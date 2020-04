Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les espoirs sur le coronavirus favorisent la hausse des actions Reuters • 09/04/2020 à 11:33









(Crédits photo : Unsplash - Franck Busch ) .FCHI gagne 1,57% à 4.512,26 points vers 08h15 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 2,04% et à Londres, le FTSE .FTSE monte de 1,89%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E s'adjuge 1,43%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 1,29% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,49%. Après une clôture en ordre dispersé, l'Europe se relance avant le long week-end de Pâques (les marchés seront fermés vendredi et lundi), privilégiant les annonces encourageantes sur le coronavirus. Le Stoxx 600 affiche pour l'instant une hausse de plus de 7% sur la semaine. "Les investisseurs gardent espoir du fait d'un discours positif de la part de l'administration américaine et d'un nouveau calcul mettant en évidence une baisse importante des perspectives du nombre de décès aux Etats-Unis à environ 60.000, contre une anticipation de 100.000 à 240.000 auparavant", résume Vincent Boy chez IG France. Tout n'est pourtant pas réjouissant sur le front sanitaire: l'Etat de New York a enregistré un nouveau record quotidien avec 779 morts et en Italie, le nombre de morts a certes baissé mais pas celui du nombre de cas. En France, le confinement sera prolongé au-delà du 15 avril, a annoncé l'Elysée mercredi soir. Alors que les élus démocrates au Congrès ont déclaré qu'ils soutiendraient l'administration Trump pour débloquer un nouveau plan d'aide de 250 milliards de dollars pour les petites entreprises, l'Europe peine à s'accorder. Les discussions de l'Eurogroupe reprendront à 15h00 GMT pour tenter de trouver un accord sur l'adoption d'un paquet de mesures représentant plus de 500 milliards d'euros. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a fait valoir que les "coronabonds", des instruments de dette mutualisée loin de faire l'unanimité en Europe, n'étaient pas la seule option sur la table pour amortir le choc économique. Elle a par ailleurs écarté l'idée d'une annulation globale des dettes contractées par les Etats de la zone euro face à la pandémie. Les "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE seront publiées à 11h30 GMT. Toujours dans l'actualité monétaire, les investisseurs suivront à 14h00 GMT une intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale (Fed), à l'invitation de la Brookings Institution, qui pourrait donner des éclaircissements sur la réponse apportée à la crise. Le compte-rendu des deux réunions extraordinaires de la Fed en mars a montré que ses responsables étaient alors de plus en plus inquiets de la rapidité avec laquelle l'épidémie affectait l'économie américaine et perturbait les marchés financiers, ce qui les a incités à décider une "action vigoureuse". La séance sera aussi animée par un autre-rendez important, macroéconomique celui-ci, la publication aux Etats-Unis du chiffre hebdomadaire des inscriptions au chômage. Le consensus Reuters table sur 5,25 millions. "Les marchés savent déjà que l'économie est frappée par des chocs extraordinaires", a déclaré Tohru Sasaki chez JPMorgan. "Même si le nombre augmente, cela surprendra probablement peu de gens tandis qu'une meilleure lecture pourrait renforcer la perception que le pire pourrait être passé." PÉTROLE Le marché pétrolier monte, anticipant un accord sur la réduction de la production mondiale par l'Opep et ses alliés lors de la réunion prévue dans la journée. "Nous attendons [cette réunion] avec impatience. Je pense qu'il y aura un accord, ce qui apportera un peu de joie à court terme. Ensuite, l'attention de tout le monde se reportera sur les fondamentaux, qui sont épouvantables", a déclaré Lachlan Shaw, responsable de la recherche sur les matières premières chez National Australia Bank. Le Brent gagne 3,23% à 33,90 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 5,18% à 26,39 dollars CLc1 . VALEURS L'appétit pour le risque profite à tous les secteurs européens, à commencer par celui des transports et des loisirs .SXTP qui gagne 5,14%, devant celui de l'assurance .SXIP (2,55%) et des banques .SX7P (2,12%). A Paris, Sodexo EXHO.PA enregistre la plus forte hausse du CAC après avoir publié une hausse de 3,2% de son chiffre d'affaires semestriel. Le groupe français de services et de restauration a toutefois annoncé que son chiffre d'affaires au deuxième semestre serait impacté par la crise sanitaire. La hausse des cours du brut profite aux groupes de services pétroliers TechnipFMC (5,95%) et CGG GEPH.PA (6,33%). WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette hausse mercredi, les investisseurs percevant des signes d'espoir dans l'évolution de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis. .NFR La tendance a aussi été soutenue par l'annonce par Bernie Sanders de la fin de sa campagne pour l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre, qui a notamment profité au secteur de l'assurance santé. Le Dow Jones .DJI a gagné 3,44%, le S&P-500 .SPX , plus large et principale référence des investisseurs, a pris 3,41% et le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a avancé de 2,58%. Les futures sur ces trois indices suggèrent pour l'instant une ouverture en hausse. EN ASIE Au Japon, le Nikkei .N225 a cédé 0,04%, les investisseurs ayant fait preuve de prudence quant à l'évolution de la pandémie. Le pays a enregistré mercredi 503 nouveaux cas de contamination au coronavirus, un record. Une incertitude "extrêmement élevée" entoure les perspectives de l'économie japonaise, a déclaré par ailleurs le gouverneur de la Banque du Japon, soulignant que la banque centrale était prête à prendre des mesures de soutien supplémentaires afin d'éviter une récession profonde. Les principaux indices chinois sont quant à eux en hausse: le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale et l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC ont gagné respectivement 0,33% et 0,37%. TAUX Après trois séances de hausse, le rendement des Treasuries à dix ans recule légèrement à 0,7508%. US10YT=RR Sur le marché européen, celui des titres allemands à dix ans se stabilise autour de -0,303%. DE10YT=RR CHANGES Le dollar est en légère baisse face à un panier de devises internationales, dont l'euro qui prend 0,15% à 1,0869 dollar. .DXY , EUR= PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 AVRIL : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 5.250.000 6.648.000 4 avril 14h00 Indice de confiance du avril 75,0 89,1 Michigan (1re estim.) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1299,46 +16,51 +1,29% -19,98% .FTEU3 Eurostoxx 50 2883,11 +31,84 +1,12% -23,02% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4497,02 +54,27 +1,22% -24,77% Dax 30 .GDAXI 10512,10 +179,21 +1,73% -20,66% FTSE .FTSE 5787,05 +109,32 +1,93% -23,27% SMI .SSMI 9486,08 +53,69 +0,57% -10,65% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 19345,77 -7,47 -0,04% -18,22% .N225 Topix .TOPX 1416,98 -8,49 -0,60% -17,68% Hong Kong 24300,33 +329,96 +1,38% -13,80% .HSI Taiwan .TWII 10119,43 -18,04 -0,18% -15,65% Séoul .KS11 1836,21 +29,07 +1,61% -16,45% Singapour 2570,32 +30,88 +1,22% -20,25% .STI Shanghaï 2825,90 +10,53 +0,37% -7,35% .SSEC Sydney .AXJO 5387,30 +180,40 +3,46% -19,40% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 23433,57 +779,71 +3,44% -17,89% .DJI S&P-500 .SPX 2749,98 +90,57 +3,41% -14,88% Nasdaq .IXIC 8090,90 +203,64 +2,58% -9,83% Nasdaq 100 8229,54 +180,23 +2,24% -5,77% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0872 1,0856 +0,15% -3,02% Dlr/Yen JPY= 108,88 108,81 +0,06% +0,02% Euro/Yen 118,39 118,14 +0,21% -2,92% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9705 0,9717 -0,12% +0,28% Euro/CHF 1,0553 1,0551 +0,02% -2,76% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2396 1,2385 +0,09% -6,51% Indice $ .DXY 100,0790 100,1190 -0,04% +4,06% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1656,29 1645,77 +0,64% #VALUE! TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 170,38 -0,08 FGBLc1 Bund 10 ans -0,31 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,62 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,16 -0,01 +46,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,74 -0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,25 -0,01 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 26,40 25,09 +1,31 +5,22% #VALUE! CLc1 Brent LCOc1 34,06 32,84 +1,22 +3,71% #VALUE! (Edité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.