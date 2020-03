Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les Bourses européennes repartent à la baisse, les craintes demeurent Reuters • 26/03/2020 à 10:45









* Les craintes sur l'économie demeurent malgré les plans de relance * Le CAC 40 recule 1,8%, mettant fin au rebond des deux dernières séances * Le chiffre des inscriptions hebdomadaires aux USA attendu avec fébrilité par Blandine Henault PARIS, 26 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en nette baisse jeudi, le risque économique lié à la pandémie de coronavirus reprenant le dessus face à des statistiques catastrophiques et à la multiplication des abandons d'objectifs financiers et des dividendes par les entreprises. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI recule de 1,78% à 4.353,29 points vers 09h30 GMT, après avoir rebondi de 13,2% lors des deux séances précédentes. À Francfort, le Dax .GDAXI perd 1,94% et à Londres, le FTSE .FTSE recule de 2,09%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E abandonne 2,12%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 cède 1,32% et le Stoxx 600 .STOXX se replie de 1,44%. Le Sénat des Etats-Unis a adopté mercredi soir un plan de soutien à l'économie de 2.000 milliards de dollars (environ 1.840 milliards d'euros) pour faire face au coronavirus. Le texte doit désormais être approuvé par la Chambre des représentants, contrôlée par l'opposition démocrate, avant d'être envoyé le cas échéant à Donald Trump pour promulgation. Le vote de la Chambre devrait avoir lieu vendredi. La perspective de ce vaste plan de relance américain a nourri le rebond des marchés d'actions depuis mardi mais est loin d'avoir levé toutes les craintes des investisseurs. Dès ce jeudi, les intervenants de marché vont suivre avec attention le chiffre des inscriptions hebdomadaires au chômage (12h30 GMT). Le consensus Reuters montre une incertitude élevée avec des prévisions allant de 250.000 jusqu'à 4 millions. En Europe, les indicateurs de sentiment économique continuent de montrer une très forte dégradation. Le climat des affaire en France a ainsi connu une dégradation sans précédent en mars, avec une chute de 10 points de son indice. A Singapour, une des économies mondiales les plus dépendantes du commerce extérieur, l'activité économique s'est contractée de 2,2% au premier trimestre en rythme annuel, le plus fort repli observé depuis 2009. Du côté de la microéconomie, les abandons de prévisions financières et de versement de dividendes pour 2020 se multiplient à travers le monde, soulignant le contexte très incertain dans lequel doivent naviguer les entreprises. VALEURS Parmi les plus fortes baisses du Stoxx 600, Euronext ENX.PA recule de 9,23% après quatre séances d'affilée dans le vert dont deux journées de forte hausse (+11,4% mardi et +16,3% mercredi). Le régulateur du marché espagnol CNMV a déclaré jeudi qu'il avait autorisé une offre de la Bourse suisse SIX pour acheter l'opérateur de la Bourse de Madrid BME BME.MC pour lequel Euronext avait aussi exprimé son intérêt. Casino CASP.PA recule de 3,6% après avoir annoncé à son tour l'abandon de ses objectifs financiers pour 2020 et au-delà en raison des incertitudes liées au coronavirus. Les secteurs des ressources de base .SXPP (-3,25%) et du pétrole et gaz .SXEP (-2,82%) accusent les plus forts replis en Europe dans la foulée du repli des cours des métaux industriels et de l'or noir. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en baisse de 4,51% après trois séances de forte hausse, l'augmentation du nombre de cas de contamination dans le pays alimentant les craintes d'un durcissement des restrictions de distanciation sociale. Le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale a reculé de 0,66% et l'indice Hang Seng .HSI de Hong Kong a perdu 0,74%. A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains signalent pour l'heure un repli des indices d'au moins 1,5% à l'ouverture jeudi. La veille, le S&P a signé une deuxième séance consécutive de hausse, une première depuis le 12 février. L'indice large a gagné 1,15%, à 2.475,56 points. De son côté, l'indice Dow Jones .DJI a gagné 495,64 points, soit 2,39%, à 21.200,55 points. En revanche, le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 33,56 points (-0,45%) à 7.384,30 points. TAUX Le regain de prudence se traduit par une baisse des rendements obligataires : le taux des emprunts d'Etat américains à dix ans US10YT=RR recule de près de cinq points de base, à 0,8112%. En Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance DE10YT=RR est en baisse de deux points de base, à -0,308%. CHANGES Le dollar recule face au yen JPY= et à l'euro EUR= en amont de la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-unis, qui devraient bondir en raison du blocage économique induit par la pandémie de coronavirus. L'euro revient ainsi à plus de 1,09 dollar, au plus haut depuis une semaine. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en baisse, pénalisés par les craintes sur la demande. Le baril de Brent LCOc1 recule de près de 2% à 26,91 dollars et celui du brut léger américain CLc1 perd plus de 2% à 23,89 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 PIB définitif T4 2,1% 2,1%* Inscriptions au chômage sem au 21 1.000.000 281.000 mars LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1213,53 -22,30 -1,80% -25,27% .FTEU3 Eurostoxx 50 2730,48 -69,66 -2,49% -27,09% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4341,48 -90,82 -2,05% -27,38% Dax 30 .GDAXI 9623,96 -250,30 -2,53% -27,36% FTSE .FTSE 5545,79 -142,41 -2,50% -26,47% SMI .SSMI 8903,75 -85,41 -0,95% -16,14% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Points Var. % YTD Nikkei-225 18664,60 -882,03 -4,51% -21,10% .N225 Topix .TOPX 1399,32 -25,30 -1,78% -18,71% Hong Kong .HSI 23352,34 -174,85 -0,74% -17,16% Taiwan .TWII 9736,36 +91,61 +0,95% -18,84% Séoul .KS11 1686,24 -18,52 -1,09% -23,27% Singapour .STI 2487,56 -17,91 -0,71% -22,81% Shanghaï .SSEC 2764,91 -16,68 -0,60% -9,35% Sydney .AXJO 5113,30 +115,20 +2,30% -23,50% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 21200,55 +495,64 +2,39% -25,71% S&P-500 .SPX 2475,56 +28,23 +1,15% -23,38% Nasdaq .IXIC 7384,30 -33,56 -0,45% -17,70% Nasdaq 100 .NDX 7469,62 -84,21 -1,11% -14,47% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0935 1,0880 +0,51% -2,45% Dlr/Yen JPY= 110,00 111,19 -1,07% +1,05% Euro/Yen 120,31 121,00 -0,57% -1,34% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9735 0,9767 -0,33% +0,59% Euro/CHF 1,0647 1,0628 +0,18% -1,89% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,1881 1,1885 -0,03% -10,39% Indice $ .DXY 100,3930 101,0500 -0,65% +4,39% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1605,22 1613,29 -0,50% +5,81% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 170,19 +0,57 FGBLc1 Bund 10 ans -0,31 -0,02 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,60 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,17 -0,03 +47,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,80 -0,05 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,31 -0,02 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 23,86 24,49 -0,63 -2,57% -61,02% CLc1 Brent LCOc1 26,76 27,39 -0,63 -2,30% -59,47% (Blandine Hénault, édité par Laetitia Volga)

