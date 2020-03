Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les Bourses européennes vont tenter de conforter leur rebond Reuters • 25/03/2020 à 07:31









* Les indices européens attendus en hausse de 0,6% et 1,5% * Le Dow Jones a connu mardi son plus fort rebond depuis 1933 * Compromis trouvé au Sénat sur le plan US de relance budgétaire * La situation sanitaire continue de se dégrader aux USA et en Europe par Blandine Henault PARIS, 25 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse mercredi et tenter de conforter leur fort rebond de la veille mais les investisseurs risquent d'être tiraillés entre les avancées sur la mise en oeuvre de plans de soutien budgétaire à travers le monde et la dégradation continue de la situation sanitaire en Europe et aux Etats-Unis. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,64% pour l'EuroStoxx .STOXX , un gain de 0,9% pour le Dax à Francfort .GDAXI et une progression de 1,47% pour le FTSE à Londres .FTSE . De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien .FCHI en hausse de 0,77% à l'ouverture. Aux Etats-Unis, l'administration Trump et les sénateurs sont parvenus à un compromis sur un plan de soutien à l'économie américaine de 2.000 milliards de dollars (1.842 milliards d'euros) face à la pandémie de coronavirus, a annoncé tôt mercredi le conseiller à la Maison blanche Eric Ueland. C'est la perspective de ce plan qui a nourri mardi le fort rebond sur l'ensemble des places boursières mondiales. A Wall Street, le Dow Jones a enregistré mardi soir sa plus forte progression en une seule séance depuis 1933. Mais les futures sur les indices américains évoluent mercredi en ordre dispersé, avec une légère hausse attendue pour le Dow Jones mais un repli pour le S&P 500, alors que la situation sanitaire est de plus en plus préoccupante aux Etats-Unis. L'Etat de New York a de nouveau subi mardi une hausse rapide et brutale du nombre de cas de contamination au coronavirus et les autorités de Californie craignent d'être confrontées à la prochaine vague majeure de l'épidémie. À l'échelle nationale, plus de 53.000 cas de contaminations et 720 décès ont été recensés. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les Etats-Unis pourraient devenir le principal foyer de la pandémie dans le monde. En Europe, la situation reste tout aussi critique. La France est devenue le cinquième pays à franchir le cap des 1.000 décès imputés au coronavirus. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET L'indice Dow Jones .DJI a gagné 2.112,98 points mardi, soit un bond de 11,37% à 20.704,91 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 209,93 points, soit 9,38%, à 2.447,33 points, sa plus forte hausse en une séance depuis 2008. De son côté, le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 557,18 points (+8,12%) à 7.417,86 points. Boeing BA.N a de nouveau été la vedette du jour avec un bond de près de 21%, son directeur général, Dave Calhoun, ayant indiqué que le 737 MAX devrait être de nouveau opérationnel vers le milieu de l'année. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé sur une forte hausse de 8,04% dans la foulée du rebond historique de Wall Street. La tendance est positive sur l'ensemble des places boursières asiatiques. En Chine continentale, le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations gagne 2,75% et l'indice Kospi .KS11 de Séoul prend 5,49% à l'approche de la clôture. TAUX Le regain d'appétit pour le risque favorise une remontée des rendements obligataires. Le taux des Treasuries à dix ans US10YT=RR progresse de plus de trois points de base, à 0,8369%. CHANGES Le dollar poursuit son repli après avoir été porté ces dernières semaines par son caractère d'actif refuge et très liquide. L'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de référence .DXY recule de 0,59%. L'euro en profite pour conforter son retour au-dessus de 1,08 dollar EUR= et la livre sterling gagne encore 0,63% après avoir pris 1,8% la veille pour s'éloigner de ses récents plus bas historiques. PÉTROLE Les cours du pétrole poursuivent leur remontée, soutenus par les annonces de plans de relance budgétaire à travers le monde et notamment aux Etats-Unis. Le baril de Brent LCOc1 grimpe de 3% à 28,02 dollars et le baril de brut léger américain CLc1 avance de 4% à près de 25 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 09h00 Indice Ifo du climat des mars 87,7 96,0 affaires LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 19546,63 +1454,28 +8,04% -17,37% .N225 Topix .TOPX 1424,62 +91,52 +6,87% -17,24% Hong Kong 23360,38 +696,89 +3,07% -17,13% .HSI Taiwan 9644,75 +359,13 +3,87% -19,61% .TWII Séoul .KS11 1698,37 +88,40 +5,49% -22,72% Singapour 2443,39 +81,34 +3,44% -24,18% .STI Shanghaï 2786,81 +64,37 +2,36% -8,63% .SSEC Sydney 4998,10 +262,40 +5,54% -25,22% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 20704,91 +2112,98 +11,37% -27,45% .DJI S&P-500 2447,33 +209,93 +9,38% -24,25% .SPX Nasdaq 7417,86 +557,18 +8,12% -17,33% .IXIC Nasdaq 100 7553,83 +546,91 +7,81% -13,50% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1196,75 +92,93 +8,42% -26,31% .FTEU3 Eurostoxx 50 2715,11 +229,57 +9,24% -27,50% .STOXX50E CAC 40 4242,70 +328,39 +8,39% -29,03% .FCHI Dax 30 9700,57 +959,42 +10,98% -26,78% .GDAXI FTSE .FTSE 5446,01 +452,12 +9,05% -27,80% SMI .SSMI 8733,32 +572,53 +7,02% -17,74% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0818 1,0787 +0,29% -3,50% EUR= Dlr/Yen 111,21 111,21 +0,00% +2,16% JPY= Euro/Yen 120,31 119,97 +0,28% -1,34% EURJPY= Dlr/CHF 0,9795 0,9815 -0,20% +1,21% CHF= Euro/CHF 1,0598 1,0587 +0,10% -2,34% EURCHF= Stg/Dlr 1,1824 1,1757 +0,57% -10,82% GBP= Indice $ 101,4480 102,0390 -0,58% +5,48% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,3450 -0,0220 Bund 2 ans -0,6310 +0,0060 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,1700 -0,0200 +51,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8241 +0,0060 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,3573 -0,0190 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 24,86 24,01 +0,85 +3,54% -59,39% CLc1 Brent LCOc1 27,83 27,15 +0,68 +2,50% -57,85% (Édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.