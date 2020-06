Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les craintes d'une "deuxième vague" devraient freiner Wall Street Reuters • 18/06/2020 à 12:58









* Wall Street attendue sans tendance claire * Le CAC 40 perd 0,49% et le Stoxx 600 cède 0,23% * Les craintes d'une "deuxième vague" persistent * La Banque d'Angleterre et des statistiques américaines au menu par Laetitia Volga PARIS, 18 juin (Reuters) - Wall Street est attendue prudente et les Bourses européennes, après une brêve incursion en territoire positif, reculent jeudi à mi-séance dans la crainte qu'une augmentation des cas d'infection au coronavirus n'entrave la reprise de l'économie mondiale. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,1% pour le Nasdaq mais en repli de 0,1 pour le Dow Jones et le S&P-500. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,49% à 4.971,59 points vers 11h50 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI abandonne 0,31% et à Londres, le FTSE .FTSE lâche 0,08%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,37%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,16% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,23%. Les places européennes ont brièvement basculé en hausse, emboîtant le pas des futures sur indices américains, après l'annonce par l'épidémiologiste en chef du Centre chinois de prévention et de contrôle des maladies que la résurgence de l'épidémie due au coronavirus à Pékin était maîtrisée. Mais ces déclarations n'ont pas rassuré durablement des investisseurs inquiets de l'évolution préoccupante de l'épidémie dans la capitale chinoise, aux Etats-Unis et en Russie ou encore en Allemagne, suscitant la crainte que la reprise rapide de l'économie soit compromise. La suite de la séance en Europe sera animée par la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) dont les décisions sont attendues à 11h00 GMT. Le marché table sur un maintien de son taux directeur à 0,1% et une augmentation de son programme de rachat d'obligations pour protéger l'économie britannique des répercussions de la pandémie. "Si la banque centrale souhaite continuer sa stratégie de racheter plus de dette publique que le Trésor britannique n'en vend et de maintenir le niveau de rachats d'actifs constant, nous estimons qu'elle va devoir augmenter l'enveloppe totale du QE d'environ 150 milliards de livres, ce qui permettrait au programme de courir jusqu'en septembre. En outre, le marché surveillera de très près toute référence aux taux négatifs (...) mais il est fortement improbable qu'elle soit mise en oeuvre prochainement," ont déclaré les économistes de Saxo Banque. Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 12h30 GMT des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'indice d'activité dans la région de Philadelphie. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Les plus fortes baisses sectorielles en Europe sont pour les compartiments les plus exposés aux risques d'une reprise moins soutenue qu'anticipé: l'indice Stoxx de l'énergie .SXEP abandonne -0,82%, celui des matières premières .SXPP (-0,66%), celui de l'industrie .SXNP (-0,51%). A Paris, les replis les plus marqués du CAC 40 sont pour ArcelorMittal MT.AS , qui cède 3,58%, Airbus AIR.PA (-2,92%) et Safran SAF.PA (-2,07%). Wirecard WDIG.DE , le groupe allemand de services financiers, chute de 50,25% après avoir de nouveau repoussé la publication de ses résultats annuels 2019, arguant que le cabinet d'audit EY (Ernst & Young) avait besoin de plus de temps pour lever les doutes qui pèsent sur ses comptes. Toujours à Francfort, le groupe de mode en ligne Zalando ZALG.DE gagne 6,84% après avoir annoncé mercredi des prévisions trimestrielles supérieures aux attentes. Egalement en hausse, Fnac Darty FNAC.PA gagne 2,77% après avoir fait état d'un bond de ses ventes en ligne en avril et d'un rebond des ventes en magasins en mai CHANGES Peu de variations animent le marché des changes où le dollar est stable face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui se traite à 1,1251 dollar. .DXY , EUR= La livre sterling en revanche perd environ 0,5% face au dollar et à l'euro avant les annonces de la Banque d'Angleterre. GBP , EURGBP= TAUX L'aversion au risque favorise la baisse des actions et également un retour sur le marché obligataire où les rendements sont en léger repli. Celui du Bund allemand à dix ans recule à -0,435% et son équivalent français à -0,0566%. DE10YT=RR , FR10YT=RR . La Banque centrale européenne a par ailleurs annoncé que les banques de la zone euro lui avaient emprunté un montant record de 1.310 milliards d'euros dans le cadre des opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO). Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans cède deux points de base à 0,7117%. US10YT=RR . PÉTROLE Les cours du brut repartent en hausse au lendemain de l'annonce par l'Agence américaine d'information sur l'énergie d'une baisse surprise des stocks d'essence et de produits distillés. Le Brent est pratiquement gagne 1,25% au-dessus de 41 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,05% à 38,36 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au 13 1.300.000 1.542.000 chômage juin Indice d'activité "Philly juin -23,0 -43,1 Fed" LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 1YMc1 26118,00 -32,00 -0,12% S&P-500 ESc1 3116,25 -1,75 -0,06% Nasdaq-100 NQc1 10007,75 +13,25 +0,13% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 26119,61 -170,37 -0,65% -8,48% S&P-500 .SPX 3113,49 -11,25 -0,36% -3,63% Nasdaq .IXIC 9910,53 +14,66 +0,15% +10,45% Nasdaq 100 .NDX 9982,48 +33,11 +0,33% +14,31% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1423,15 -5,07 -0,35% -12,37% .FTEU3 Eurostoxx 50 3260,13 -7,13 -0,22% -12,95% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4968,78 -27,19 -0,54% -16,88% Dax 30 .GDAXI 12338,57 -43,57 -0,35% -6,87% FTSE .FTSE 6248,81 -4,44 -0,07% -17,15% SMI .SSMI 10187,69 -14,50 -0,14% -4,04% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1248 1,1243 +0,04% +0,35% Dlr/Yen JPY= 107,05 107,00 +0,05% -1,66% Euro/Yen EURJPY= 120,43 120,29 +0,12% -1,25% Dlr/CHF CHF= 0,9486 0,9486 +0,00% -1,98% Euro/CHF EURCHF= 1,0671 1,0664 +0,07% -1,67% Stg/Dlr GBP= 1,2493 1,2554 -0,49% -5,77% Indice $ .DXY 97,1370 97,1580 -0,02% +1,00% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 175,4600 +0,0600 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4350 -0,0100 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6540 +0,0040 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0573 -0,0130 +37,77 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7117 -0,0210 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1953 -0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 38,33 37,96 +0,37 +0,97% -37,38% CLc1 Brent LCOc1 41,21 40,71 +0,50 +1,23% -37,59% (édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.