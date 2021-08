POINT MARCHÉS-Les craintes monétaires et sanitaires font chuter les actions

* Le Stoxx 600 a perdu 1,51% et le CAC 40 2,43% * La perspective d'un "tapering" de la Fed cette année inquiète * Le secteur du luxe plombé par des informations sur la Chine * Le dollar a touché un plus haut de neuf mois par Laetitia Volga PARIS, 19 août (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé sur une baisse marquée jeudi, les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance mondiale associées à l'éventualité d'un début de resserrement de la politique monétaire aux Etats-Unis d'ici la fin de l'année ayant ravivé l'attrait pour les actifs refuges. À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 2,43% à 6.605,89 points. Le Footsie britannique .FTSE a cédé 1,54% et le Dax allemand .GDAXI a reculé de 1,25%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a lâché 1,54%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a clôturé en baisse de 1,57% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,51%, sa plus forte baisse quotidienne depuis un mois. L'indice de volatilité de l'EuroStoxx 50 .V2TX est monté en séance à plus de 25, un plus haut d'un mois, avant de terminer à 22,13 points, en hausse de 19,81%. Cet accès d'aversion au risque intervient au lendemain de la publication du compte rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale, qui a montré que la plupart des responsables de la banque centrale jugeaient le mois dernier que leur objectif en matière d'emploi - condition de la réduction du soutien de la politique monétaire à l'économie - pourrait être atteint avant la fin de l'année. Les inscriptions au chômage ont d'ailleurs a nouveau reculé aux Etats-Unis la semaine dernière, à 348.000, pour atteindre leur plus bas niveau depuis mi-mars 2020, selon les données publiées par le département du Travail. "Si la diminution du nombre des inscriptions est assurément un élément positif, en particulier face à la montée des craintes liées au variant Delta du coronavirus, les investisseurs pourraient éprouver une certaine appréhension en considérant comment cela s'inscrit dans le plan d'action de la Fed", a déclaré Mike Loewengart, directeur général de la stratégie d'investissement chez E*Trade Financial. VALEURS Parmi les grands indices sectoriels Stoxx, seul celui des services aux collectivités .SP6X (+0,77%) a fini dans le vert, aidé par le profil défensif des "utilities". Les plus fortes baisses ont touché le compartiment des matières premières .SXPP (-4,15%), celui de la distribution .SXRP (-4,06%) et celui de l'énergie .SXEP (-3,26%). TotalEnergies TTEF.PA , Royal Dutch Shell RDSa.L , BP BP.L , ArcelorMittal MT.AS et Anglo American AAL.L a cédé entre 3,76% et 8,35%. Les valeurs du luxe, très exposées à la Chine, ont en outre été pénalisées par des informations selon lesquelles Pékin envisage un plan de redistribution de la richesse qui pourrait se traduire par une augmentation des impôts des plus riches. A Paris, Kering PRTP.PA (-9,47%) a subi sa plus lourde chute depuis le 12 mars 2020, au début de la pandémie de COVID-19. LVMH LVMH.PA a reculé de 6,38% et Hermès HRMS.PA de 4,69%. Ailleurs en Europe, Salvatore Ferragamo SFER.MI , Tod's TOD.MI , Burberry BRBY.L , Richemont CFR.S , Moncler MONC.MI et Swatch UHR.S ont perdu entre 4,74% et 6,56%. A WALL STREET A l'heure de la clôture en Europe, les indices de référence de Wall Street effaçaient leurs pertes du début de séance: le S&P-500 .SPX avançait de 0,3%, le Nasdaq .IXIC de 0,2% et le Dow Jones .DJI était quasi stable. Il avait perdu près de 1% la veille en réaction aux "minutes" de la Fed. CHANGES L'aversion au risque et la perspective d'un resserrement monétaire aux Etats-Unis profitent au dollar: l'indice qui mesure ses variations contre un panier de six grandes devises grimpe de 0,28% à 93,397 après un pic de neuf mois à 93,5. .DXY L'euro EUR= a atteint un plus bas depuis le 4 novembre à 1,1664 dollar avant de revenir autour de 1,169%. TAUX L'appétit pour les actifs jugés les plus sûrs a profité aux obligations, faisant reculer leurs rendements. Celui des Treasuries à dix ans US10YT=RR cède plus de trois points de base à 1,2383%. Le rendement du Bund à 10 ans DE10YT=RR a fini la séance en baisse plus limitée, à -0,485%. "Je pense que, pour l'essentiel, ce que nous voyons est une réaction aux inquiétudes concernant le Delta et les suites de l'annonce d'une dégradation du moral des ménages américains vendredi dernier", a déclaré Kevin Flanagan, responsable de la stratégie taux chez WisdomTree. PÉTROLE Les cours du brut poursuivent leur recul face aux inquiétudes concernant la demande avec l'augmentation des cas de COVID-19, la hausse du dollar et la hausse surprise des stocks d'essence aux États-Unis la semaine dernière. Le baril de Brent LCOc1 abandonne 3% à 66,18 dollars et celui du brut léger américain CLc1 (WTI) chute de 3,3% à 63,3 dollars. Ils évoluent tous deux au plus bas depuis le 21 mai. LES INDICATEURS DU JOUR A part la baisse des inscriptions au chômage, le marché a pris connaissance de la dégradation pour le quatrième mois consécutif de l'indice d'activité économique de la Réserve fédérale de Philadelphie, à 19,4 contre 21,9 en juillet et 23,0 attendu. A SUIVRE : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1799,98 -28,78 -1,57% +17,15% .FTEU3 Eurostoxx 50 4124,71 -64,71 -1,54% +16,10% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6605,89 -164,22 -2,43% +18,99% Dax 30 .GDAXI 15765,81 -200,16 -1,25% +14,92% FTSE .FTSE 7058,86 -110,46 -1,54% +9,26% SMI .SSMI 12403,58 -141,77 -1,13% +15,88% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 34961,47 +0,78 +0,00% +14,23% S&P-500 .SPX 4416,67 +16,40 +0,37% +17,59% Nasdaq .IXIC 14555,62 +29,71 +0,20% +12,94% Nasdaq 100 .NDX 14944,09 +86,16 +0,58% +15,95% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1693 1,1710 -0,15% -4,26% Dlr/Yen JPY= 109,75 109,74 +0,01% +6,38% Euro/Yen EURJPY= 128,32 128,51 -0,15% +1,10% Dlr/CHF CHF= 0,9173 0,9168 +0,05% +3,64% Euro/CHF EURCHF= 1,0728 1,0734 -0,06% -0,73% Stg/Dlr GBP= 1,3674 1,3755 -0,59% +0,01% Indice $ .DXY 93,3930 93,1360 +0,28% -2,89% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1782,81 1787,59 -0,27% +17,52% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund FGBLc1 177,08 +0,16 Bund 10 ans -0,49 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,75 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,14 -0,00 +34,60 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,24 -0,04 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,21 -0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 63,29 65,46 -2,17 -3,32% +3,40% Brent LCOc1 66,16 68,23 -2,07 -3,03% +0,20% (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)