Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les Bourses européennes sont attendues sans grand changement après la Fed Reuters • 30/07/2020 à 07:30









* Modeste gain en vue en pour les actions européennes * Wall Street a fini en hausse, rassurée par la Fed * La première estimation du PIB US et allemand en ligne de mire * Nouveau déluge de résultats au menu par Laetitia Volga PARIS, 30 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes pourraient ouvrir en très légère hausse jeudi une séance rythmée par les résultats et après les annonces de la Réserve fédérale (Fed), qui a réaffirmé son engagement à soutenir l'économie américaine face aux dégâts provoqués par la crise sanitaire. D'après les contrats à terme, à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI pourrait prendre 0,06%, le FTSE à Londres .FTSE 0,2% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E 0,12%. Le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner 0,17%, selon les premières indications disponibles. La banque centrale, qui a maintenu ses taux d'intérêt proches de zéro, comme attendu, a affirmé qu'elle ne toucherait pas à l'objectif de taux des "fed funds" tant que l'économie américaine n'aurait pas absorbé les chocs récents. Le président de la Fed, Jerome Powell, a qualifié les perspectives économiques de "très incertaines" et déclaré qu'il faudrait un soutien monétaire et budgétaire prolongé pour assurer la reprise. Les investisseurs gardent leurs regards sur Washington où aucun consensus ne semble se dessiner entre les élus démocrates et républicains sur un nouveau plan de relance à l'économie alors que des mesures exceptionnelles d'indemnisation dont bénéficient des millions d'Américains au chômage expirent en fin de semaine. C'est dans ce contexte que les marchés suivront la publication de la première estimation de produit intérieur brut américain (PIB) pour le deuxième trimestre, à 12h30 GMT. Les économistes interrogés par Reuters prévoient en moyenne une contraction de 34,1% en rythme annualisé, ce qui marquerait son plus forte chute depuis 1947, après -5% au premier trimestre. Le PIB allemand est également au programme et il est attendu en contraction de 9% en avril-juin. LES VALEURS A SUIVRE : La journée sera, à l'image de celle de mercredi, animée par une pluie de résultats. Airbus AIRP.PA , Orange ORAN.FA , Renault RENA.PA et Danone DANO.PA , Astrazeneca AZL.L et Nestlé NES.N font partie des sociétés qui publient avant l'ouverture. A WALL STREET Les futures de Wall Street préfigurent une ouverture en léger repli après une séance en hausse mercredi, les principaux indices ayant amplifié leurs gains dans la foulée des annonces de la Fed. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,61%, le S&P-500 .SPX a pris 1,24% et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 1,35%. La séance a également rythmée par plusieurs résultats d'entreprises, comme Boeing BA.N , qui a cédé 2,83% après l'annonce d'une baisse de la production et de ventes inférieures aux prévisions au deuxième trimestre. Starbucks SBUX.O s'est quant à lui adjugé 3,72% après avoir dit observer une reprise notable de ses activités et s'attendre à finir le trimestre dans le vert. Et Advanced Micro Devices AMD.O a pris 12,54% après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, entraînant dans son sillage l'indice sectoriel des semi-conducteurs .SOX (+2,23%). Qualcomm QCOM.O a fait part mercredi soir de prévisions trimestrielles meilleures que prévu faisant grimper son titre de 12% en après-Bourse. Ce jeudi, les investisseurs suivront les publications des géants technologiques de Wall Street après la clôture: Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Facebook FB.O . EN ASIE Le Nikkei à la Bourse de Tokyo .N225 (-0,14%) enchaîne une cinquième séance consécutive dans le rouge mais dans des amplitudes plus limitées. La tendance chinoise est calme: le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations du pays perd moins de 0,1% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai grappille 0,05%. .SSEC CHANGES/TAUX Le dollar se stabilise contre un panier de devises internationales après être tombé la veille à un creux de plus de deux ans en réaction aux annonces jugées accommodantes de la Réserve fédérale. .DXY L'euro recule légèrement à 1,1762 dollar, après avoir franchi mercredi le seuil de 1,18 pour la première fois depuis septembre 2018. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement du 10 ans américain prend moins d'un point de base à 0,5724%. US10YT=RR PÉTROLE Les cours pétroliers affiche une baisse modérée, les inquiétudes liées à la flambée des infections par le coronavirus freinant la prise de risque. Le baril de brut léger américain CLc1 (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,15% à 41,21 dollars et celui de Brent LCOc1 0,16% à 43,68 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 08h00 PIB "flash" T2 -9% -2,2% US 12h30 PIB "flash" T2 -34,1% -5% Inscriptions au chômage sem. au 25 juillet +1,45 million +1,416 million LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 22366,48 -30,63 -0,14% -5,45% .N225 Topix .TOPX 1541,32 -7,72 -0,50% -10,46% Hong Kong .HSI 25128,00 +244,86 +0,98% -10,86% Taiwan .TWII 12690,13 +149,16 +1,19% +5,78% Séoul .KS11 2269,01 +5,85 +0,26% +3,25% Singapour .STI 2527,30 -46,15 -1,79% -21,58% Shanghaï .SSEC 3295,57 +1,02 +0,03% +8,05% Sydney .AXJO 6046,90 +40,50 +0,67% -9,53% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 26539,57 +160,29 +0,61% -7,00% S&P-500 .SPX 3258,44 +40,00 +1,24% +0,86% Nasdaq .IXIC 10542,94 +140,85 +1,35% +17,50% Nasdaq 100 10662,98 +130,48 +1,24% +22,10% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1431,22 -0,09 -0,01% -11,87% .FTEU3 Eurostoxx 50 3300,16 -3,40 -0,10% -11,88% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4958,74 +29,80 +0,60% -17,05% Dax 30 .GDAXI 12822,26 -13,02 -0,10% -3,22% FTSE .FTSE 6131,46 +2,20 +0,04% -18,71% SMI .SSMI 10272,81 -4,39 -0,04% -3,24% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1762 1,1790 -0,24% +4,92% Dlr/Yen JPY= 105,17 104,91 +0,25% -3,38% Euro/Yen 123,72 123,70 +0,02% +1,45% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9131 0,9124 +0,08% -5,64% Euro/CHF 1,0743 1,0758 -0,14% -1,00% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2969 1,2995 -0,20% -2,19% Indice $ .DXY 93,4420 93,4530 -0,01% -2,84% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5050 -0,0050 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6840 -0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1775 +0,0070 +32,75 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,5724 -0,0090 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1309 +0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 41,20 41,27 -0,07 -0,17% -32,69% CLc1 Brent LCOc1 43,68 43,75 -0,07 -0,16% -33,85% (Édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.