(Rpt avec bon code pour le rendement allemand à 10 ans) * L'indice Stoxx 600 a perdu 2%, le CAC 40 à Paris 2,12% * La BCE ne parvient pas à rassurer * Contraction record de 3,8% du PIB en zone euro au T1 * Société Générale chute après une perte trimestrielle PARIS, 30 avril (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge jeudi à la veille de la pause du 1er-Mai pour la plupart d'entre elles, les annonces de la Banque centrale européenne n'ayant pas convaincu les investisseurs après des indicateurs économiques moroses en Europe comme aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini en baisse de 2,12% à 4.572,18 points. Le Footsie britannique .FTSE a perdu 3,5% et le Dax allemand .GDAXI a cédé 2,22%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a abandonnée 2,27% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a reculé de 2,18%. Revenu en séance à son plus haut niveau depuis sept semaines, le Stoxx 600 a finalement perdu 2,03%. L'indice affiche toutefois un gain de 3,27% sur la semaine et de 6,23% sur le mois, sa meilleure performance mensuelle depuis octobre 2015. Le CAC 40 a gagné environ 4% à la fois sur la semaine et sur l'ensemble du mois d'avril. Les places européennes se sont enfoncées dans le rouge après les annonces de la BCE, qui a réaffirmé son vaste programme de rachat de titres mais n'a annoncé aucune nouvelle mesure significative face à la crise sans précédent déclenchée par la pandémie de coronavirus. Le "Programme d'achats d'urgence pandémique "(PEPP) reste ainsi inchangé alors que certains observateurs n'excluaient pas qu'il soit renforcé. "Certains acteurs du marché s'attendaient à autre chose, comme une expansion de son programme d'assouplissement quantitatif. Cela ne s'est pas produit et cela explique pourquoi les marchés n'ont pas réagi positivement", a déclaré Elwin de Groot, responsable de la stratégie macro chez Rabobank. Carsten Brzeski, économiste en chef chez ING, estime qu'il est nécessaire que la BCE garde des munitions "car les données de la croissance nous ont donné une première impression de la gravité de la crise dans la zone euro". L'activité économique dans la zone euro a en effet subi au premier trimestre la plus forte contraction de son histoire, une chute de 3,8% par rapport aux trois derniers mois de 2019, en raison de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement dans la plupart des pays de la région. Les autres indicateurs du jour n'ont pas été en mesure d'inverser la tendance, au contraire: les inscriptions hebdomadaires au chômage ont moins reculé que prévu aux Etats-Unis, à environ 3,84 millions, portant à plus de 30 millions le nombre total d'Américains ayant perdu leur emploi en six semaines, soit près de 19% de la population active. Les dépenses des consommateurs américains accusent par ailleurs une chute sans précédent de 7,5% en mars, quand le consensus tablait sur une contraction de 5%. VALEURS L'indice Stoxx des banques .SX7P a perdu 4,5% après les annonces jugées décevantes de la BCE. Société Générale SOGN.PA (-8,62%), plus forte baisse du CAC, a également contribué au repli du secteur après avoir fait état d'une perte nette au premier trimestre. BNP Paribas BNPP.PA et Crédit Agricole CAGR.PA ont perdu respectivement 6,6% et 6%. A Londres, Royal Dutch Shell RDSa.L (-10,82%) a accusé l'une des plus fortes baisses du Stoxx 600 après avoir réduit son dividende pour la première fois depuis 80 ans, l'effondrement de la demande mondiale de pétrole ayant fortement pesé sur son bénéfice. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, l'indice Dow Jones .DJI perdait 1,64%, le Standard & Poor's 500 .SPX 1,45% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,43%, la tendance étant plombée principalement par les derniers chiffres des inscriptions au chômage. American Airlines AAL.O abandonnait 7,5% après avoir fait état de sa première perte trimestrielle depuis 2013 et averti que sa consommation de trésorerie atteindrait 70 millions de dollars par jour au deuxième trimestre. En hausse, Tesla TSLA.O gagnait 3,42% après la publication d'un bénéfice trimestriel inattendu grâce à une production de véhicules quasi ininterrompue malgré la pandémie. Facebook FB.O affichait une progression de 4,93% grâce à des ventes supérieures aux attentes de Wall Street. CHANGES Le dollar perd 0,51% face à un panier de devises internationales, les cambistes rééquilibrant leurs portefeuilles avant la fin du mois. .DXY L'euro revient ainsi au-dessus de 1,09 dollar, un plus haut de deux semaines, après avoir momentanément cédé du terrain après les annonces de la BCE. EUR= TAUX Les rendements obligataires de référence en Europe ont accentué leur baisse après les annonces de la Banque centrale européenne. Celui des emprunts d'Etat allemands à 10 ans DE10YT=RR est tombé à -0,588%, un plus bas depuis mi-mars. L'OAT de même échéance FR10YT=RR , déjà affaibli par la contraction sans précédent de l'économie française (-5,8%) au premier trimestre, a reculé à -0,112%. Le rendement des Treasuries à dix ans cède quatre points de base à 0,5873%. PÉTROLE Les cours pétroliers continuent de monter, portés par une augmentation moins forte qu'attendu des stocks américains de brut et par une légère reprise de la demande. Le groupe chinois Sinopec, premier importateur mondial, a en effet annoncé jeudi que ses ventes quotidiennes de produits pétroliers raffinés représentaient plus de 90% des niveaux observés avant les perturbations causées par l'épidémie de coronavirus. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 grimpe d'environ 19% à 17,97 dollars le baril et le Brent de mer du Nord LCOc1 gagne 12,11% à 25,27 dollars. Par ailleurs, la Norvège, premier producteur pétrolier d'Europe occidentale, va réduire pour la première fois depuis 18 ans sa production de brut afin de se joindre aux efforts visant à relever les cours. A SUIVRE vendredi : Les résultats d'Apple devraient jouer sur la tendance à Wall Street qui sera ouverte, contrairement aux marchés en Chine, sur Euronext et en Allemagne, fermés pour la Fête du travail. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 .FTEU3 1329,30 -29,67 -2,18% -18,14% Eurostoxx 50 2927,93 -68,15 -2,27% -21,82% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4572,18 -98,93 -2,12% -23,52% Dax 30 .GDAXI 10861,64 -246,10 -2,22% -18,02% FTSE .FTSE 5901,21 -214,04 -3,50% -21,76% SMI .SSMI 9629,40 -235,92 -2,39% -9,30% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 24274,17 -359,69 -1,46% -14,94% S&P-500 .SPX 2901,48 -38,03 -1,29% -10,19% Nasdaq .IXIC 8870,28 -44,43 -0,50% -1,14% Nasdaq 100 .NDX 8960,67 -22,09 -0,25% +2,61% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0931 1,0873 +0,53% -2,49% Dlr/Yen JPY= 106,91 106,70 +0,20% -1,79% Euro/Yen EURJPY= 116,88 115,95 +0,80% -4,16% Dlr/CHF CHF= 0,9670 0,9735 -0,67% -0,08% Euro/CHF EURCHF= 1,0570 1,0591 -0,20% -2,60% Stg/Dlr GBP= 1,2590 1,2464 +1,01% -5,05% Indice $ .DXY 99,0870 99,5650 -0,48% +3,03% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1692,20 1711,25 -1,11% +11,55% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund FGBLc1 174,42 +1,36 Bund 10 ans -0,58 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans DE2YT=RR -0,77 -0,01 OAT 10 ans FR10YT=RR -0,11 -0,00 +47,60 Treasury 10 ans 0,59 -0,04 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,18 -0,02 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 17,78 15,06 +2,72 +18,06% -70,95% Brent LCOc1 25,28 22,54 +2,74 +12,16% -61,71% (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

