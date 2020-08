Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les craintes pour l'économie font reculer les actions en Europe Reuters • 06/08/2020 à 18:11









* Les Bourses européennes finissent dans le rouge * La Banque d'Angleterre pessimiste sur la reprise de l'économie * Le chômage aux Etats-Unis reste élevé * Les indices de Wall Street sans tendance claire par Patrick Vignal PARIS, 6 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont reculé jeudi sur fond de craintes sur la vigueur de la reprise de l'économie alimentées par les prévisions pessimistes de la Banque d'Angleterre et par des inscriptions au chômage aux Etats-Unis qui ont encore dépassé un million la semaine dernière. À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,98% à {.FCHI;TRDPRC_1 points. Le Footsie britannique .FTSE a cédé 1,27% et le Dax allemand .GDAXI a reculé de 0,54%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a abandonné 0,86%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,7% et le Stoxx 600 .STOXX 0,73%. La Bourse de Londres a été particulièrement pénalisée par les annonces de la BoE, qui a déclaré jeudi s'attendre à ce que l'économie britannique mette plus de temps que prévu initialement pour retrouver son niveau d'avant la pandémie. La banque centrale du Royaume-Uni a décidé à l'unanimité de laisser son taux directeur inchangé à 0,1% et de ne pas modifier son programme d'achats d'obligations sur les marchés, même si elle prévoit désormais que l'économie ne retrouvera pas son niveau de la fin 2019 avant la fin 2021 VALEURS EN EUROPE La plupart des indices sectoriels européens ont fini dans le rouge avec des replis marqués pour les ressources de base .SXPP (-2,45%) et l'énergie .SXEP (-1,82%). A Paris, Axa AXAF.PA a perdu 3,49% après avoir indiqué qu'il renonçait à deux de ses objectifs financiers pour 2020 en raison de la crise économique et sanitaire et qu'il ne verserait pas de dividende supplémentaire cette année. L'action Crédit agricole CAGR.PA (-1,08%) s'est retournée à la baisse après avoir progressé à l'ouverture, les investisseurs accueillant positivement dans un premier temps des résultats trimestriels mitigés. Contre la tendance à Paris, Eurofins Scientific EUFI.PA a bondi de 17,39%, la plus forte hausse du Stoxx 600, après avoir publié des résultats semestriels salués par le marché. A Francfort, Adidas ADSGn.DE a gagné 1,88% après des résultats eux aussi bien accueillis. A WALL STREET Les indices de la Bourse de New York se cherchent une tendance à l'heure de la clôture en Europe dans l'attente d'un compromis entre les principaux dirigeants démocrates du Congrès américain et l'administration Trump qui permettrait d'assurer le maintien d'un soutien financier public aux millions d'Américains frappés par les conséquences économiques de la pandémie. Les nouvelles demandes d'allocations chômage ont atteint 1,186 million lors de la semaine au 1er août en données ajustées des variations saisonnières, contre 1,435 million la semaine précédente, montrent les données publiées par le département du Travail, qui ont eu peu d'effet sur la tendance. CHANGES/TAUX L'"indice dollar" .DXY , qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de six autres devises internationales, se stabilise à proximité d'un creux de deux ans. L'euro cède un peu de terrain, autour à 1,1845 dollar EUR= . La livre sterling GBP= a atteint un pic de cinq mois face au dollar, à 1,3182, après que la Banque d'Angleterre a mis en garde contre les risques d'un recours à des taux d'intérêt négatifs. "Dans l'ensemble, les perspectives économiques de la BoE sont relativement moins accommodantes que prévu et l'absence d'un signal fort en faveur de taux négatifs ouvre la porte à de nouveaux gains pour la livre à court terme", commentent dans une note les analystes de MUFG. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans US10YT=RR recule de trois points de base à 0,51%. Son équivalent allemand DE10YT=RR perdu trois points de base -0,54%. PÉTROLE Les contrats à terme sur le brut progressent, à proximité de pics de cinq ans, portés par la faiblesse du dollar et par la baisse des stocks aux Etats-Unis. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 prend 0,2% à 42,27 dollars le baril et le Brent de mer du Nord LCOc1 gagne 0,6% à 45,44 dollars. MÉTAUX L'or continue de battre des records (+0,9% 2.057,10 dollars l'once) avec l'affaiblissement continu du dollar et les espoirs de nouvelles mesures de relance aux Etats-Unis pour atténuer les retombées économiques de la pandémie. XAU= A SUIVRE VENDREDI Les investisseurs réagiront vendredi au rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis que publiera à 12h30 GMT le département du Travail. Le consensus Reuters table sur 1,474 million de créations d'emplois non-agricoles en juillet contre 4,767 millions en juin. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1407,19 -9,86 -0,70% -13,35% .FTEU3 Eurostoxx 50 3240,39 -27,99 -0,86% -13,48% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4885,13 -48,21 -0,98% -18,28% Dax 30 .GDAXI 12591,68 -68,57 -0,54% -4,96% FTSE .FTSE 6026,94 -77,78 -1,27% -20,09% SMI .SSMI 10067,13 -30,84 -0,31% -5,18% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 27198,07 -3,45 -0,01% -4,70% S&P-500 .SPX 3322,29 -5,48 -0,16% +2,83% Nasdaq .IXIC 10998,04 -0,36 +0,00% +22,57% Nasdaq 100 11140,68 +15,24 +0,14% +27,57% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1847 1,1861 -0,12% +5,68% Dlr/Yen JPY= 105,51 105,57 -0,06% -3,08% Euro/Yen 125,00 125,25 -0,20% +2,50% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9102 0,9083 +0,21% -5,95% Euro/CHF 1,0785 1,0775 +0,09% -0,62% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3145 1,3112 +0,25% -0,86% Indice $ .DXY 92,9830 92,8680 +0,12% -3,32% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 2055,96 2039,40 +0,81% +35,53% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 177,58 +0,48 FGBLc1 Bund 10 ans -0,54 -0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,71 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,23 +0,00 +30,94 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,52 -0,03 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,11 -0,00 US2YT=RR PETROLE Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger US 42,03 42,19 -0,16 -0,38% -31,33% CLc1 Brent LCOc1 45,17 45,17 +0,00 +0,00% -31,59% (édité par)

