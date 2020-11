Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les Bourses européennes montent, confiantes sur l'issue de la présidentielle US Reuters • 05/11/2020 à 10:28









* Le scénario d'une "vague bleue" démocrate s'éloigne * Les rendements obligataires américains toujours en baisse * La BoE augmente plus que prévu le montant de ses rachats d'actifs * La Fed au programme de la soirée * Société générale a renoué avec un profit au T3 par Laetitia Volga PARIS, 5 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont dans le vert jeudi dans les premiers échanges, enchaînant une nouvelle séance de hausse, soutenues par la perspective d'un Congrès américain divisé à l'issue des résultats du vote, ce qui pourrait profiter aux marchés financiers. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 0,63% à 4.953,79 points vers 06h15 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,74% et à Londres, le FTSE .FTSE s'adjuge 0,22%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E monte de 0,77%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,77% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,5%. Joe Biden a prédit mercredi qu'il remporterait l'élection après des succès annoncés dans deux Etats clés - le Michigan et le Wisconsin -, tandis que Donald Trump dénonçait une fraude, engageait des procédures juridiques et réclamait de nouveaux décomptes. Le candidat démocrate est crédité de 243 grands électeurs contre 214 pour le président républicain sortant, selon les dernières projections de l'institut Edison Research. La bataille pour le Sénat semblait mercredi soir donner l'avantage au camp républicain, qui conserverait le contrôle de la chambre haute, réduisant la perspective d'une large victoire démocrate, perçue par certains investisseurs comme un risque pour les actions. "Une victoire de Joe Biden sans le soutien total du Sénat réduit le risque réglementaire et d'une augmentation des impôts sur les sociétés", ont écrit dans une note les analystes de Nomura. La réaction des marchés actions est qualifiée de "myope" par Gilles Moëc chez AXA Investment Managers qui souligne notamment que le scénario d'un Congrès divisé va rendre difficile un accord sur un plan de relance budgétaire avant la fin du mois de janvier 2021. De fait, la pression sur les banques centrales devrait s'accroître pour qu'elles en fassent davantage. La Banque d'Angleterre a ainsi augmenté plus que prévu le montant de ses achats d'actifs pour le porter à 895 milliards de livres sterling (989,81 milliards d'euros) afin de tenter de protéger l'économie britannique face à la deuxième vague de la pandémie de coronavirus. Les investisseurs suivront avec attention les annonces de la Réserve fédérale (Fed), à 19h00 GMT, qui seront suivies d'une conférence de presse de son président, Jerome Powell. "Face à la propagation du coronavirus, la Fed pourrait, pourquoi pas et contre toute attente, décider d'agir ce soir lors de sa réunion à travers l'augmentation de ses achats d'actifs ou d'autres ajustements pour signaler au marché qu'elle prend le relais de la crise", a déclaré John Plassard chez Mirabaud. VALEURS Au-delà de l'actualité politique américaine, les investisseurs suivent une nouvelle série de résultats d'entreprises dont ceux de Société générale SOGN.PA qui a renoué avec un bénéfice au troisième trimestre, permettant à son titre de gagner 2,73%. Legrand LEGD.PA prend 2,60% après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et Veolia VIE.PA 2,54%, le numéro un mondial du traitement de l'eau et des déchets ayant fait état de résultats en hausse. En baisse, Arkema AKE.PA et CGG GEPH.PA perdent respectivement 3,93% et 7,67% après leurs résultats. A la Bourse de Francfort, Commerzbank CBKG.DE chute de 6,29%, parmi les plus fortes baisses du Stoxx 600, après avoir accusé une perte au troisième trimestre et Munich Re MUVGn.DE cède 3,29% après la baisse de son bénéfice net de 77% au troisième trimestre. Dialog Semiconductor DLGS.DE grimpe de 7,37% après des résultats bien accueillis. Il entraîne dans son sillage l'indice Stoxx de la technologie .SX8P , meilleure performance sectorielle avec un gain de 2,33%, qui profite également de la vive progression du secteur américain mercredi à Wall Street. STMicro STM.PA , AMS AMS.S , ASML ASML.AS , Infineon IFXGn.DE et ASM International ASMI.AS gagnent entre 2,83% et 4,74%. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, les investisseurs saluant des résultats électoraux américains qui, s'ils ne permettent pas encore de connaître le nom du prochain président des Etats-Unis, sont jugés favorables aux actions. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,34% à 27.847,66 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 2,20% à 3.443,44 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 3,85% à 11.590,78 points. Le secteur américain de la technologie .SPLRCT a gagné 3,8%, anticipant qu'un Congrès divisé diminuerait la probabilité d'une plus importante réglementation et d'une hausse de la fiscalité sur les plus-values. Les contrats à terme sur les indices suggèrent pour l'instant une hausse de 0,9% à 2,3% des indices de référence à l'ouverture. EN ASIE La Bourse de Tokyo a amplifié ses gains de la veille dans le sillage de Wall Street. L'indice Nikkei .N225 a terminé en hausse de 1,73% à 24.105,28 points, un plus haut en clôture de deux ans. Les places boursières chinoises - ainsi que le yuan - ont augmenté, une victoire de Joe Biden étant perçue comme plus favorable à des relations apaisées entre la Chine et les Etats-Unis. Le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations du pays a gagné 1,48% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC 1,3%. CHANGES Sur le marché des changes, le dollar recule de 0,2% face à un panier de devises internationales après avoir déjà cédé jusqu'à 0,5% mercredi. .DXY Le billet vert est tombé ce jeudi à un plus bas de plus de deux ans contre le yuan. CNY= L'euro reprend 0,35% à 1,1763 dollar après avoir chuté la veille à un creux de plus de trois mois à 1,1602 EUR= . La livre s'est retournée à la hausse contre le dollar et contre l'euro après la décision de la Banque d'Angleterre de renforcer son programme d'achats de titres. GBP= , EURGBP= TAUX Après avoir déjà perdu plus de 11 points de base mercredi, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule à nouveau. Il cède plus de quatre points de base à 0,7228%, soit un plus bas de trois semaines, à la perspective d'une relance budgétaire moins importante que prévu aux Etats-Unis. En Europe, le rendement du Bund de même échéance cède un point à -0,655% dans les premiers échanges. A noter qu'au volet macroéconomique, les commandes à l'industrie allemande ont déçu en augmentant seulement de 0,5% en septembre contre +4,9% en août et +2% attendu par le consensus. PÉTROLE La perspective d'une présidence Biden étant jugée défavorable au marché pétrolier, les cours sont en baisse: le Brent perd 1,14% à 40,76 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,28% à 38,65 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Ventes au détail septembre -1,0% +4,4% - sur un an +2,8% +3,7% USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 732.000 751.000 31/10 USA 13h30 Coûts du travail (1re estim.) T3 -11,5% +9,0% Productivité +5,6% +10,1% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1416,31 +9,69 +0,69% -12,79% .FTEU3 Eurostoxx 50 3187,79 +26,72 +0,85% -14,88% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4957,38 +34,53 +0,70% -17,07% Dax 30 .GDAXI 12423,52 +99,30 +0,81% -6,23% FTSE .FTSE 5892,84 +9,58 +0,16% -21,87% SMI .SSMI 10324,88 +38,09 +0,37% -2,75% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 24105,28 +410,05 +1,73% +1,90% .N225 Topix .TOPX 1649,94 +22,69 +1,39% -4,15% Hong Kong .HSI 25695,92 +809,78 +3,25% -8,85% Taiwan .TWII 12918,80 +50,90 +0,40% +7,68% Séoul .KS11 2413,79 +56,47 +2,40% +9,83% Singapour .STI 2584,90 +68,92 +2,74% -19,79% Shanghaï .SSEC 3320,13 +42,69 +1,30% +8,85% Sydney .AXJO 6139,60 +77,50 +1,28% -8,15% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 27847,66 +367,63 +1,34% -2,42% S&P-500 .SPX 3443,44 +74,28 +2,20% +6,58% Nasdaq .IXIC 11590,78 +430,21 +3,85% +29,18% Nasdaq 100 11777,02 +497,11 +4,41% +34,86% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1767 1,1722 +0,38% +4,97% Dlr/Yen JPY= 104,23 104,48 -0,24% -4,25% Euro/Yen 122,67 122,53 +0,11% +0,59% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9091 0,9124 -0,36% -6,07% Euro/CHF 1,0700 1,0690 +0,09% -1,40% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3025 1,2985 +0,31% -1,76% Indice $ .DXY 93,1960 93,4070 -0,23% -3,10% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1918,61 1903,21 +0,81% +26,47% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 176,60 +0,20 FGBLc1 Bund 10 ans -0,66 -0,02 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,80 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,38 -0,02 +27,58 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,72 -0,05 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,15 +0,00 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 38,67 39,15 -0,48 -1,23% -36,82% CLc1 Brent LCOc1 40,80 41,23 -0,43 -1,04% -38,21% (édité par Patrick Vignal)

