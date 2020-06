Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les chiffres de l'épidémie aux USA alimentent l'aversion au risque (actualisé) Reuters • 25/06/2020 à 08:22









(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, clôture à Tokyo et Sydney, ouverture du marché obligataire en Europe) * La prudence devrait limiter les variations à l'ouverture en Europe * A Wall Street, le S&P-500 a perdu 2,59% mercredi * Les USA se rapprochent de leur record quotidien de nouveaux cas PARIS, 25 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en ordre dispersé jeudi mais dans des marges étroites, les investisseurs restant à l'écart des actifs les plus risqués pour privilégier les emprunts d'Etat et les devises refuges face à la reprise de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis et dans plusieurs autres pays. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse symbolique de 0,04% pour le CAC 40 .FCHI à Paris et une progression de 0,22% pour le Dax .GDAXI à Francfort mais un repli de 0,34% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et une quasi-stabilité pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . La Floride, l'Oklahoma et la Caroline du Sud ont fait état mercredi d'un nombre record de nouveaux cas d'infection par le coronavirus. Au total, les Etats-Unis ont enregistré près de 36.000 cas supplémentaires en 24 heures, un chiffre proche du pic atteint fin avril à 36.426. La décision des gouverneurs de New York, du New Jersey et du Connecticut d'imposer des mesures de quarantaine aux voyageurs arrivant de neuf autres Etats a en outre ravivé les craintes d'un nouveau ralentissement de l'activité économique. Tout comme la décision de Walt Disney DIS.N de repousser la réouverture de certains parcs à thème et d'hôtels en Californie ou celle d'Apple AAPL.O de fermer de nouveau des magasins rouverts depuis quelques jours à peine. "Le marché redoute qu'il ne s'agisse pas seulement d'une remontée temporaire. La situation pourrait bien empirer et comme les Etats-Unis sont la première économie mondiale, tout confinement économique supplémentaire aurait d'importantes répercussions", explique Bart Wakabayashi, directeur de State Street Bank and Trust à Tokyo. Ces craintes ont aussi été alimentées mercredi par la révision à la baisse des prévisions du Fonds monétaire international (FMI) et les dernières informations sur les tensions commerciales entre les Etats-Unis et l'Europe. La séance à venir sera animée entre autres par le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), les chiffres définitifs du produit intérieur brut (PIB) américain au premier trimestre et les statistiques hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a subi mercredi son repli le plus marqué depuis près de deux semaines, les investisseurs redoutant que l'économie américaine subisse de nouveaux contrecoups imputables au rebond des cas de contamination au coronavirus. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 710,16 points, soit 2,72%, à 25.445,94. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 80,96 points, soit 2,59%, à 3.050,33. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 222,2 points (-2,19%) à 9.909,17 points. L'indice de volatilité du CBOE .VIX a fini en hausse de 8,45%, à 33,84. Les contrats à terme sur les principaux indices américains suggèrent une poursuite de la baisse ce jeudi. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a fini la journée en baisse de 1,22% dans le sillage de Wall Street, un recul qui touche particulièrement les valeurs cycliques. .TFR Les marchés de Chine continentale et de Hong Kong sont restés fermés, la journée étant fériée dans la République populaire. En Australie, la Bourse de Sydney a chuté de 2,48% après l'annonce d'une nouvelle hausse du nombre quotidien de nouveaux cas d'infection, au plus haut depuis deux mois. L8N2E20PR TAUX Le repli sur les actifs refuges continue de favoriser la baisse des rendements des emprunts d'Etat de référence: celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR cède un peu plus d'un point de base dans les premiers échanges à -0,446%. Sur le marché américain, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR cédait 2,5 points de base en fin de séance mercredi à 0,6839%. CHANGES Le dollar américain continue de profiter de l'aversion au risque et s'apprécie de 0,13% face à un panier de devises de référence .DXY . L'euro poursuit au contraire son repli, sous 1,1250 dollar EUR= . PÉTROLE Le marché pétrolier reflue encore après avoir cédé près de 5% mercredi en réaction à l'annonce d'un nouveau record des stocks de brut aux Etats-Unis, venue s'ajouter aux craintes liées à la pandémie et à son impact économique. Le Brent abandonne 0,99% à 39,91 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,89% à 37,67 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 PIB annualisé (définitif) T1 -5,0% -5,0%* Indice des prix PCE +1,6% +1,6%* 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 20 1,300 mln 1,508 mln juin * estimation précédente LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22259,79 -274,53 -1,22% -5,90% .N225 Topix .TOPX 1561,85 -18,65 -1,18% -9,27% Hong Kong 24781,58 -125,76 -0,50% -12,09% .HSI Taiwan 11660,67 +48,31 +0,42% -2,80% .TWII Séoul .KS11 2119,44 -42,07 -1,95% -3,56% Singapour 2593,61 -35,01 -1,33% -19,52% .STI Shanghaï 2979,55 +8,93 +0,30% -2,31% .SSEC Sydney 5817,70 -148,00 -2,48% -12,96% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25445,94 -710,16 -2,72% -10,84% .DJI S&P-500 3050,33 -80,96 -2,59% -5,59% .SPX Nasdaq 9909,17 -222,20 -2,19% +10,44% .IXIC Nasdaq 100 10002,70 -207,12 -2,03% +14,54% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1393,88 -40,10 -2,80% -14,17% .FTEU3 Eurostoxx 50 3196,12 -102,71 -3,11% -14,66% .STOXX50E CAC 40 4871,36 -146,32 -2,92% -18,51% .FCHI Dax 30 12093,94 -429,82 -3,43% -8,72% .GDAXI FTSE .FTSE 6123,69 -196,43 -3,11% -18,81% SMI .SSMI 10021,99 -224,57 -2,19% -5,60% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1243 1,1250 -0,06% +0,29% EUR= Dlr/Yen 107,16 107,02 +0,13% -1,56% JPY= Euro/Yen 120,49 120,42 +0,06% -1,20% EURJPY= Dlr/CHF 0,9483 0,9477 +0,06% -2,01% CHF= Euro/CHF 1,0665 1,0664 +0,01% -1,72% EURCHF= Stg/Dlr 1,2411 1,2418 -0,06% -6,38% GBP= Indice $ 97,2750 97,1480 +0,13% +1,15% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4460 -0,0120 Bund 2 ans -0,6830 -0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1111 -0,0090 +33,49 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6741 -0,0100 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1896 +0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 37,67 38,01 -0,34 -0,89% -38,46% CLc1 Brent LCOc1 39,89 40,31 -0,42 -1,04% -39,59% (Marc Angrand, avec Hideyuki Sano à Tokyo)

