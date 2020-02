Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les espoirs de relance chinoise dopent le moral de Wall Street Reuters • 19/02/2020 à 22:47









* Le Dow Jones gagne 0,4%, le S&P-500 0,47% et le Nasdaq 0,87% * Les valeurs des techs et de l'énergie mènent le bal * Une baisse des taux chinois est attendue NEW YORK, 19 février (Reuters) - Le S&P 500 et le Nasdaq ont touché des records en clôture mercredi, le sentiment que la Chine prendrait de nouvelles mesures de soutien à la deuxième économie mondiale apaisant les craintes concernant l'impact économique de l'épidémie de coronavirus. L'indice Dow Jones .DJI a gagné ainsi 115,84 points (+0,4%) à 29 348,03, le S&P-500 .SPX , plus large, 15,86 points, soit 0,47%, à 3 386,15. et le Nasdaq Composite .IXIC 84,44 points (0,87%) à 9 817,18 points. Le nombre quotidien de nouveaux cas d'infection au coronavirus recensé par Pékin a baissé pour le deuxième jour d'affilée; parallèlement, une partie des investisseurs tablent sur un nouvel assouplissement de la politique monétaire chinoise dès jeudi à l'occasion de la fixation mensuel du taux préférentiel de prêt. "On dirait que certains investisseurs soufflent un peu et se disent que le pire du coronavirus est derrière nous", observe Paul Nolte, gérant chez Kingsview Investment Management à Chicago. Les valeurs technologiques, très sensibles à la conjoncture chinoise, ont repris ainsi des couleurs, leur indice affichant le deuxième progression sectorielle (+1,1%), derrière l'énergie (+1,3%). Apple AAPL.O a repris 1,4%, effaçant la majeure partie des pertes de la veille après avoir lancé un avertissement sur l'impact du coronavirus sur ses ventes, qui avait donné des sueurs froides au marché. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE (demain/jour) : (Jean-Michel Bélot)

