POINT MARCHÉS-Les Bourses veulent croire à un nouveau plan de relance aux USA

* Nette hausse en vue à Wall Street * Le CAC 40 avance de 0,83%, le Stoxx 600 gagne 0,64% * L'administration américaine propose un plan de soutien de $1.500 mds * Les PMI manufacturiers montrent une accélération de la reprise en Europe * Les difficultés continuent pour Bayer, qui chute de près de 11%. par Laetitia Volga PARIS, 1er octobre (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent jeudi à mi-séance, portées par les espoirs d'un nouveau plan de relance aux Etats-Unis face à la persistance de la pandémie de coronavirus. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,9% pour le Dow Jones .DJI et pour le S&P-500 .SPX et de 1,3% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,83% à 4.843,4 points vers 11h40 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend seulement 0,2%, freiné par Bayer, et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 0,6%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,62%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,39% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,64%. Les investisseurs reprennent confiance en la capacité des parlementaires démocrates et républicains à s'accorder sur un nouveau de plan de soutien à l'économie au lendemain de la proposition de l'administration Trump d'un plan de relance de 1.500 milliards de dollars, incluant une aide de 20 milliards de dollars au secteur aérien. "Un plan de relance arrive, la question est seulement de savoir quand. Un accord avant les élections semble encore difficile", estime toutefois Neil Wilson chez Markets.com. Les parlementaires démocrates avaient présenté lundi de leur côté un plan de relance de 2.200 milliards de dollars pour compenser les effets de la crise sanitaire. En Europe, les résultats définitifs des enquêtes IHS Markit auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier ont montré que la reprise de l'activité dans la zone euro s'était accélérée le mois dernier, en grande partie grâce à l'Allemagne où l'indice PMI est passé de 52,2 en août à 56,4 en septembre. Le reste de l'agenda macroéconomique sera américain avec les chiffres mensuels des revenus et dépenses des ménages et les inscriptions hebdomadaires au chômage à 12h30 GMT, qui seront suivis à 14h00 GMT de l'indice ISM d'activité manufacturière. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET A Wall Street, la perspective d'un coup de pouce supplémentaire pour le secteur sinistré de l'aérien profite aux compagnies aériennes dans les transactions en avant-Bourse. American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , United Airlines Holdings UAL.O et JetBlue Airways JBLU.O gagnent entre 1,3% et 3,6%. VALEURS EN EUROPE Le géant allemand Bayer chute de 10,93% après l'annonce d'une lourde charge de dépréciation sur ses activités d'agrochimie, confrontées à la baisse des cours des matières premières. Le motoriste britannique Rolls-Royce RR.L lâche 11,46%, lanterne rouge du Stoxx 600, après l'annonce d'une levée de fonds de cinq milliards de livres, dont deux milliards auprès de ses actionnaires, pour renforcer son bilan. A l'inverse, H&M HMb.ST grimpe de 7,04% après la publication d'un bénéfice avant impôt au troisième trimestre supérieur à l'estimation préliminaire et aux attentes du marché. A Paris, STMicroelectronics STM.PA gagne 5,83%, en tête du CAC 40, après le relèvement de sa prévision de chiffre d'affaires pour 2020 à la suite d'un solide troisième trimestre. Il entraîne à sa suite l'ensemble du secteur des semi-conducteurs: Soitec SOIT.PA avance de 5,69%, Infineon IFXGn.DE 6,59% et Dialog Semiconductor DLGS.DE de 4,57%. L'indice Stoxx de la technologie .SX8P prend 1,37%. TAUX/CHANGES Les solides données américaines publiées mercredi, en particulier l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé, et les espoirs de relance budgétaire aux Etats-Unis favorisent une remontée des rendements des emprunts d'Etat et la baisse du dollar mais la tendance pourrait évoluer avec la publication de nouvelles statistiques américaines dans la journée. Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR prend plus de deux points de base pour repasser au-dessus de 0,7% et son équivalent allemand remonte à -0,507% DE10YT=RR . Le dollar recule face aux autres grandes devises .DXY (-0,28%) et a touché en séance un creux de neuf jours. L'euro en profite pour remonter autour de 1,176 dollar EUR= . PÉTROLE Le marché pétrolier baisse, plombé par les inquiétudes pour la demande avec la crise sanitaire et par l'augmentation de la production de l'OPEP en septembre, selon une enquête Reuters. Le Brent LCOc1 recule 1,37% sous les 42 dollars le baril et le brut léger américain (WTI) CLc1 perd 1,49% à moins de 40 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1er OCTOBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Revenus des ménages août -2,4% +0,4% Dépenses des ménages +0,8% +1,9% Indice des prix "core PCE" +0,3% +0,3% - sur un an +1,4% +1,3% 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 26 850.000 870.000 septembre 14h00 Indice ISM manufacturier septembre 56,3 56,0 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 27920,00 +256,00 +0,93% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3382,50 +30,50 +0,91% Nasdaq-100 11553,75 +146,50 +1,28% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 27781,70 +329,04 +1,20% -2,65% S&P-500 .SPX 3363,00 +27,53 +0,83% +4,09% Nasdaq .IXIC 11167,51 +82,26 +0,74% +24,46% Nasdaq 100 11418,06 +95,11 +0,84% +30,75% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1408,77 +9,67 +0,69% -13,25% .FTEU3 Eurostoxx 50 3206,57 +12,96 +0,41% -14,38% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4844,99 +41,55 +0,87% -18,95% Dax 30 .GDAXI 12785,72 +24,99 +0,20% -3,50% FTSE .FTSE 5905,58 +39,48 +0,67% -21,70% SMI .SSMI 10295,89 +108,89 +1,07% -3,02% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1759 1,1718 +0,35% +4,90% Dlr/Yen JPY= 105,49 105,45 +0,04% -3,10% Euro/Yen 124,04 123,56 +0,39% +1,71% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9170 0,9207 -0,40% -5,25% Euro/CHF 1,0782 1,0791 -0,08% -0,65% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2953 1,2916 +0,29% -2,31% Indice $ .DXY 93,5730 93,8860 -0,33% -2,70% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,2800 -0,2400 FGBLc1 Bund 10 ans -0,5070 +0,0130 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7010 -0,0040 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2332 +0,0070 +27,38 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 0,7005 +0,0240 Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1309 +0,0060 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 39,62 40,22 -0,60 -1,49% -35,27% CLc1 Brent LCOc1 41,72 42,30 -0,58 -1,37% -36,82% (édité par Patrick Vignal)

