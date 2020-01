POINT MARCHÉS-Les Bourses européennes freinées par l'automobile, Wall St monte

* L'indice Stoxx 600 a perdu 0,18%, le CAC 40 à Paris quasi-stable en clôture * Wall Street en hausse à mi-séance * Les marchés attendent la signature de l'accord USA-Chine et les résultats de sociétés * L'euro en hausse, le sterling poursuit sa baisse PARIS, 13 janvier (Reuters) - Londres exceptée, les principales Bourses européennes ont terminé dans le rouge lundi, handicapées par une baisse marquée des valeurs automobiles, tandis que Wall Street progressait avant la signature très attendue de l'accord commercial USA-Chine et le début des publications de résultats. À Paris, le CAC 40 .FCHI , qui gagnait 0,35% en fin de matinée et perdait 0,31% en milieu d'après-midi, a fini sur un repli symbolique de 0,02% (0,97 points) à 6.036,14 points et à Francfort, le Dax .GDAXI a reculé de 0,24% alors qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE gagnait 0,39% grâce à la baisse de la livre. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a cédé 0,26%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,25% et le Stoxx 600 .STOXX 0,18%. La signature officielle par des dirigeants américains et chinois de l'accord commerciale de "phase 1" conclu il y a un mois doit être le grand événement de la semaine et aux yeux de nombreux investisseurs, il permettra de confirmer le reflux durable des tensions commerciales, même s'il ne répond pas à toutes les interrogations en suspens. "L'accord de phase 1 pourrait se révéler n'être qu'une pause supplémentaire avant une nouvelle escalade ou une prolongation de la 'guerre froide' économique", prévient ainsi Adam Slater, économiste d'Oxford Economics, dans une note publiée lundi. La confirmation d'une nouvelle baisse du marché automobile chinois en 2019, qui devrait se poursuivre cette année, est en outre venu rappeler aux investisseurs les conséquences économiques néfastes du conflit commercial. Les marchés boursiers se préparent par ailleurs à la période des publications de résultats, qui débutera mardi à Wall Street avec les banques JPMorgan Chase JPM.N , Citigroup C.N et Wells Fargo WFC.N . Les bénéfices de l'indice Standard & Poor's 500 américain sont attendus en baisse de 0,7% sur un an selon les données Refinitiv les plus récentes, en raison d'une chute de près de 40% de ceux du secteur de l'énergie. VALEURS L'indice Stoxx européen de l'automobile a fini la séance en baisse de 0,93%, le repli sectoriel le plus marqué du jour, après les prévisions du marché chinois. Daimler DAIGn.DE a cédé 1,08%, BMW BMWG.DE 1,26% et Continental CONG.DE 2,61%. A Paris, Renault RENA.PA a abandonné 2,82%, la plus mauvaise performance du CAC 40. Le titre a souffert des informations du Financial Times selon lesquelles de hauts dirigeants de Nissan ont accéléré des préparatifs secrets à l'éventualité d'un divorce d'avec Renault dans le sillage de l'affaire Carlos Ghosn. A la hausse, Publicis PUBP.PA (+2,77%) a profité d'une recommandation d'achat de Goldman Sachs, la banque américaine croyant à un rebond après trois années boursières difficiles pour le géant français de la publicité. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait en hausse, grâce entre autres à une nouvelle progression de grands groupes de hautes technologies comme Apple AAPL.O , Facebook FB.O ou Microsoft MSFT.O , mais sous les records inscrits vendredi: le Dow Jones .DJI gagnait 0,19%, le Standard & Poor's 500 0,42% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,54%. LES INDICATEURS DU JOUR Au Royaume-Uni, le produit intérieur brut (PIB) a vu sa croissance tomber à 0,6% seulement sur un an en novembre selon l'estimation officielle publiée en début de journée, soit son niveau le plus faible depuis 2012. CHANGES L'optimisme, même prudent, sur le commerce USA-Chine assure un soutien au dollar, qui progresse très légèrement face à un panier de devises de référence .DXY . Il recule toutefois face à l'euro, qui se traite autour de 1,1135 EUR= , et face au yuan chinois CNH= , très sensible aux fluctuations des tensions commerciales et qui a inscrit un plus haut de cinq mois et demi. Mais le fait du jour sur le marché des changes est la baisse prolongée de la livre sterling en réaction aux indicateurs britanniques du jour, qui plaident en faveur d'une baisse de taux de la Banque d'Angleterre, évoquée récemment par plusieurs responsables de celle-ci. La monnaie britannique cède près de 0,6% face au dollar GBP= et de 0,8% face à l'euro EURGBP= . TAUX Les rendements des emprunts d'Etat de référence de la zone euro ont fini la journée en nette hausse, un mouvement qui traduit la désaffection des investisseurs pour les actifs sans risque liée à l'apaisement des tensions commerciales et géopolitiques. Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a pris près de quatre points de base sur la journée pour finir à -0,194% et son équivalent français est remonté à 0,091% FR10YT=RR . Sur le marché américain, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est en hausse de plus de deux points à plus de 1,85%. PÉTROLE Le marché pétrolier a creusé ses pertes au fil des heures, un mouvement favorisé par l'apaisement relatif des tensions au Moyen-Orient et des perspectives peu encourageantes d'évolution de la demande aux Etats-Unis. Le Brent abandonne 0,97% à 64,35 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,24% à 58,31 dollars CLc1 . Tous deux évoluent plus de 11% en dessous des pics atteints la semaine dernière pendant le bref épisode de tension armée entre les Etats-Unis et l'Iran. A SUIVRE MARDI : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1634,47 -4,10 -0,25% +0,65% .FTEU3 Eurostoxx 50 3779,68 -9,84 -0,26% +0,92% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6036,14 -0,97 -0,02% +0,97% Dax 30 .GDAXI 13451,52 -31,79 -0,24% +1,53% FTSE .FTSE 7617,60 +29,75 +0,39% +1,00% SMI .SSMI 10622,41 -17,08 -0,16% +0,05% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 28887,05 +63,28 +0,22% +1,22% S&P-500 .SPX 3280,41 +15,06 +0,46% +1,54% Nasdaq .IXIC 9229,30 +50,44 +0,55% +2,86% Nasdaq 100 9027,16 +60,52 +0,67% +3,37% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1138 1,1120 +0,16% -0,64% Dlr/Yen JPY= 109,92 109,46 +0,42% +0,97% Euro/Yen 122,45 121,74 +0,58% +0,41% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9704 0,9723 -0,20% +0,27% Euro/CHF 1,0810 1,0815 -0,05% -0,39% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2984 1,3059 -0,57% -2,07% Indice $ .DXY 97,3470 97,3560 -0,01% +1,22% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1551,48 1562,03 -0,68% +2,27% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 170,77 -0,58 FGBLc1 Bund 10 ans -0,19 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,58 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,09 -0,00 +28,60 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,85 +0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,59 +0,02 US2YT=RR PETROLE Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger US 58,31 59,04 -0,73 -1,24% -4,74% CLc1 Brent LCOc1 64,33 64,98 -0,65 -1,00% -2,57% (Marc Angrand)