POINT MARCHÉS-Les espoirs sur le coronavirus continuent de faire vivre le rebond

* Les futures de Wall Street en nette hausse * L'optimisme sur la pandémie domine toujours * La réunion de l'Eurogroupe suscite beaucoup d'attentes * Les espoirs d'un accord sur la production pétrolière jouent aussi par Laetitia Volga PARIS, 7 avril (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir en hausse mardi et les Bourses européennes poursuivent sur leur lancée de la veille à mi-séance, soutenues par les espoirs d'une amélioration de l'évolution de la pandémie de coronavirus et la perspective de nouvelles mesures de relance face à la crise. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 3% à 4%. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 3,24% à 4.486,97 points vers 11h15 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 4,12% et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 2,94%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 2,52%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 3,34% et le Stoxx 600 .STOXX de 2,89%. Bien que les nouvelles soient un peu moins positives que la veille sur le front sanitaire, avec notamment une hausse des décès en Italie et en Espagne, les investisseurs s'accrochent à l'espoir de voir s'amorcer une phase de stabilisation de la pandémie. "En outre, les investisseurs du monde entier ont toujours à l'esprit la réponse monétaire mondiale sans précédent à cette crise et savent qu'elle pourrait soutenir de manière significative un rally prolongé si le virus commence à être maîtrisé dans la plupart des économies touchées", a déclaré Pierre Veyret chez ActivTrades. En effet, les annonces de soutien économique se poursuivent face à la crise. Le Premier ministre japonais a ainsi présenté un plan de soutien à l'activité de 108.000 milliards de yens (914 milliards d'euros), soit environ 20% de la production annuelle de richesse de la troisième économie mondiale. Les ministres des Finances de l'Eurogroupe, qui doivent se retrouver par téléconférence à partir de 13h00 GMT, tenteront quant à eux de s'accorder sur un paquet de mesures représentant plus de 500 milliards d'euros pour combattre les répercussions de l'épidémie. Le débat ultra-sensible sur les "coronabonds" devrait être évité mais la réunion pourrait aboutir à des avancées sur la mobilisation du Mécanisme européen de stabilité (MES) et de la Banque européenne d'investissement (BEI). LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE La quasi-totalité des grands secteurs de la cote européenne bénéficient du regain d'appétit des investisseurs pour les actifs risqués: celui des transports et du tourisme .SXTP gagne 8,9%, devant ceux de l'automobile .SXAP (+6%) et de l'assurance .SXIP (+5,67%). Les groupes aéronautiques Safran SAF.PA et Airbus AIR.PA gagnent respectivement 9,29% et 9,40%, ArcelorMittal MT.AS plus de 11%, Unibail Rodamco Westfield URW.AS plus de 17%. Europcar EUCAR.PA bondit de 15,68%, surperformant nettement l'indice SBF120 .SBF120 (+3,32%). D'après Le Monde, l'Etat français s'active pour sauver le loueur automobile, menacé par la chute de ses activités provoquée par le coronavirus, et un accord est proche avec Eurazeo EURA.PA , son premier actionnaire, et des banques. TAUX Le rebond des actions détourne les investisseurs du marché obligataire où les rendements des emprunts d'Etat sont en nette hausse : celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR prend sept points de base à -0,366% et son équivalent américain US10YT=RR plus de sept points à 0,7502%, au plus haut depuis le 27 mars. CHANGES Le dollar, soutenu ces derniers jours par son statut de valeur refuge face aux craintes sur le virus, recule. L'indice mesurant son évolution face à un panier de devises internationales perd 0,54%. .DXY L'euro gagne près de 0,8%, remontant à 1,0878 dollar, après être tombé lundi à 1,0766, au plus bas depuis le 25 mars. La livre prend 0,7% contre le dollar GBP= après avoir brièvement reculé dans les premiers échanges à la suite du transfert du premier ministre britannique dans une unité de soins intensifs. PÉTROLE Le marché pétrolier rebondit, profitant de l'espoir d'un accord sur la réduction de l'offre par les principaux pays producteurs, dont l'Arabie saoudite et la Russie. Le Brent gagne 2,48% à 33,87 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend environ 3% pour se rapprocher de 27 dollars CLc1 . AUCUN INDICATEUR MAJEUR À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 1YMc1 23302,00 +814,00 +3,62% S&P-500 ESc1 2733,00 +88,50 +3,35% Nasdaq-100 NQc1 8277,25 +247,50 +3,08% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 22679,99 +1627,46 +7,73% -20,53% S&P-500 .SPX 2663,68 +175,03 +7,03% -17,55% Nasdaq .IXIC 7913,24 +540,16 +7,33% -11,81% Nasdaq 100 .NDX 8081,66 +553,55 +7,35% -7,46% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1294,86 +31,84 +2,52% -20,27% .FTEU3 Eurostoxx 50 2888,51 +92,54 +3,31% -22,87% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4486,97 +140,83 +3,24% -24,94% Dax 30 .GDAXI 10490,24 +415,07 +4,12% -20,82% FTSE .FTSE 5746,50 +164,11 +2,94% -23,81% SMI .SSMI 9610,28 +147,94 +1,56% -9,48% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0876 1,0791 +0,79% -2,98% Dlr/Yen JPY= 109,08 109,20 -0,11% +0,20% Euro/Yen EURJPY= 118,66 117,85 +0,69% -2,70% Dlr/CHF CHF= 0,9729 0,9786 -0,58% +0,53% Euro/CHF EURCHF= 1,0581 1,0560 +0,20% -2,50% Stg/Dlr GBP= 1,2301 1,2229 +0,59% -7,23% Indice $ .DXY 100,1430 100,6850 -0,54% +4,13% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 171,0900 -0,7300 FGBLc1 Bund 10 ans -0,3650 +0,0710 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6350 +0,0240 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,1080 +0,0330 +47,30 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7502 +0,0720 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,2937 +0,0260 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 26,90 26,08 +0,82 +3,14% -56,05% CLc1 Brent LCOc1 33,87 33,05 +0,82 +2,48% -48,71% (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

