POINT MARCHÉS-Les craintes pour l'économie devraient plomber les actions (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, ouverture du marché obligataire en Europe, clôture du CSI 300, variation de Nissan) * Les indices européens devraient perdre plus de 1% * Les banques centrales et le COVID-19 en Chine inquiètent * La victoire de Macron passe au second plan par Laetitia Volga PARIS, 25 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge lundi à l'ouverture, les préoccupations liées à la croissance mondiale avec les anticipations de resserrement monétaire et l'épidémie de COVID-19 en Chine l'emportant sur la victoire sans surprise d'Emmanuel Macron à la présidentielle française. Les contrats à terme donnent une baisse de 1,75% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 1,62% pour le Dax à Francfort .GDAXI , de 1,73% pour le FTSE à Londres .FTSE et de 1,57% pour l'EuroStoxx 50. L'indice européen Stoxx 600 .STOXX a terminé la semaine dernière sur un repli hebdomadaire de 1,42%, sa plus forte baisse depuis début mars, les dernières déclarations du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), ouvert à une hausse de taux d'un demi-point, ayant renforcé la perspective d'un resserrement monétaire plus dur aux Etats-Unis pour contrer une inflation galopante. Du côté de la Banque centrale européenne (BCE), l'idée d'une première hausse de taux cet été semble faire son chemin. D'après neuf sources, les responsables de l'institution sont disposés à mettre fin le plus tôt possible à son programme de rachats d'actifs et à relever dès juillet ses taux d'intérêt. nL5N2WM02S Sans aller jusqu’à évoquer une hausse de taux dès cet été, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré vendredi qu'un relèvement avant la fin de l'année était très probable. nL5N2WK4UK "Les craintes sur les taux et la récession sont désormais les plus grands risques pour les investisseurs (...) La flambée des prix des denrées alimentaires et des carburants, plus la fin des principaux programmes de relance, font que les investisseurs s'inquiètent de la capacité des consommateurs à faible revenu à dépenser", avec un accent particulier sur la demande, a déclaré Candace Browning, responsable de recherche chez Bank of America. En France, Emmanuel Macron a été réélu dimanche président de la République en s'imposant avec 58,55% des voix face à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, à l'issue d'un second tour marqué par une forte abstention. nL8N2WM050 "Pour les marchés, ce n'est probablement qu'un modeste soulagement car les derniers sondages d'opinion avaient déjà laissé entrevoir sa victoire. Le scénario de pire nous a été épargné", a commenté Holger Schmieding, chef économiste chez Berenberg. LES VALEURS A SUIVRE : nL5N2WK2VS A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette baisse vendredi, plombée par des publications d'entreprises décevantes et le recul des valeurs de croissance avec la perspective d'une remontée rapide des taux d'intérêt. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 2,82% à 33.811,4 points, le S&P-500 .SPX a perdu 2,77% à 4.271,78 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 2,55% à 12.839,29 points. La perspective d'une Fed plus agressive a pesé en particulier sur les actions technologiques et de croissance dont les valorisations sont plus vulnérables à la hausse des rendements souverains. Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O , Apple AAPL.O et Alphabet GOOGL.O ont cédé de 2,41% à 4,15%. Gap GPS.N a plongé de 18,05%, Verizon VZ.N de 5,64% et HCA HCA.N de 21,8% après des prévisions jugées décevantes. Les contrats à terme préfigurent une ouverture en recul d'environ 0,8%. EN ASIE Le Nikkei .N225 à Tokyo a cédé 1,9%, sa plus forte baisse en six semaines, en raison des préoccupations mondiales sur la politique monétaire de la Fed. Nissan 7201.T a chuté de 5,05% après que Bloomberg a rapporté vendredi que Renault envisagerait de réduire sa participation dans le groupe japonais pour accompagner la transition vers les véhicules électriques. nL5N2WK0LB En Chine, le CSI 300 .CSI300 abandonne 3,96%, au plus bas depuis juin 2020, et l'indice SSE Composite perd 4,39%, l'inquiétude quant aux dommages économiques du confinement à Shanghai et la timidité des mesures de relance prises jusqu'à présent entamant le sentiment de marché. Les autorités de Pékin, qui ont recensé depuis vendredi 47 cas transmis localement de COVID-19, ont ordonné lundi aux habitants d'une zone du plus grand district de la capitale de ne pas quitter le secteur pour des raisons non essentielles, rapporte la télévision d'Etat. CHANGES/TAUX Le dollar gagne 0,34% face à un panier de devises de référence .DXY , profitant de son statut de valeur refuge avec les incertitudes sur la croissance économique. L'euro recule à son plus bas niveau depuis avril 2020, à 1,0735, après avoir été porté de 0,44% en début de séance par la victoire d'Emmanuel Macron. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans perd près de quatre points de base à 2,8564%. US10YT=RR Dans les premiers échanges, son équivalent allemand DE10YT=RR prend deux points à {DE10YT=RR;RT_YIELD_1}% et l'OAT à dix ans recule légèrement, à {FR10YT=RR;RT_YIELD_1}%. FR10YT=RR PÉTROLE Les cours du pétrole reculent nettement sur fond d'inquiétudes persistantes quant à l'éventualité d'un plus long confinement à Shanghai et d'une hausse des taux aux États-Unis, deux éléments qui pourraient nuire à la croissance économique mondiale et à la demande. Certains analystes ont déclaré que l'aggravation de la guerre en Ukraine pourrait accroître la pression sur l'Union européenne pour qu'elle impose des sanctions sur le pétrole russe. Le Brent LCOc1 perd 3,44% à 102,98 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 abandonne 3,55% à 98,45 dollars. PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 25 AVRIL PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 08h00 Indice Ifo du climat des avril 88,1 90,8 affaires