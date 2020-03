Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les Bourses européennes se replient, regain de prudence Reuters • 27/03/2020 à 10:34









* Le CAC 40 perd 3,1%, le Stoxx 600 recule de 2,5% * Les futures à Wall Street dans le rouge après une forte progression jeudi * Les dirigeants restent mobilisés face à la pandémie de coronavirus * Pas d'amélioration sur le front sanitaire par Blandine Henault PARIS, 27 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent dans le rouge vendredi après trois séances d'affilée dans le vert, les espoirs sur les mesures de relance gouvernementales se heurtant à la propagation continue de la pandémie de coronavirus. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI recule de 3,07% à 4.404,22 points vers 09h25 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI perd 1,93% et à Londres, le FTSE .FTSE abandonne 3,93%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E se replie de 2,56%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 2,62% et le Stoxx 600 .STOXX de 2,52%. La multiplication des mesures de soutien à l'économie à travers le monde, et notamment aux Etats-unis où la Chambre des représentants doit voter vendredi sur un plan de relance de 2.000 milliards de dollars, a soutenu ces derniers jours les marchés d'actions mondiaux, en passe de signer des rebonds hebdomadaires spectaculaires. A Wall Street, le Dow Jones .DJI affiche désormais une progression de 21,3% par rapport à sa clôture du 23 mars, ce qui lui permet de passer en zone "haussière" (bull market). A Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a grimpé de 17,1% sur la semaine, sa plus forte hausse hebdomadaire jamais enregistrée. "Après une hausse soudaine des marchés financiers et l'entrée dans un bull market (marché haussier), les investisseurs pourraient être tentés de solder leurs positions dans la journée pour prendre leur bénéfice et ne pas risquer d'avoir des nouvelles décevantes durant le weekend alors que les marchés seront fermés", commente Vincent Boy, analyste marché chez IG France. D'un point de vue sanitaire, la pandémie de coronavirus ne montre aucun signe d'affaiblissement en Europe ni aux Etats-Unis, qui sont devenus le pays le plus touché au monde par le nouveau virus, devant la Chine. VALEURS En première ligne dans la crise du coronavirus, le compartiment du transport et tourisme .SXTP (-3,33%) accuse l'un des plus forts replis sectoriels en Europe. Il est devancé par le secteur immobilier .SX86P (-3,61%), pénalisé par les replis des exploitants de centres commerciaux comme le britannique Hammerson HMSO.L (-12,43%) ou encore Gecina GFCP.PA (-8,8%) et Unibail-Romamco-Westfield URW.AS (-8,37%). A l'inverse, le groupe de médias allemand Prosiebensat1 PSMGn.DE grimpe de 8,69%, en tête du Stoxx 600, après l'annonce de la démission de son directeur général Max Conze avec effet immédiat. A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains signalent un repli de l'ordre de 1,5% à l'ouverture vendredi, ce qui pourait venir ternir la belle semaine observée à la Bourse de New York. Jeudi, l'indice Dow Jones a gagné 6,38% à 22.552,17 points, après un gain de 2,39% mercredi et de 11,37% mardi. Il s'agit de sa plus forte hausse en trois jours depuis 1931. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 6,24%, à 2.630,07 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 5,60% à 7.797,54 points. EN ASIE Dans la foulée de Wall Street, la Bourse de Tokyo .N225 a terminé en hausse de 3,88% pour boucler sa plus forte hausse hebdomadaire jamais enregistrée. Ailleurs en Asie, la tendance a été aussi positive: le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale a gagné 0,32% et l'indice Hang Seng .HSI de Hong Kong a pris 0,56%. TAUX Signe du retour de la prudence sur les marchés, les rendements obligataires repartent à la baisse. Le taux des Treasuries à dix ans recule de deux points de base, à 0,7821%. US10YT=RR En Europe, le taux du Bund allemand de même échéance recule de près de cinq points de base, à -0,432%. DE10YT=RR CHANGES Le dollar tente de se stabiliser vendredi alors qu'il est en passe d'accuser sa plus forte baisse hebdomadaire en plus de dix ans, l'assouplissement des conditions de financement en dollar aidant à réduire la demande pour le billet vert. L'indice dollar, qui mesure ses fluctuations face à un panier de devises de référence, regagne 0,15% après avoir perdu plus de 3% sur la semaine. .DXY L'euro se maintient au-dessus de 1,10 dollar, au plus haut depuis le 17 mars et la livre sterling évolue à moins de 1,22 dollar, après avoir touché un pic à 1,2305 plus tôt en séance. La devise britannique affiche un bond de près de 7% sur la semaine face au dollar. EUR= GBP= PÉTROLE Les cours du brut, qui n'ont pas suivi la remontée des derniers jours des marchés actions, évoluent en ordre dispersé, toujours pénalisés par les craintes persistantes autour du choc sur la demande lié à la pandémie de coronavirus. Le baril de Brent LCOc1 recule de 0,7% à 26,15 dollars tandis que celui du brut léger américain (WTI) CLc1 monte de 1,2% à 22,87 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 MARS : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Indice des prix PCE "core" février +0,2% +0,1% - sur un an +1,7% +1,6% Revenus des ménages +0,4% +0,6% Dépenses des ménages +0,2% +0,2% US 14h00 Indice de confiance du mars 90,0 95,9* Michigan (déf.) * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1233,73 -31,43 -2,48% -24,03% .FTEU3 Eurostoxx 50 2768,13 -79,65 -2,80% -26,09% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4397,06 -146,52 -3,23% -26,45% Dax 30 .GDAXI 9791,93 -209,03 -2,09% -26,09% FTSE .FTSE 5596,75 -218,98 -3,77% -25,80% SMI .SSMI 9027,50 -176,48 -1,92% -14,97% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 19389,43 +724,83 +3,88% -18,04% .N225 Topix .TOPX 1459,49 +60,17 +4,30% -15,21% Hong Kong 23484,28 +131,94 +0,56% -16,69% .HSI Taiwan .TWII 9698,92 -37,44 -0,38% -19,16% Séoul .KS11 1717,73 +31,49 +1,87% -21,84% Singapour 2520,60 +33,04 +1,33% -21,79% .STI Shanghaï 2772,20 +7,29 +0,26% -9,11% .SSEC Sydney .AXJO 4842,40 -270,90 -5,30% -27,55% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 22552,17 +1351,62 +6,38% -20,98% .DJI S&P-500 .SPX 2630,07 +154,51 +6,24% -18,59% Nasdaq .IXIC 7797,54 +413,24 +5,60% -13,10% Nasdaq 100 7897,13 +427,51 +5,72% -9,57% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1002 1,1028 -0,24% -1,86% Dlr/Yen JPY= 108,99 109,58 -0,54% +0,12% Euro/Yen 119,91 120,88 -0,80% -1,66% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9641 0,9630 +0,11% -0,38% Euro/CHF 1,0608 1,0626 -0,17% -2,25% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2189 1,2201 -0,10% -8,07% Indice $ .DXY 99,5470 99,3520 +0,20% +3,51% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1617,97 1628,97 -0,68% +6,66% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,12 +1,05 FGBLc1 Bund 10 ans -0,44 -0,07 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,68 -0,05 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,03 -0,05 +40,60 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,77 -0,04 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,27 -0,01 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 22,75 22,60 +0,15 +0,66% -62,83% CLc1 Brent LCOc1 25,99 26,34 -0,35 -1,33% -60,64% (édité par Patrick Vignal)

