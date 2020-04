Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les indices européens signent leur meilleure semaine depuis 2011 Reuters • 09/04/2020 à 18:07









* Le Stoxx 600 a gagné 1,57% sur la journée, le CAC 40 à Paris 1,44% * Le Stoxx a pris 7,36% sur la semaine, le CAC 8,48% * La Fed a dévoilé son nouveau plan d'action * Progrès en vue à l'Eurogroupe et à l'Opep+ PARIS, 9 avril (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini en nette hausse jeudi pour enregistrer leur meilleure performance hebdomadaire depuis plus de huit ans après la présentation par la Réserve fédérale d'un nouveau plan de soutien et des déclarations encourageantes tant sur les discussions à l'Eurogroupe que sur les pourparlers en cours entre grands producteurs de pétrole. À Paris, le CAC 40 .FCHI affiche en clôture une progression de 1,44% (64,1 points) à 4.506,85 points. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a gagné 2,81% et à Francfort, le Dax .GDAXI a progressé de 2,24%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a pris 1,46%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 1,22% et le Stoxx 600 .STOXX 1,57%. Après une ouverture positive, ce dernier était pourtant revenu à l'équilibre à la mi-journée tandis que le CAC 40 passait en territoire négatif. Mais les marchés ont trouvé un nouvel élan dans l'annonce par la Fed de mesures de garanties et d'achats de titres dont le montant total pourrait atteindre 2.300 milliards de dollars. "La Fed va acheter de la dette plus risquée et cela pourrait permettre de prolonger un peu le rebond en V actuel" commente Edward Moya, analyste senior d'OANDA. "Les vendeurs à découvert vont rester prudent avant de braver les dernières annonces fracassantes de la Fed." Parallèlement, les discussions entre ministres des Finances de la zone euro sur un nouveau mécanisme de solidarité semblent enfin sortir de l'impasse après deux jours de blocage. De même, les pourparlers entre les pays de l'Opep et leurs alliés en vue d'une réduction massive de leurs pompages semblaient se diriger vers une issue favorable à une remontée des cours. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street était elle aussi bien orientée: le Dow Jones .DJI avançait de 2,1%, le Standard & Poor's 500 de 1,94% et le Nasdaq Composite .IXIC de 0,44%. Les marchés européens et américains seront fermés vendredi avant le week-end de Pâques; Wall Street rouvrira lundi, les places européennes mardi seulement. La semaine se solde donc par une hausse de 8,48% pour le CAC 40 et de 7,36% pour le Stoxx 600, leur meilleure performance hebdomadaire depuis décembre 2011. Quant au Dax, il a pris 10,9% en quatre séances et affiche sa plus forte progression en une semaine depuis novembre 2008. VALEURS Tous les grands secteurs de la cote européenne ont fini la journée dans le vert, les plus fortes hausses étant pour ceux des transports et du tourisme .SXTP (+4,54%), de l'immobilier .SX86P (+3,13%) et de la construction .SXOP (+3,10%). A Paris, la meilleure performance du CAC 40 est pour Sodexo EXHO.PA , qui a bondi de 12,9% après ses résultats semestriels, devant Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS (+9,59%) et Safran SAF.PA (+6,16%). Renault RENA.PA a sous-performé le marché avec un gain limité à 0,82%. Standard & Poor's a baissé la note du groupe à BB-, en catégorie spéculative ("junk"), et le conseil d'administration a, selon les informations de Reuters, renoncé au dividende. LES INDICATEURS DU JOUR Aux Etats-Unis, les inscriptions au chômage ont diminué moins qu'attendu lors de la semaine au 4 avril à 6,6 millions et elles restent proches de leurs plus hauts niveaux historiques. Quant au moral des ménages américains, il s'est fortement dégradé depuis le début du mois selon les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'université du Michigan, dont l'indice est tombé à 71,0, au plus bas depuis 2011. CHANGES Le dollar recule face aux autres grandes devises après le lancement du nouveau programme de soutien de la Fed: l'indice mesurant ses variations face à un panier de devises de référence .DXY cède 0,57%, au plus bas depuis une semaine. L'euro profite au contraire des signes de progrès dans les discussions de l'Eurogroupe: il s'apprécie de 0,75% face au billet vert à 1,0937 EUR= . TAUX Sur les marchés obligataires, les rendements de référence de la zone euro ont fini en baisse, à -0,348% pour le Bund allemand à dix ans et 0,109% pour son équivalent français. La baisse a été plus marquée pour les rendements italiens, de l'ordre de six points pour le dix ans IT10YT=RR à 1,60%, après les signes de progrès dans les discussions à l'Eurogroupe. Le dix ans américain, lui, recule de 2,4 points à 0,739% US10YT=RR . PÉTROLE Le marché pétrolier réduit ses gains après avoir pris jusqu'à plus de 10% en profitant des espoirs d'accord entre pays de l'"Opep+" pour réduire leur production et réduire ainsi le déséquilibre entre l'offre et la demande. Le Brent gagne 1,34% à 33,28 dollars le baril LCOc1 après être monté à 36,40 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,87% à 25,56 dollars après un pic à 28,36 CLc1 . LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1298,54 +15,59 +1,22% -20,04% .FTEU3 Eurostoxx 50 2892,79 +41,52 +1,46% -22,76% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4506,85 +64,10 +1,44% -24,61% Dax 30 .GDAXI 10564,74 +231,85 +2,24% -20,26% FTSE .FTSE 5837,09 +159,36 +2,81% -22,61% SMI .SSMI 9452,83 +20,44 +0,22% -10,96% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 23857,69 +424,12 +1,81% -16,40% S&P-500 .SPX 2797,52 +47,54 +1,73% -13,41% Nasdaq .IXIC 8147,12 +56,21 +0,69% -9,20% Nasdaq 100 .NDX 8240,30 +10,75 +0,13% -5,64% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0935 1,0856 +0,73% -2,44% Dlr/Yen JPY= 108,38 108,81 -0,40% -0,44% Euro/Yen EURJPY= 118,52 118,14 +0,32% -2,81% Dlr/CHF CHF= 0,9654 0,9717 -0,65% -0,24% Euro/CHF EURCHF= 1,0558 1,0551 +0,07% -2,69% Stg/Dlr GBP= 1,2457 1,2385 +0,58% -6,05% Indice $ .DXY 99,5570 100,1190 -0,56% +3,52% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1678,84 1645,77 +2,01% +10,67% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 170,90 +0,44 FGBLc1 Bund 10 ans -0,34 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,64 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,10 -0,01 +44,60 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,73 -0,04 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,21 -0,04 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 25,30 25,09 +0,21 +0,84% -58,67% CLc1 Brent LCOc1 33,05 32,84 +0,21 +0,64% -49,95% (Marc Angrand)

