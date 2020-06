Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les Bourses européennes terminent en hausse malgré les doutes Reuters • 17/06/2020 à 18:14









* Le CAC 40 a pris 0,88%, le Stoxx 600 a gagné 0,74% * Wall Street hésite, tiraillée entre espoirs économiques et peur sanitaire * Impact limité de la situation épidémique et des tensions géopolitiques par Laetitia Volga PARIS, 17 juin (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi sous leurs plus hauts du jours tandis que Wall Street évoluait dans le désordre, l'aggravation de la situation sanitaire dans une partie des Etats-Unis et à Pékin entamant l'enthousiasme des investisseurs quant à une reprise économique rapide. À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 0,88% à 4.995,97 points après un pic à 5.026,84. Le Footsie britannique .FTSE a pris 0,17% et le Dax allemand .GDAXI s'est octroyé 0,54%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E avancé de 0,76%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,78% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,74%. Au terme d'une séance volatile, les places européennes ont poursuivi le mouvement de hausse observé la veille grâce à la perspective d'une amélioration de la conjoncture économique et de résultats positifs d'un essai clinique pour un traitement du coronavirus. La progression des marchés européens n'en fait pas oublier les inquiétudes quant à la propagation du coronavirus à Pékin, qui se coupe peu à peu du reste de la Chine, et aux Etats-Unis où le nombre de nouveaux cas a atteint mardi un niveau record dans six Etats dont la Floride et le Texas. Les investisseurs restent par ailleurs vigilants sur l'évolution de la situation à la frontière entre Corée du Nord et Corée du Sud, ainsi qu'à la frontière sino-indienne au lendemain d'un accrochage qui a fait 20 morts côté indien. VALEURS La hausse des marchés a profite aux secteurs technologique .SX8P (+1,69%) ou de la santé .SXDP (+1,86%) mais pas à celui de l'automobile .SXAP (-0,89%), lésé par la nouvelle chute des ventes de voitures en mai malgré le déconfinement dans plusieurs pays. Continental CONG.DE , Renault RENA.PA et Valeo VLOF.PA ont lâché entre -1,98% et -4,65%. Lanterne rouge du CAC 40, TechnipFMC FTI.PA a abandonné 5,27% avec le recul des cours du brut tandis qu'à Londres, BP BP.L et Royal Dutch Shell RDSa.L ont perdu respectivement 1,52% et 1,10%. Le britannique Kingfisher KGF.L , propriétaire de Castorama entre autres, a pris 6,15% après un bond de 21,8% sur un an de ses ventes sur le trimestre à mi-juin . A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI perdait 0,11%, le Standard & Poor's 500 .SPX , la principale référence du marché, était stable mais le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 0,43%. "Le marché a été un peu trop vite après le nouveau soutien monétaire annoncé par la Réserve fédérale. Il pourrait y avoir plus de consolidation, ce qui serait sain et rapprocherait les actions d'un niveau de valorisation plus rationnel," a déclaré Matt Peden chez GuideStone Capital Management. Aux valeurs, l'éditeur de logiciels d'entreprise Oracle ORCL.N perdait 4,60% après une publication trimestrielle décevante et Norwegian Cruise Line NCLH.N chutait de 5,44% après avoir annoncé que la suspension de ses croisières était prolongée jusqu'à fin septembre. CHANGES/TAUX L'"indice dollar", qui mesure ses fluctuations face à un panier de devises de référence .DXY , prend 0,35% face aux tensions géopolitiques en Asie et à l'approche de l'audition du président de la Fed, Jerome Powell, par la commission des Services financiers de la Chambre des représentants. L'euro recule de 0,42% à 1,1216 dollar EUR= , proche d'un creux de deux semaines. Sur le marché obligataire, le rendement de référence du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a fini sur une note stable après avoir grimpé en séance à -0,394% après d'importantes adjudications en Allemagne. PÉTROLE Les cours du brut sont en repli avec les craintes entourant l'évolution de la pandémie et l'augmentation inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière de 1,2 million de barils, d'après les chiffres de l'Agence américaine d'information sur l'énergie, contre une baisse de 152.000 barils attendu par le consensus. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 perd 1,22% à 37,91 dollars le baril et le Brent LCOc1 cède 0,66% à 40,69 dollars. LES INDICATEURS DU JOUR Les mises en chantier de logement aux États-Unis ont moins augmenté que prévu le mois dernier mais l'important rebond des permis de construire suggère que le marché du logement commence à se remettre de la crise. En zone euro, l'inflation a encore ralenti en mai de 0,1%, comme attendu, en raison principalement de la baisse des prix de l'énergie. A SUIVRE jeudi : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 .FTEU3 1428,17 +11,00 +0,78% -12,06% Eurostoxx 50 3267,26 +24,61 +0,76% -12,76% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4995,97 +43,51 +0,88% -16,43% Dax 30 .GDAXI 12382,14 +66,48 +0,54% -6,54% FTSE .FTSE 6253,25 +10,46 +0,17% -17,09% SMI .SSMI 10202,19 +167,90 +1,67% -3,91% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 26261,57 -28,41 -0,11% -7,98% S&P-500 .SPX 3125,07 +0,33 +0,01% -3,27% Nasdaq .IXIC 9938,20 +42,33 +0,43% +10,76% Nasdaq 100 .NDX 10003,52 +54,16 +0,54% +14,55% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1214 1,1263 -0,44% +0,04% Dlr/Yen JPY= 107,24 107,32 -0,07% -1,49% Euro/Yen EURJPY= 120,28 120,85 -0,47% -1,37% Dlr/CHF CHF= 0,9513 0,9511 +0,02% -1,70% Euro/CHF EURCHF= 1,0670 1,0712 -0,39% -1,68% Stg/Dlr GBP= 1,2519 1,2574 -0,44% -5,59% Indice $ .DXY 97,2980 96,9580 +0,35% +1,17% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1724,22 1726,96 -0,16% +13,66% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund FGBLc1 175,32 -0,08 Bund 10 ans -0,43 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans DE2YT=RR -0,66 +0,00 OAT 10 ans FR10YT=RR -0,05 -0,01 +37,54 Treasury 10 ans 0,74 -0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,20 -0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 37,91 38,38 -0,47 -1,22% -38,07% Brent LCOc1 40,69 40,96 -0,27 -0,66% -38,38% (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

