent les compartiments les plus vulnérables à une remise en cause du scénario initial de reprise: l'indice Stoxx européen de l'automobile .SXAP perd 2,17%, celui des transports et du tourisme .SXTP 1,79%, celui de l'énergie .SXEP 1,95%. A Paris, toutes les valeurs du CAC 40 évoluent dans le rouge et parmi les baisses les plus marquées, le groupe parapétrolier TechnipFMC FTI.PA cède 4,93% et le sidérurgiste ArcelorMittal MT.AS 4,83%. PSA PEUP.PA et Fiat Chrysler FCHA.MI cèdent respectivement 3,4% et 0,87% après avoir renoncé à un dividende ordinaire. Dans l'actualité des résultats, Bouygues BOUY.PA perd 4,24% après avoir creusé sa perte d'exploitation au premier trimestre et renoncé à des prévisions pour le reste de l'année tandis qu'EDF EDF.PA prend 2,42% après le repli limité de son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année. Euronext ENX.PA se distingue avec un bond de 4,46%, la meilleure performance du SBF 120 .SBF120 après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. EN ASIE A Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a fini la journée sur un repli de 1,74% dans le sillage de Wall Street et après l'avertissement de l'OMS. Sony 6758.T (-3,89%) a en outre été sanctionné après avoir dit tabler sur une chute de 30% de son bénéfice d'exploitation sur l'exercice en cours. En Chine, le SSE Composite de Shanghaï .SSEC a perdu 0,96% dans l'attente de nouvelles mesures de soutien à l'économie après une tribune du ministre des Finances, Liu Kun, dans le Quotidien du Peuple soulignant la nécessité d'une politique budgétaire "plus active" afin de "contrer la pression à la baisse sur l'économie". A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent pour l'instant une ouverture incertaine après le repli marqué subi mercredi, lié aux propos prudents de Jerome Powell. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 2,17% à 23.247,97 points et le S&P 500 .SPX a perdu 1,75%, à 2.820 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 1,55% à 8.863,17 points. TAUX Les rendements obligataires de référence poursuivent leur baisse, un mouvement alimenté par le regain d'aversion au risque des investisseurs. Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, cède près de deux points de base à -0,543% et son équivalent américain trois points à 0,6202%. CHANGES Le dollar reste soutenu par son statut de valeur refuge et par le rejet mercredi par Jerome Powell de l'éventualité d'un recours de la Fed à des taux d'intérêt négatifs. L'indice mesurant les fluctuations du billet vert face à un panier de référence .DXY (+0,05%) se traite non loin de son récent pic de trois semaines, et l'euro revient sous 1,0810 EUR= . PÉTROLE Le marché pétrolier reste orienté à la hausse au lendemain de l'annonce d'une baisse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis. Le Brent gagne 1,88% à 29,74 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 2,17% à 25,84 dollars le baril CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Inflation IPCH (définitif) avril +0,4% +0,4%* - sur un an +0,8% +0,8%* USA 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 2,5 millions 3,169 9 mai millions * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1295,15 -11,15 -0,85% -20,25% .FTEU3 Eurostoxx 50 2767,98 -42,57 -1,51% -26,09% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4277,36 -67,59 -1,56% -28,45% Dax 30 .GDAXI 10408,26 -134,40 -1,27% -21,44% FTSE .FTSE 5823,26 -80,79 -1,37% -22,79% SMI .SSMI 9568,29 -63,33 -0,66% -9,88% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 19914,78 -352,27 -1,74% -15,82% .N225 Topix .TOPX 1446,55 -28,14 -1,91% -15,96% Hong Kong 23870,96 -309,34 -1,28% -15,32% .HSI Taiwan .TWII 10780,88 -157,39 -1,44% -10,14% Séoul .KS11 1924,96 -15,46 -0,80% -12,41% Singapour 2529,47 -42,54 -1,65% -21,51% .STI Shanghaï 2870,34 -27,71 -0,96% -5,89% .SSEC Sydney .AXJO 5328,70 -93,20 -1,72% -20,28% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 23247,97 -516,81 -2,17% -18,54% .DJI S&P-500 .SPX 2820,00 -50,12 -1,75% -12,71% Nasdaq .IXIC 8863,17 -139,38 -1,55% -1,22% Nasdaq 100 9000,08 -112,37 -1,23% +3,06% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0803 1,0816 -0,12% -3,63% Dlr/Yen JPY= 106,85 107,02 -0,16% -1,85% Euro/Yen 115,47 115,77 -0,26% -5,31% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9731 0,9719 +0,12% +0,55% Euro/CHF 1,0514 1,0517 -0,03% -3,11% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2190 1,2229 -0,32% -8,06% Indice $ .DXY 100,2580 100,2420 +0,02% +4,25% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1714,18 1715,29 -0,06% +13,00% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 173,92 +0,29 FGBLc1 Bund 10 ans -0,55 -0,02 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,75 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,05 -0,01 +49,20 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,62 -0,03 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,16 -0,00 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 25,86 25,29 +0,57 +2,25% -57,75% CLc1 Brent LCOc1 29,83 29,19 +0,64 +2,19% -54,82% (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.