POINT MARCHÉS-Les Bourses européennes frileuses mais les PMI rassurent

* Le CAC 40 perd 0,36%, le Dax limite ses pertes * Hausse inattendue du PMI manufacturier allemand en février * Le nombre de nouveaux cas de contamination en Chine en hausse * Le dollar à un pic de 3 ans, l'or au plus haut de 7 ans par Laetitia Volga PARIS, 21 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert en baisse vendredi, les craintes concernant la propagation du coronavirus et ses répercussions sur la sphère économique suscitant toujours une aversion pour le risque. La publication d'indices PMI manufacturiers flash supérieurs aux attentes en Allemagne et en zone euro a néanmoins permis d'apaiser une partie des craintes et de limiter le repli en Europe. Ainsi à Francfort, le Dax .GDAXI a réduit ses pertes (-0,12%) après avoir perdu jusqu'à 0,7%. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI perd 0,36% à 6.040,41 points vers 09h00 GMT et à Londres, le FTSE .FTSE cède 0,34%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E recule de 0,25%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,31% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,34%. La première estimation flash du PMI manufacturier allemand a montré une amélioration inattendue en février de l'activité dans le secteur, avec un indice à 47,8 après 44,8 en janvier et alors que le consensus le donnait en baisse à 45,3. Ce chiffre était suivi de près par les investisseurs compte tenu de l'exposition de l'Allemagne à l'économie chinoise. L'estimation flash du PMI manufacturier pour la zone euro est aussi ressortie au-delà des attentes, à 51,6 en février contre 51,3 en janvier et 51,0 attendu par le consensus. Sur le front sanitaire de l'épidémie, Pékin a annoncé vendredi 889 nouveaux cas de contamination en Chine continentale, soit un nombre de cas supplémentaires bien supérieur à celui rapporté la veille (394). VALEURS La biotech Genfit GNFT.PA recule de 3,34% en réaction à l'annonce du report des données d'un essai de phase 3 concernant un traitement de la NASH, une maladie hépatique. En hausse en début de séance, Valeo VLOF.PA s'est retourné à la baisse (-0,29%) après la publication de ses résultats annuels. En tête du Stoxx 600, Sopra Steria SOPR.PA gagne 4,79% après l'annonce de ses résultats annuels et d'un projet d'acquisition de Sodifrance. EN ASIE Si les Bourses chinoises continentales sont restées soutenues par les mesures de soutien à l'économie prises par les autorités du pays, les autres places en Asie ont évolué nettement dans le rouge. L'indice Kospi .KS11 à Séoul a reculé de 1,49% et le Hang Seng .HSI à Hong Kong a perdu 1,09%. De son côté, la Bourse de Tokyo a perdu 0,39%, le repli ayant été limité par la faiblesse du yen favorable aux valeurs exportatrices de la cote. A WALL STREET La Bourse de New York a fini dans le rouge jeudi, les derniers chiffres de l'épidémie de coronavirus en Chine et dans d'autres pays ayant ravivé l'inquiétude des investisseurs et favorisé les prises de bénéfice, sur les valeurs technologiques notamment. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a perdu 0,44%, à 29.219,98 points et le Standard & Poor's 500 .SPX a cédé 0,38% à 3.373,23 points. Le repli a été plus marqué pour le Nasdaq Composite .IXIC , qui a perdu 0,67%, à 9.750,97 points. TAUX Signe des inquiétudes actuelles, le rendement des Treasuries à 30 ans US30YT=RR est tombé sous le seuil symbolique de 2% pour toucher un creux depuis septembre 2019. Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans US10YT=RR est quant à lui retombé sous 1,5%, une première depuis septembre, en baisse de plus de trois points de base. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR recule légèrement à -0,441%, un plus bas depuis mi-octobre. CHANGES Les flux sur la dette américaine favorisent le dollar qui a touché jeudi un plus haut de trois ans face à un panier de devises de référence. .DXY Depuis, le yen a repris quelques couleurs face au billet vert mais il accuse encore un repli de 1,7% sur la semaine .JPY . La devise nippone est pénalisée par des craintes d'une récession économique imminente au Japon qui ont encore été alimentées par l'annonce d'une baisse de l'activité manufacturière au Japon qui s'est repliée en février à un plus bas de sept ans. De son côté, l'euro a pu remonter au-delà du seuil de 1,08 dollar à la faveur des PMI allemand et de la zone euro. EUR= MÉTAUX Le regain d'attrait pour les valeurs refuges profite logiquement à l'or (+0,75%) qui a atteint un pic de sept ans à 1.635,121 dollars l'once. XAU= PÉTROLE Les cours pétroliers reculent sous la pression des inquiétudes croissantes concernant la demande de brut alors que l'épidémie de coronavirus continue de se propager. Le baril de Brent de la Mer du Nord LCOc1 perd 1,11% à 58,65 dollars et le baril de brut léger américain CLc1 cède 0,98% à 53,35 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 20 FÉVRIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Indice PMI flash février 47,5 47,9 manufacturier Indice PMI flash des services 52,2 52,5 Indice PMI flash composite 51,0 51,3 GB 09h30 Indice PMI flash février 49,7 50,0 manufacturier Indice PMI flash des services 53,4 53,9 Indice PMI flash composite 52,8 53,3 EZ 10h00 Inflation (déf.) sur un an janvier +1,4% +1,4%* US 15h00 Reventes de logements janvier 5,43 mlns 5,54 mlns - en pourcentage -1,8% +3,6% * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1672,35 -4,55 -0,27% +2,98% .FTEU3 Eurostoxx 50 3810,36 -12,62 -0,33% +1,74% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6034,46 -27,84 -0,46% +0,94% Dax 30 .GDAXI 13643,78 -20,22 -0,15% +2,98% FTSE .FTSE 7414,55 -22,09 -0,30% -1,70% SMI .SSMI 11127,52 -27,01 -0,24% +4,81% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Points Var. % YTD Nikkei-225 23386,74 -92,41 -0,39% -1,14% .N225 Topix .TOPX 1674,00 -0,48 -0,03% -2,75% Hong Kong .HSI 27308,81 -300,35 -1,09% -3,13% Taiwan .TWII 11686,35 -38,74 -0,33% -2,59% Séoul .KS11 2162,84 -32,66 -1,49% -1,58% Singapour .STI 3183,23 -15,45 -0,48% -1,23% Shanghaï .SSEC 3039,67 +9,51 +0,31% -0,34% Sydney .AXJO 7139,00 -23,50 -0,33% +6,81% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 29219,98 -128,05 -0,44% +2,39% S&P-500 .SPX 3373,23 -12,92 -0,38% +4,41% Nasdaq .IXIC 9750,97 -66,22 -0,67% +8,67% Nasdaq 100 .NDX 9627,83 -90,90 -0,94% +10,25% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0816 1,0783 +0,31% -3,51% Dlr/Yen JPY= 111,72 112,11 -0,35% +2,63% Euro/Yen 120,84 120,91 -0,06% -0,91% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9811 0,9839 -0,28% +1,37% Euro/CHF 1,0612 1,0614 -0,02% -2,21% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2912 1,2879 +0,26% -2,61% Indice $ .DXY 99,6390 99,8650 -0,23% +3,60% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1631,80 1619,41 +0,77% +7,57% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,02 +0,06 FGBLc1 Bund 10 ans -0,45 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,64 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,22 +0,00 +23,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 1,49 -0,04 Treasury 2 ans US2YT=RR 1,37 -0,02 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 53,33 53,88 -0,55 -1,02% -12,87% CLc1 Brent LCOc1 58,57 59,31 -0,74 -1,25% -11,30% (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

