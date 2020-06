Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les espoirs de reprise économique profitent toujours aux actions Reuters • 17/06/2020 à 13:48









* L'indice Stoxx 600 gagne 1,18%, le CAC 40 repasse les 5.000 points * Les futures de Wall Street dans le vert * Le redressement économique l'emporte sur les craintes géopolitique et sanitaire par Laetitia Volga PARIS, 17 juin (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse mercredi et les Bourses européennes poursuivent à mi-séance le mouvement de hausse observé la veille, l'optimisme quant à l'amélioration de la conjoncture économique maintenant au second plan les inquiétudes sur la pandémie et les tensions diplomatiques. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,7% pour le Dow Jones et d'environ 0,6% pour le Nasdaq et le S&P-500. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 1,18% à 5.010,88 vers 11h35 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,66% et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 0,59%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 est en hausse de 0,84%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,91% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,84%. Les actions se sont redressées mardi, aidées par le rebond historique des ventes au détail aux Etats-Unis, le nouveau coup de pouce de la Réserve fédérale à l'économie et la perspective d'un soutien massif de l'administration américaine au secteur des infrastructures. Les résultats concluants d'un essai clinique sur le dexaméthasone, un corticoïde bon marché réduisant la mortalité des patients atteints du Covid-19, ont également été salués par les marchés. Cette nouvelle lueur d'espoir sur le plan thérapeutique vient à point nommé alors que la propagation du coronavirus reste un facteur d'inquiétude. Pékin a annulé une grande partie de ses liaisons aériennes avec le reste de la Chine après l'apparition de nouveaux cas de contamination au cours de la semaine écoulée dans la capitale et aux Etats-Unis, le nombre de nouveaux cas a atteint mardi un niveau record dans six Etats. Les investisseurs continuent par ailleurs de surveiller l'évolution de la situation à la frontière entre Corée du Nord et Corée du Sud, ainsi qu'à la frontière sino-indienne au lendemain d'un accrochage qui a fait 20 morts côté indien. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE La hausse des marchés profite à une majorité des secteurs en Europe comme ceux de l'immobilier .SX86P en hausse de 1,53%, de la santé .SXDP (+1,05%) ou de la distribution .SXRP (+1,09%). L'indice Stoxx de l'automobile .SXAP perd 0,1%, les ventes de voitures en Europe ayant subi en mai une nouvelle chute malgré le déconfinement progressif dans plusieurs pays. Renault RENA.PA , Continental CONG.DE et Valeo VLOF.PA lâchent entre 0,66% et 2,82%. Lanterne rouge du CAC 40, TechnipFMC FTI.PA abandonne 2,41% avec le recul des cours du brut. A la Bourse de Londres, Kingfisher KGF.L , propriétaire de Castorama entre autres, prend 6,54% après un bond de 21,8% sur un an de ses ventes sur le trimestre à mi-juin et le groupe de mode en ligne Boohoo BOOH.L gagne 9,07% après des prévisions annuelles supérieures aux attentes. TAUX Les rendements de référence de la zone euro sont en hausse de près de deux points de base, un mouvement logique face à la progression des actions et qu'accentue d'importantes adjudications en Allemagne "relativement bien accueillies" d'après un analyste de Mizuho. Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR évolue autour de -0,4% et son équivalent français remonte à -0,0258% FR10YT=RR . Le dix ans américain, à 0,7562% US10YT=RR , conserve quant à lui ses gains de mardi en réaction aux chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis. CHANGES L'"indice dollar", qui mesure ses fluctuations face à un panier de devises de référence .DXY , prend 0,1% au lendemain d'une progression de 0,26% et l'euro recule de 0,13% à 1,1248 dollar EUR= . PÉTROLE Les cours du brut sont en repli avec les craintes entourant l'évolution de la pandémie: le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 perd 1,72% à 37,72 dollars et le Brent LCOc1 cède 1,42% à 40,38 dollars. AUCUN INDICATEUR AMÉRICAIN MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 1YMc1 26496,00 +176,00 +0,67% S&P-500 ESc1 3148,75 +20,00 +0,64% Nasdaq-100 NQc1 10028,25 +55,75 +0,56% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 26289,98 +526,82 +2,04% -7,88% S&P-500 .SPX 3124,74 +58,15 +1,90% -3,28% Nasdaq .IXIC 9895,87 +169,84 +1,75% +10,29% Nasdaq 100 .NDX 9949,37 +172,48 +1,76% +13,93% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1429,11 +11,94 +0,84% -12,00% .FTEU3 Eurostoxx 50 3272,63 +29,98 +0,92% -12,62% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5011,08 +58,62 +1,18% -16,18% Dax 30 .GDAXI 12398,79 +83,13 +0,67% -6,42% FTSE .FTSE 6280,58 +37,79 +0,61% -16,73% SMI .SSMI 10158,22 +123,93 +1,24% -4,32% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1248 1,1263 -0,13% +0,34% Dlr/Yen JPY= 107,34 107,32 +0,02% -1,40% Euro/Yen EURJPY= 120,73 120,85 -0,10% -1,00% Dlr/CHF CHF= 0,9488 0,9511 -0,24% -1,96% Euro/CHF EURCHF= 1,0674 1,0712 -0,35% -1,64% Stg/Dlr GBP= 1,2571 1,2574 -0,02% -5,19% Indice $ .DXY 97,0600 96,9580 +0,11% +0,92% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 174,9700 -0,4300 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4050 +0,0170 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6520 +0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0287 +0,0160 +37,63 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7595 +0,0060 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,2013 -0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 37,62 38,38 -0,76 -1,98% -38,54% CLc1 Brent LCOc1 40,32 40,96 -0,64 -1,56% -38,94% (édité par Marc Angrand)

