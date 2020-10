Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les craintes sanitaires pèsent en Europe, le Dax plombé par SAP Reuters • 26/10/2020 à 10:02









* L'indice Stoxx 600 perd 0,85%, le CAC 40 à Paris 0,87% * Record de contaminations aux Etats-Unis et en France * Lassitude des investisseurs sur le plan de relance US * Semaine chargée en vue avec la BCE, le PIB US et les résultats * SAP chute après ses prévisions par Laetitia Volga PARIS, 26 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert lundi dans un climat de marché toujours plombé par la résurgence de la pandémie de coronavirus, qui fait craindre un ralentissement de la reprise économique. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI perd 0,87% à 4.866,8 points vers 08h50 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 2,28%, pénalisé par la chute de SAP qui a abaissé ses prévisions annuelles, et à Londres, le FTSE .FTSE abandonne 0,63%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E recule de 1,67%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,07% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,85%. Les Etats-Unis ont comptabilisé samedi, pour un deuxième jour consécutif, un pic du nombre de contaminations par le coronavirus et l'épidémie a également battu un record en France dimanche avec plus de 52.000 nouveaux cas en 24 heures. Dimanche, l'Italie a avancé la fermeture des bars et des restaurants à 18 heures et ordonné la fermeture des salles de sports publiques, piscines et cinémas tandis que l'Espagne imposait un couvre-feu nocturne dans le cadre d'un nouvel état d'urgence. La semaine qui commence sera marquée par les réunions de politique monétaire de la Banque du Japon, de la Banque du Canada et de la Banque centrale européenne (BCE), par la première estimation de la croissance américaine et européenne pour le troisième trimestre ainsi que par une accélération des publications de résultats des sociétés cotées en Europe et aux Etats-Unis avec notamment les géants technologiques de Wall Street. "Les marchés surveilleront avec attention le discours de la présidente de la BCE Christine Lagarde concernant les objectifs d'inflation et les perspectives économiques de la zone. La BCE ne devrait pas accentuer sa politique monétaire accommodante ("dovish") pour le moment mais devrait se montrer prête à soutenir davantage si besoin", a déclaré Vincent Boy chez IG France. "Sur le plan des statistiques économiques, le PIB américain est attendu en hausse de 31,9%, après la chute importante constatée au T2. Malgré ce rebond, la croissance du PIB resterait encore négative de 4% par rapport à la fin de l'année dernière", a ajouté l'analyste. En attendant, les investisseurs prendront connaissance de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne attendu à 09h00 GMT. VALEURS Dans les premiers échanges boursiers, le secteur de la technologie .SX8P (-4,9%) accuse la plus forte baisse en Europe, pénalisé par le plongeon de 16,65% de SAP SAPG.DE qui a abaissé ses prévisions annuelles et a abandonné sa prévision d'une croissance régulière de son bénéfice à moyen terme sur fond de crise sanitaire. Dans le sillage du spécialiste allemand des logiciels professionnels, Capgemini CAPP.PA perd 2,60% et Atos ATOS.PA 2,15%. La plus forte baisse du CAC 40 revient à TechnipFMC FTI.PA (-3,54%), plombé par le recul des cours du brut. L'indice Stoxx de l'énergie .SXEP abandonne 1,51%. Europcar EUCAR.PA abandonne 1,75%, le loueur de voitures en difficulté ayant fait état avant l'ouverture d'un chiffre d'affaires trimestriel divisé de moitié et dit ne plus pouvoir formuler d'objectifs financiers annuels. A contre-courant, Ipsen IPN.PA prend 2,19%, porté par un relèvement de recommandation de Barclays. AstraZeneca AZN.L grappille 0,5% grâce à une information du Financial Times qui fait état de résultats préliminaires encourageants sur un vaccin anti-COVID-19 et à la reprise des essais cliniques menés aux Etats-Unis. A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices de Wall Street suggèrent une ouverture en baisse d'au moins 0,8% après la séance sans tendance de vendredi lors de laquelle les prises d'initiatives ont été limitées par l'absence d'avancées dans les négociations sur le plan de relance et l'approche de l'élection présidentielle du 3 novembre. .NFR La tendance a aussi été pénalisée par la chute de plus de 10% d'Intel INTC.O après la publication d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes dans son activité de centres de données. Le Dow Jones .DJI a cédé 0,1% à 28.335,57 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 0,34% à 3.465,39 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 0,37% à 11.548,28 points. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones a perdu 0,9%, le S&P 500 0,5% et le Nasdaq 1,1%. EN ASIE La Bourse du Japon a fini sans changement, les investisseurs se gardant de prendre des risques à cause des incertitudes sanitaires et de l'approche d'une série de publications de résultats d'entreprises. L'indice Nikkei .N225 a cédé 0,09%. En Chine, les places boursières ont reculé alors que s'est ouvert ce lundi le plénum du comité central du Parti communiste chinois qui fixera les objectifs économique du pays de 2021 à 2025. L'indice SSE Composite de Shanghai .SSEC a perdu 0,82% et le CSI300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale 0,58%. CHANGES/TAUX Le dollar prend 0,25% face aux autres grandes monnaies internationales .DXY , soutenu par le regain d'aversion au risque en lien avec la recrudescence des cas de COVID-19 aux Etats-Unis et en Europe et l'absence de progrès sur le plan de relance américain dont les négociations traînent en longueur depuis des mois. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré dimanche que l'administration Trump examinait la dernière proposition du nouveau programme d'aide et qu'elle attendait une réponse ce lundi, ajoutant être toujours optimiste quant à la possibilité de parvenir à un accord. L'euro se traite autour de 1,182 dollar EUR= , en baisse de près de 0,34%. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR perd trois points de base, à 0,8077%. Son équivalent allemand est aussi en repli dans les premiers échanges, à -0,581%. DE10YT=RR Le taux du BTP à dix ans IT10YT=RR recule de sept points de base, à 0,696%, après le relèvement inattendu de la perspective sur la note de crédit de l'Italie à "stable" par l'agence de notation S&P. PÉTROLE Les cours du pétrole chutent de près de 3% en raison des inquiétudes sur la demande et de la perspective d'une augmentation de la production libyenne. Le contrat sur le baril de Brent LCOc1 lâche 2,73% à 40,63 dollars et celui sur le brut léger américain (West Texas Intermediate/WTI) perd 2,91% à 38,69 dollars. La semaine dernière, le Brent a perdu 2,7% et le brut américain 2,5%. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 OCTOBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 09h00 Indice Ifo du climat des octobre 92,7 93,4 affaires LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1387,59 -14,97 -1,07% -14,56% .FTEU3 Eurostoxx 50 3145,42 -53,44 -1,67% -16,01% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4866,80 -42,84 -0,87% -18,59% Dax 30 .GDAXI 12355,84 -289,91 -2,29% -6,74% FTSE .FTSE 5823,53 -36,75 -0,63% -22,79% SMI .SSMI 9978,58 -45,32 -0,45% -6,01% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 23494,34 -22,25 -0,09% -0,69% .N225 Topix .TOPX 1618,98 -6,34 -0,39% -5,95% Hong Kong .HSI 24918,78 +132,65 +0,54% -11,60% Taiwan .TWII 12909,03 +10,21 +0,08% +7,60% Séoul .KS11 2343,91 -16,90 -0,72% +6,65% Singapour .STI 2522,95 -14,44 -0,57% -21,72% Shanghaï .SSEC 3251,12 -26,88 -0,82% +6,59% Sydney .AXJO 6155,60 -11,40 -0,18% -7,91% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 28335,57 -28,09 -0,10% -0,71% S&P-500 .SPX 3465,39 +11,90 +0,34% +7,26% Nasdaq .IXIC 11548,28 +85,06 +0,74% +28,71% Nasdaq 100 11692,57 +97,40 +0,84% +33,89% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1819 1,1859 -0,34% +5,43% Dlr/Yen JPY= 104,88 104,69 +0,18% -3,66% Euro/Yen 123,95 124,19 -0,19% +1,64% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9063 0,9042 +0,23% -6,35% Euro/CHF 1,0713 1,0724 -0,10% -1,28% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3024 1,3040 -0,12% -1,77% Indice $ .DXY 93,0020 92,7680 +0,25% -3,30% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1900,46 1900,79 -0,02% +25,28% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,46 +0,20 FGBLc1 Bund 10 ans -0,58 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,76 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,31 -0,01 +26,88 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 0,81 -0,03 Treasury 2 ans US2YT=RR 0,15 -0,00 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 38,69 39,85 -1,16 -2,91% -36,79% CLc1 Brent LCOc1 40,63 41,77 -1,14 -2,73% -38,47% (édité par Patrick Vignal)

