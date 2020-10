Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les Bourses européennes pourraient tenter un rebond Reuters • 29/10/2020 à 07:20









* Hausse prudente en vue pour les principaux indices en Europe * Wall Street pourrait reprendre 1% * L'impact économique du "reconfinement" inquiète toujours * La BCE attendue au tournant, verdict à 11h45 GMT par Laetitia Volga PARIS, 29 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture après les pertes importantes subies la veille, même si le confinement annoncé par la France et par l'Allemagne face à la deuxième vague de l'épidémie fait craindre un nouveau coup de frein à l'activité économique. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,75% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E , de 0,73% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,22% pour le FTSE à Londres .FTSE . D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI en hausse de 0,2% à l'ouverture. Le Stoxx 600 est tombé mercredi à un plus bas niveau depuis mai, enregistrant sa pire performance depuis plus de cinq semaines, avec une baisse de 2,95%. Le CAC 40 a perdu 3,37% à 4.571,12 points, le Footsie a cédé 2,55% et le Dax 4,17%. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont annoncé mercredi soir ce que les marchés craignaient, un durcissement des mesures de restriction en France et en Allemagne pour freiner la propagation alarmante du coronavirus. Le président français a annoncé un nouveau confinement à partir de ce vendredi et jusqu'au 1er décembre, légèrement allégé par rapport à celui du printemps. L'Allemagne a également opté pour pour un confinement, limité, pendant un mois qui implique notamment la fermeture des restaurants, des salles de sports et des théâtres mais les magasins pourront rester ouverts. Dans ce contexte, les conséquences économiques des mesures liées à la pandémie pourraient lourdement se faire sentir au quatrième trimestre, augmentant la pression sur la Banque centrale européenne (BCE) pour de nouvelles mesures de soutien. "Christine Lagarde [la présidente de la BCE] doit faire preuve d'ouverture à faire plus (...) mais je pense qu'il y a plus de risque d'une légère déception des marchés plutôt que d'une agréable surprise", a déclaré Piet Haines Christiansen, économiste chez Danske Bank. Les annonces de l'institution sont prévues à 11h45 GMT, suivi d'une conférence de presse de Christine Lagarde, à partir de 12h30 GMT. La séance sera aussi marquée par un autre rendez-vous majeur, la publication de la première estimation du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis pour le troisième trimestre, à 12h30 GMT. Les économistes s'attendent en moyenne à un très fort rebond de l'économie américaine après la contraction brutale de 31,4% sur la période avril-juin. Les investisseurs prendront également connaissance du chiffre des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'inflation allemande en octobre. LES VALEURS A SUIVRE : Plusieurs entreprises publient leurs résultats ce jeudi, c'est par exemple le cas d'Airbus AIR.PA , qui est parvenu à stopper l'hémorragie de sa trésorerie au troisième trimestre et dit viser un "free cash-flow" au moins stable pour les trois derniers mois de l'année. L8N2HK0XE A WALL STREET La Bourse de New York a clôturé en net repli mercredi, le Dow Jones finissant à son plus bas niveau depuis fin juillet en raison de la nouvelle flambée de la pandémie de coronavirus dans le monde et des incertitudes sur les résultats de l'élection américaine du 3 novembre prochain. .NFR Outre la pandémie, l'incapacité de Washington à conclure un accord sur un plan de relance économique a entraîné la chute de plus de 3% de tous les grands indices. L'indice Dow Jones .DJI a cédé ainsi 3,43% à 26.519,95 points, le S&P-500 .SPX , plus large, 3,53% à 3 271,03 points et le Nasdaq Composite .IXIC 3,73% à 11.004,87 points. L'indice du CBOE qui mesure la volatilité implicite du S&P-500 .VIX a grimpé à 40,77 points, son plus haut depuis le 15 juin. Apple AAPL.O , Alphabet GOOGL.O et Facebook FB.O , qui publieront leurs trimestriels dans la soirée, ont perdu au moins 4,6%. Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant un rebond également du côté de Wall Street à l'ouverture, de l'ordre de 1% pour ses trois principaux indices. EN ASIE L'indice Nikkei .N225 à la Bourse de Tokyo a perdu 0,37% dans le sillage de Wall Street mais le repli est limité par les perspectives économiques plus favorables de l'Asie. "L'Asie ne participe pas vraiment à cette histoire de deuxième ou troisième vague car sa pandémie est largement sous contrôle. Par conséquent, les économies nationales se portent convenablement. Les exportations resteront faibles... mais sur le plan intérieur, elles se portent bien et font beaucoup mieux par rapport à (l'Europe et les États-Unis)", a déclaré Rob Carnell, économiste en chef pour l'Asie chez ING. La Banque du Japon a toutefois revu à la baisse ses prévisions de PIB et d'inflation pour l'année fiscale en cours mais s'est montrée plus optimiste sur les perspectives de reprise, ajoutant que son soutien monétaire était pour le moment suffisant. En Chine, l'indice CSI 300 .CSI300 des principales capitalisations de Chine continentale et le SSE Composite .SSEC de Shanghai avancent de 0,77% et 0,19% respectivement. TAUX L'indice dollar se stabilise après avoir gagné mercredi 0,5% à la faveur de l'aversion au risque qui regnait sur tous les marchés. L'euro, qui a ainsi touché la veille son plus bas niveau depuis le 19 septembre, est maintenant inchangé autour de 1,1750 pour un dollar en attendant les annonces de la BCE. EUR= . CHANGES Sur le marché obligataire, la tendance est aussi à l'accalmie: le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est stable à 0,7844% après être tombé sous 0,75% mercredi pour la première fois en près de deux semaines. PÉTROLE Après avoir chuté de plus de 5% mercredi, le marché pétrolier progresse difficilement, tout juste soutenu par la perspective d'un resserrement de l'offre à court terme avec la suspension des deux tiers de la production américaine dans le golfe du Mexique alors que l'ouragan Zeta a frappé la Louisiane. Le Brent LCOc1 gagne 0,13% à 39,17 dollars le baril. Le brut léger américain CLc1 prend 0,29% à 37,5 dollars après avoir chuté de 5,5% la veille. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 OCTOBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 PIB (1re estimation) T3 +31,0% -31,4% Inscriptions au chômage semaine au 775.000 787.000 24 octobre DE 13h00 Inflation IPCH (1re octobre 0,0% -0,4% estimation) - sur un an -0,4% -0,4% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 23327,20 -91,31 -0,39% -1,39% .N225 Topix .TOPX 1610,93 -1,62 -0,10% -6,42% Hong Kong 24560,37 -148,43 -0,60% -12,87% .HSI Taiwan .TWII 12662,91 -130,84 -1,02% +5,55% Séoul .KS11 2327,62 -17,64 -0,75% +5,91% Singapour 2463,53 -19,95 -0,80% -23,56% .STI Shanghaï 3277,07 +7,83 +0,24% +7,44% .SSEC Sydney .AXJO 5960,30 -97,40 -1,61% -10,83% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 26519,95 -943,24 -3,43% -7,07% .DJI S&P-500 .SPX 3271,03 -119,65 -3,53% +1,25% Nasdaq .IXIC 11004,87 -426,48 -3,73% +22,65% Nasdaq 100 11142,76 -456,19 -3,93% +27,59% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1324,28 -40,76 -2,99% -18,45% .FTEU3 Eurostoxx 50 2963,54 -107,06 -3,49% -20,87% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4571,12 -159,54 -3,37% -23,54% Dax 30 .GDAXI 11560,51 -503,06 -4,17% -12,74% FTSE .FTSE 5582,80 -146,19 -2,55% -25,98% SMI .SSMI 9618,65 -268,84 -2,72% -9,40% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1753 1,1744 +0,08% +4,84% Dlr/Yen JPY= 104,38 104,29 +0,09% -4,12% Euro/Yen 122,69 122,52 +0,14% +0,61% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9092 0,9103 -0,12% -6,06% Euro/CHF 1,0686 1,0692 -0,06% -1,53% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3019 1,2981 +0,29% -1,80% Indice $ .DXY 93,3670 93,4050 -0,04% -2,92% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,6250 +0,0030 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7880 +0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3233 +0,0020 +30,17 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7844 +0,0030 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1486 -0,0010 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 37,52 37,39 +0,13 +0,35% -38,70% CLc1 Brent LCOc1 39,18 39,12 +0,06 +0,15% -40,66% (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

